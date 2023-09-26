ለአስሮፕቶግራፊ ውድድር በእጩነት የተመረጠ የጨረቃ መነሳት ላይ አስደናቂ ፎቶ

የፎቶግራፍ አንሺ ቶም ኦሀንሎን አስደናቂ ደም ቀይ ጨረቃ በ Hook Lighthouse ላይ ስትወጣ የሚያሳይ ምስል በሮያል ሙዚየሞች ግሪንዊች አስትሮኖሚ የአመቱ ምርጥ ፎቶግራፍ አንሺ ውስጥ ተመርጧል። በኦፋሊ አየርላንድ የሚገኘው ኦሃንሎን ይህን አስደናቂ ፎቶ ከ5.3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደንሞር ኢስት ጎልፍ ክለብ ቀርጿል።
አሁን 15ኛ ዓመቱን ያስቆጠረው ውድድሩ ከ64 ሀገራት የተውጣጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ተሳታፊዎችን ተቀብሏል። የኦሃንሎን ምስል “Moonrise Over Hook Head” በሚል ርዕስ በአሁኑ ጊዜ በለንደን በሚገኘው ናሽናል ማሪታይም ሙዚየም ውስጥ ሌሎች ለየት ያሉ የተመረጡ ምስሎችን የሚያሳይ ኤግዚቢሽን አካል ሆኖ ይታያል።
በኤግዚቢሽኑ ላይ ከመታየቱ በተጨማሪ የኦሃንሎን ፎቶ በኮሊንስ ከሮያል ሙዚየም ግሪንዊች ጋር በመተባበር ባሳተመው የውድድር ኦፊሴላዊ መጽሐፍ ውስጥ ቀርቧል። መጽሐፉ በሙዚየም እና በመስመር ላይ ብቻ ለመግዛት ይገኛል።
ኦሃንሎን በእጩነት መመዝገቡ የተሰማውን ደስታ ሲገልጽ፣ “ከአንዳንድ ምርጥ የአለማችን ኮከብ-ፎቶግራፍ አንሺዎች መካከል እውቅና ማግኘት የማይታመን ክብር ነው። ይህ ምስል ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ ያስፈልገዋል፣ እና ልክ እንዳሰብኩት ለመቅረጽ በመቻሌ አመስጋኝ ነኝ። በለንደን በይፋ በሚጀመረው ኤግዚቢሽን ላይ ለመገኘት በጉጉት እጠባበቃለሁ።”
ምስሉ በጥልቅ ቀይ ቀለም ታጥቦ በ Hook Lighthouse ላይ ያለውን የጨረቃ መውጣት አስደናቂ ውበት ያሳያል። ኦሃሎን የዚህ ፎቶግራፍ በተሳካ ሁኔታ መፈጸሙ ክህሎቱን እና ለአስሮፕቶግራፊ ጥበብ ያለውን ቁርጠኝነት አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች:
- አዲስ ሮስ መደበኛ
- የሮያል ሙዚየሞች የግሪንዊች አስትሮኖሚ የዓመቱ ፎቶግራፍ አንሺ
- ብሔራዊ የባህር ሙዚየም, ለንደን