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የሕንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ መደምደሚያ፡ በመሰናከሎች መካከል ስኬት

ByMampho Brescia

ጥቅምት 2, 2023
የሕንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ መደምደሚያ፡ በመሰናከሎች መካከል ስኬት

ላንደር ቪክራም እና ሮቨር ፕራጊያን ለማነቃቃት ጥረት ቢደረግም የጨረቃ ምሽት ማለፊያ የህንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ ማብቃቱን አሳይቷል። በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የተጀመረው ተልዕኮ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ የመጀመሪያው ስኬታማ ማረፊያ በመሆን ታሪካዊ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ይሁን እንጂ የጨረቃ ምሽት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ላንደር እና ሮቨር በሕይወት ለመቆየት የማይቻል አድርገውታል.

ላንደር ቪክራም እና ሮቨር ፕራግያን በጨረቃ ላይ ያቀዱትን የሁለት ሳምንት የህይወት ዘመናቸውን አጠናቅቀዋል፣ ጠቃሚ ሙከራዎችን በማድረግ እና ጠቃሚ መረጃዎችን ሰብስበዋል። ካስመዘገቡት አስደናቂ ስኬት አንዱ የቻንድራ ገፅ ቴርሞፊዚካል ሙከራ (ቻስተኢ) የተሰኘ የቦርድ ጭነት በተሳካ ሁኔታ ማከናወን ሲሆን ይህም የጨረቃ አፈርን የሙቀት መጠን ለመጀመሪያ ጊዜ በተለያየ ጥልቀት ይለካል።

የቻንድራያን-3 ተልእኮ ስኬት በሺዎች የሚቆጠሩ የISRO ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች በትጋት በመሰራቱ ነው ሊባል ይችላል። የእነርሱ ቁርጠኝነት የህንድ የጠፈር ምርምር አቅምን ከማሳደጉ ባሻገር ለዓለማቀፉ የጨረቃ ምርምር ከፍተኛ አስተዋፅኦ አበርክቷል።

ተልዕኮው ወደ ፍጻሜው ደርሶ ሊሆን ቢችልም ተፅዕኖው ግን ይቀጥላል። በቻንድራያን -3 የተሰበሰበው መረጃ በአንፃራዊነት ያልተመረመረ ስለ ጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት በጥልቀት የተተነተነ እና ይጠናል። ስለዚህ አስደናቂ ክልል የበለጠ ስናውቅ ይህ ለወደፊቱ የጨረቃ ተልእኮዎች አዲስ ዘመን መጀመሩን ያመለክታል።

‘ሺቭ ሻክቲ ፖይንት’ የሚለው ስም በተልዕኮው ውስጥ ጉልህ ሚና ለነበራቸው ሴት ሳይንቲስቶች ክብር ሆኖ ተመርጧል። የህንድ የጠፈር መርሃ ግብር አስደናቂ ስኬቶችን በማሳየት የተልእኮው ስኬት በአለም አቀፍ ደረጃ ተከብሯል።

ምንጮች:
– Chandrayaan-3 ተልዕኮ በ ISRO
- የአውሮፓ ጣቢያ በኩሩ እና ISTRAC ፣ ቤንጋሉሩ
– የቻንድራ የገጽታ ቴርሞፊዚካል ሙከራ (ChaSTE)

(ምንጭ፡ https://sourcearticle.com)

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