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የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ በዓመቱ የመጨረሻ ሱፐር ሙን ይደሰታል።

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 30, 2023
የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ በዓመቱ የመጨረሻ ሱፐር ሙን ይደሰታል።

በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና በተቀረው አለም ላይ ያለው የሌሊት ሰማይ አርብ ዕለት በሚያስደንቅ ሱፐር ሙን ደምቋል። ይህ የአመቱ አራተኛው እና የመጨረሻው ሱፐር ሙን ሲሆን ይህም በተለይ ለሰማይ ተመልካቾች አስደሳች ክስተት አድርጎታል። ከአማካኝ ሙሉ ጨረቃ በአምስት በመቶ የሚበልጥ እና 13 በመቶ ብሩህ ስለሚመስል የዚህችን ከወትሮው የበለጠ ትልቅ የሆነውን ሙሉ ጨረቃን ለማየት ነዋሪዎች ምንም አይነት ልዩ መሳሪያ አያስፈልጋቸውም።

የዱባይ አል ቱራያ የስነ ፈለክ ማእከል አድናቂዎች የሚሰበሰቡበት እና የሰማይ ትዕይንቱን የሚያደንቁበትን ዝግጅት አዘጋጀ። የዱባይ አስትሮኖሚ ቡድን (DAG) ሱፐርሙንን በቅርበት ለመመልከት ቴሌስኮፖችን አቅርቧል፣ እንዲሁም ፍላጎት ላላቸው ተሳታፊዎች ንግግሮችን እና የፎቶግራፊ ክፍለ ጊዜዎችን አዘጋጅቷል።

ስለዚህ ሱፐርሙን በትክክል ምንድን ነው? እንደ DAG ገለጻ፣ ሙሉ ጨረቃ ወደ ምድር ቅርብ በሆነችው ሞላላ ምህዋር ውስጥ በምትገኝ ፔሪጌይ በሚባልበት ጊዜ ይከሰታል። ይህ ቅርበት ለጨረቃ ከምድር ስትታይ ከወትሮው በተለየ መልኩ ትልቅ መጠን ይሰጣታል።

የሚገርመው፣ ይህ ልዩ ሱፐር ሙን እንዲሁ የመኸር ጨረቃ ተብሎም ይጠራል። የተከሰተበት ጊዜ ከመኸር ወቅት መጀመሪያ ጋር ይጣጣማል. የኤሌክትሪክ ኃይል መስፋፋት ከመጀመሩ በፊት፣ ገበሬዎች በምሽት ሰብላቸውን ለመሰብሰብ በጨረቃ ብርሃን ላይ ይተማመናሉ። የመኸር ጨረቃ ብሩህነት በተለይ በበልግ ወቅት፣ ሰብሎቹ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሱበት ወቅት ጉልህ ነበር።

የሱፐርሙን ክስተት በአለም ዙሪያ ላሉ የሰማይ ተመልካቾች ድንቅ እና ደስታን ያመጣል። በቴሌስኮፕ እየተመለከትን ወይም በጨረቃ የተፈጥሮ ውበት በመደነቅ፣ ሱፐር ሙን በዙሪያችን ያሉትን የአጽናፈ ዓለሙን አስደናቂ ነገሮች ለማስታወስ ያገለግላል።

ምንጮች:
- Khaleej Times: [ምንጭ ጽሑፍ አስገባ]
- የዱባይ አስትሮኖሚ ቡድን (DAG) [ዩአርኤል ያስገቡ]
- የአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ ናሳ [ዩአርኤል ያስገቡ]

By ቪኪ Stavropoulou

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