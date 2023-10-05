ለተበላሸ ኤሌክትሮኒክስ የሁሉም-ኢንኦርጋኒክ ፔሮቭስኪትስ ስኬታማ ሞርፊንግ

የሆንግ ኮንግ ከተማ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተግባር ባህሪያቸውን ሳይጎዱ ሁሉንም ኢንኦርጋኒክ ያልሆኑ ፔሮስኪቶችን በቤት ሙቀት ውስጥ በተሳካ ሁኔታ በመቅረጽ በተበላሹ የኤሌክትሮኒክስ እና የኢነርጂ ስርዓቶች መስክ ትልቅ ስኬት አግኝተዋል። ፔሮቭስኪትስ በልዩ አፈፃፀማቸው እና በተሻሻለ የአካባቢ መረጋጋት ምክንያት በሃይል ልወጣ እና ኦፕቶኤሌክትሮኒክስ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ያገኙ የሴሚኮንዳክተሮች ክፍል ናቸው።
በተለምዶ ኢንኦርጋኒክ ሴሚኮንዳክተሮች ተሰባሪ እና ለማቀነባበር አስቸጋሪ ናቸው ፣ ይህም ለሜካኒካዊ ጭንቀት እና ውጥረትን ለመቋቋም በሚያስፈልጋቸው የኦፕቶኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ውስጥ መተግበሪያዎቻቸውን ይገድባል። ይህንን ውሱንነት ለማሸነፍ በፕሮፌሰር ቼን ፉ-ሮንግ እና በፕሮፌሰር ጆኒ ሆ ቹንግ-ዪን ከሲቲዩ የሚመራው የምርምር ቡድን የሁሉንም ኦርጋኒክ-ኢንኦርጋኒክ የፔሮቭስኪት መበላሸት ዳስሷል። ፔሮቭስኪትስ ተግባራዊ ባህሪያቸውን እየጠበቁ ወደ ተለያዩ ጂኦሜትሪ ሊለወጡ እንደሚችሉ ደርሰውበታል፣ ይህ ተግባር በተለመደው ኢንኦርጋኒክ ሴሚኮንዳክተሮች ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ነው።
ተመራማሪዎቹ የCsPbX3 ነጠላ-ክሪስታል ማይክሮፒላር (X Cl፣ Br ወይም I ions ሊሆኑ የሚችሉበት) በማዋሃድ የመጨመቅ ሙከራዎችን አድርገዋል። በክሪስታል ጥልፍልፍ ውስጥ ባሉ በርካታ የመንሸራተቻ ስርዓቶች ላይ ቀጣይነት ያለው የከፊል መንሸራተቻ መንሸራተትን ተመልክተዋል፣ ይህም ማይክሮፒላዎቹ ሳይሰበሩ ወደ ተለያዩ ቅርጾች እንዲቀየሩ ያስችላቸዋል። በፔሮቭስኪት ክሪስታል ላቲስ ውስጥ ያለው የተዛባ ዞን ያልተበላሹ የተግባር ባህሪያትን አሳይቷል, እነዚህ ቁሳቁሶች ሊበላሹ ለሚችሉ ኦፕቶኤሌክትሮኒኮች እምቅ አቅም አረጋግጠዋል.
ቡድኑ ተጨማሪ የኤሌክትሮኒካዊ እና መዋቅራዊ ትንታኔዎችን በማካሄድ ከሞርፊንግ ችሎታው በስተጀርባ ያለውን መሰረታዊ ዘዴ ለመረዳት. ዝቅተኛ-ተንሸራታች የኃይል ማገጃ እና ጠንካራ Pb–X ቦንድ ፋሲሊል እንዲንሸራተቱ በሚፈቅዱበት ጊዜ የክሪስታልን መዋቅራዊ ጥንካሬን የሚጠብቁ ቁልፍ ነገሮች እንደሆኑ ለይተዋል። የ CsPbX3 ክሪስታል ጥልፍልፍ ባንዶች ከተቀየረ በኋላ አልተለወጠም, ይህም የቁሱ ኤሌክትሮኒክ መዋቅር ያልተነካ መሆኑን ያሳያል.
ይህ ግኝት የፈጠራ ሃይል መሳሪያዎችን እና ሊበላሹ የሚችሉ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ለመንደፍ እና ለማምረት መንገድ ይከፍታል። ግኝቶቹ ተመሳሳይ ባህሪያት ያላቸውን ሌሎች ductile ሴሚኮንዳክተሮችን ለመመርመር ጠቃሚ አንድምታ አላቸው።
ምንጭ፡ የሆንግ ኮንግ ከተማ ዩኒቨርሲቲ
ማጣቀሻ፡- Xiaocui Li et al፣ “ሁሉንም-ኦርጋኒክ ያልሆኑ የፔሮቭስኪትስ ባለብዙ ዲስሊፕ የነቃ፣ የተፈጥሮ ቁሶች (2023)። DOI፡ 10.1038/s41563-023-01631-z