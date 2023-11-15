በማርስ ፍለጋ ላይ አዲስ ግንዛቤዎች፡ የፀሐይ ትስስር ፈተና

በማርስ ላይ ያሉ ሮቦቲክ አሳሾች ከምድር አቻዎቻቸው ጋር ለመግባባት ሲታገሉ ናሳ ቀይ ፕላኔትን የመቃኘት ታላቅ ተልዕኮ ትልቅ እንቅፋት ገጥሞታል። አሁን ያለው የማርስ ሶላር ትስስር፣ በየ26 ወሩ በግምት የሚከሰት፣ የሚስዮን ተቆጣጣሪዎች በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቀውን ጽናት እና የማወቅ ጉጉትን ጨምሮ በመዞሪያቸው እና በሮቨር መርከቦች ላይ የሚደረጉ ትዕዛዞችን ለጊዜው እንዲያቆሙ አስገድዷቸዋል።
በዚህ የ10-ቀን ጊዜ ውስጥ፣ የማርስ የፀሐይ ግንኙነት በመባል የሚታወቀው ክስተት ከምድር ወደ ማርስ በሚላኩ ምልክቶች ላይ ጊዜያዊ ጣልቃገብነት ይፈጥራል። ይህ ጣልቃገብነት የሚመነጨው ከፀሀይ ከሁለቱም ፕላኔቶች ጋር በማጣጣም ሲሆን ይህም ግንኙነትን የሚረብሽ ከፍተኛ የሬዲዮ ጣልቃገብነት ይፈጥራል። ከፕላኔታችን ወደ ማርስ የሚተላለፉት የሬድዮ ሞገዶች በዚህ የሰማይ አቀማመጥ ወቅት በሚፈነጥቀው ኃይለኛ የፀሐይ ጨረር ተሞልተዋል።
የዚህ የግንኙነት መቋረጥ አንድምታ ጉልህ ነው። ሮቦቲክ አሳሾች በማርስ ላይ ሳይንሳዊ ምርምራቸውን ሲቀጥሉ ከተልዕኮ ቁጥጥር አዳዲስ ትዕዛዞችን እና የእውነተኛ ጊዜ መረጃዎችን የመቀበል አቅማቸውን ያጣሉ። ነገር ግን፣ ሁለቱም ጽናት እና የማወቅ ጉጉት በዚህ ጊዜ ውስጥ ተግባራቶቻቸውን በራስ ገዝ እንዲቀጥሉ እና አካባቢያቸውን ለማሰስ የተነደፉ መሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል። እነዚህ የተራቀቁ ማሽኖች ተልእኮአቸውን ለማስፈጸም ቀድሞ የታቀዱ መመሪያዎችን ይጠቀማሉ፣ ይህም የሰው ልጅ ቀጥተኛ ጣልቃገብነት ባይኖርም ሳይንሳዊ አሰሳ እንዲቀጥል ያደርጋሉ።
የማርቲያን የፀሐይ ውህድ ተግዳሮቶች ወደ ሌሎች ፕላኔቶች ተልዕኮዎችን የማካሄድ ውስብስብ እና አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ያሳያሉ። የሰው ልጅ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ለመግለጥ በሚጥርበት ጊዜ፣ ብልሃታችንን እና ቆራጥነታችንን የሚፈትኑ መሰናክሎች እና መሰናክሎች ያጋጥሙናል። ናሳ በማርስ ላይ ያደረገው የቅርብ ጊዜ ጥረት በጥልቅ የጠፈር ምርምር ላይ ያጋጠሙትን መሰናክሎች ለማስታወስ ያገለግላል እና እነሱን ለማሸነፍ አዳዲስ መፍትሄዎችን አስፈላጊነት ያጎላል።
በየጥ:
ጥ: የማርስ የፀሐይ ግንኙነት ምንድን ነው?
መልስ፡ የማርስ የፀሐይ ግንኙነት ማርስ እና ምድር ከፀሐይ ጋር የሚጣጣሙበት ክስተት ሲሆን ይህም በሁለቱ ፕላኔቶች መካከል በሬዲዮ ግንኙነቶች ላይ ጣልቃ ገብነት ይፈጥራል።
ጥ: የማርስ የፀሐይ ግንኙነት ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: የማርስ የፀሐይ ግኑኝነት በተለምዶ ለ10 ቀናት አካባቢ ይቆያል።
ጥ: - በማርስ የፀሐይ ግንኙነት ወቅት የመገናኛዎች መቋረጥ አንድምታ ምንድ ነው?
መ: በዚህ ጊዜ ውስጥ፣ በማርስ ላይ ያሉ ሮቦቲክ አሳሾች በምድር ላይ ከሚስዮን ቁጥጥር አዲስ ትዕዛዞችን እና ቅጽበታዊ መረጃዎችን መቀበል አይችሉም።
ጥ: - የሮቦቲክ አሳሾች በማርስ የፀሐይ ግንኙነት ወቅት ተግባራቸውን እንዴት ይቀጥላሉ?
መ፡ በማርስ ላይ ያሉ ሮቦቲክ አሳሾች ያለ ቀጥተኛ የሰው ጣልቃገብነት ተልእኳቸውን ለማሰስ እና ለማስፈጸም ራሳቸውን የቻሉ ችሎታዎች እና ቅድመ መርሐግብር የተሰጣቸው መመሪያዎች የታጠቁ ናቸው።