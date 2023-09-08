በ Mass Spectrometry Imaging ውስጥ ያሉ እድገቶች ንዑስ ሴሉላር የቁጥር ትንታኔን አንቃ

የንዑስ ሴሉላር መጠናዊ ትንተና የጅምላ ስፔክትሮሜትሪ ኢሜጂንግ (ኤምኤስአይ) ግብ ሆኖ ቆይቷል፣ ነገር ግን ከዚህ ቀደም ሊደረስበት እንደማይችል ይታሰብ ነበር። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ የቴክኖሎጂ እድገቶች ለናኖ ሁለተኛ ደረጃ ion mass spectrometry (nanoSIMS) እድገት ምስጋና ይግባቸውና በ MSI በኩል የኦርጋኔል ደረጃ ፍፁም መለኪያን ማግኘት አስችሏል.
MSI ለብዙ አሥርተ ዓመታት የሞለኪውላር ስብጥርን እና በቲሹዎች እና ውስብስብ ናሙናዎች ላይ ስርጭትን ለመመርመር ጥቅም ላይ ውሏል። ነገር ግን፣ ተለምዷዊ MSI በተለምዶ በጥራት ትንተና እና በማይክሮሜትር ደረጃ የቦታ መፍታት የተገደበ ነው፣ ይህም ንዑስ ሴሉላር ሂደቶችን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት አስቸጋሪ ያደርገዋል።
በቅርብ ዓመታት ውስጥ፣ በጅምላ ስፔክትሮሜትሪ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ የተደረጉ እድገቶች እና አዳዲስ አቀራረቦች በሴሉላር ላይ የተመሰረቱ ትንታኔዎችን እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ የቦታ መፍታት አስችለዋል። ይህ ሊሆን የቻለው በሁለተኛ ደረጃ ion massspectrometry እና nanoscale high-solution imagingን በማጣመር ናኖሲኤምኤስን በመጠቀም ነው።
ናኖሲኤምኤስ በንዑስ ሴሉላር ክፍሎች ውስጥ ያሉ ነጠላ ሞለኪውሎችን በቀጥታ ለማየት እና ለመለካት ያስችላል። ተመራማሪዎችን በሥርዓተ-ሴሉላር ሂደቶች ላይ የበለጠ የተሟላ ግንዛቤን በመስጠት በኦርጋኔል ደረጃ ላይ ፍፁም የቁጥር ትንታኔዎችን የማካሄድ ችሎታ ይሰጣቸዋል።
በዚህ ቴክኖሎጂ፣ ሳይንቲስቶች አሁን በሴሎች ውስጥ ያሉትን የሞለኪውሎች ስርጭት እና ተለዋዋጭነት በማጥናት ስለ ሴሉላር ሂደቶች ከዚህ ቀደም ሊደረስ በማይችል ዝርዝር ደረጃ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ። ይህ ግኝት ስለ ሴሉላር ተግባር ያለንን ግንዛቤ ለመለወጥ እና እንደ ህክምና፣ ባዮኬሚስትሪ እና የሴል ባዮሎጂ ባሉ መስኮች እድገት ላይ አስተዋፅኦ የማድረግ አቅም አለው።
በአጠቃላይ የናኖሲኤምኤስ እድገት በጅምላ ስፔክትሮሜትሪ ኢሜጂንግ የንዑስ ሴሉላር አሃዛዊ ትንታኔን እንድናሳካ አቅርቦናል። የሴሉላር ሂደቶችን ውስብስብነት ለመፍታት ተስፋ ሰጭ መሳሪያ ያቀርባል እና በተለያዩ ሳይንሳዊ ዘርፎች ውስጥ ጉልህ እድገቶችን የማንቀሳቀስ አቅም አለው።
ምንጭ:
- [ንዑስ ሴሉላር መጠናዊ ትንተና በጅምላ ስፔክትሮሜትሪ ምስል (ተፈጥሮ)]