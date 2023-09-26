አዲስ ታሪካዊ ግኝት፡ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ከምን ጊዜም በጣም ርቆ የሚገኘውን የአንስታይን ቀለበትን ወሰደ

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) እጅግ በጣም የራቀ ምሳሌ የሆነውን የአንስታይን ቀለበት በመያዝ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። በአልበርት አንስታይን የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ የተተነበየው ይህ ያልተለመደ ክስተት የአንድ ትልቅ የፊት ለፊት ነገር ስበት በዙሪያው ያለውን የጠፈር ጊዜ ሲያዛባ እና በጣም ከሩቅ ነገሮች የሚመጣው ብርሃን ከምድር ሲታይ ጠመዝማዛ እና ጠማማ ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል።
አዲስ የተገኘው የአንስታይን ቀለበት JWST-ER1 በ21 ቢሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኝ እና በማይስጥር የተሸፈነ ጥቅጥቅ ባለ ጋላክሲ ውስጥ ይገኛል። በተለምዶ የስበት መነፅር ያላቸው ነገሮች ቅስት ወይም ከፊል ቀለበት ይሠራሉ፣ ነገር ግን እውነተኛው የአንስታይን ቀለበት ሙሉ ክብ ይመሰርታል፣ ይህም የሚሆነው የሩቅ ነገር፣ የፊት ለፊት ነገር እና ተመልካች በትክክል ሲጣጣሙ ብቻ ነው።
JWST-ER1 በሁለት ክፍሎች የተዋቀረ ነው፡- JWST-ER1g፣ እንደ የፊት አካል ሆኖ የሚያገለግል የታመቀ ጋላክሲ እና JWST-ER1r፣ ይበልጥ ራቅ ካለ ጋላክሲ የሚመጣው የብርሃን ቀለበት ይፈጥራል። JWST-ER1g ከምድር ወደ 17 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ይርቃል፣ JWST-ER1r ደግሞ ተጨማሪ 4 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ነው። ይህ ግኝት በግምት 14.7 ቢሊየን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ከነበረው እጅግ በጣም የራቀ የሌንስ ነገር ታሪክን ይበልጣል።
ሙሉው የJWST-ER1 ቀለበት ተመራማሪዎች የተፈጠረውን የቦታ-ጊዜ መዛባት በማጥናት የሌንስ ጋላክሲውን ብዛት እንዲያሰሉ አስችሏቸዋል። ግኝቱ እንደሚያሳየው ጋላክሲው 650 ቢሊየን የሚጠጉ ፀሀዮችን የያዘው የጅምላ መጠን ያለው ሲሆን ይህም በመጠን መጠኑ ያልተለመደ ጥቅጥቅ ያለ ያደርገዋል። ምንም እንኳን የዚህ ተጨማሪ ስብስብ ጥቂቶቹ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ አብዛኛው ቁስ አካል በሆነው ከጨለማ ቁስ ጋር ሊዛመዱ ቢችሉም ፣ አሁንም በከዋክብት ወይም በጨለማ ቁስ ብቻ ሊቆጠር የማይችል ያልተብራራ ስብስብ አለ።
ሳይንቲስቶች እንደሚገምቱት እነዚህ ጥንታዊና ተመሳሳይ ጥቅጥቅ ያሉ ጋላክሲዎች ከወጣት ጋላክሲዎች ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ መጠን ያለው የጨለማ ቁስ ወይም ብዙ ቁጥር ያላቸው ትናንሽ ኮከቦች ሊኖራቸው ይችላል። ይሁን እንጂ በዚህ አስደናቂ ምስጢር ላይ ተጨማሪ ምርምር ማድረግ አስፈላጊ ነው.
የJWST-ER1 የአንስታይን ቀለበት መገኘቱ በጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ የተደረጉትን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ምልከታዎችን ይጨምራል። ይህ የጫፍ ጫፍ መሣሪያ እስካሁን የተገኘውን እጅግ በጣም ርቆ የሚገኘውን ኮከብ ብቻ ሳይሆን የስበት መነፅርን በመጠቀም ስለ ጽንፈ ዓለሙ አንጋፋ ጋላክሲዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ተጨማሪ ግኝቶችን በጉጉት ስንጠብቅ፣ JWST የሰዎችን የእውቀት እና የኮስሞስ ግንዛቤ ወሰን መግፋቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
– [ምንጭ መጣጥፍ ርዕስ] (ምንጭ1)
- [ተጨማሪ ምንጭ ርዕስ] (ምንጭ2)