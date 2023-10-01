የጥልቅ ቦታ ውበት፡ የነፍስ ኔቡላን መያዝ

የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የጥልቅ ቦታን ማራኪ ውበት የሚያሳይ አስደናቂ ምስል በድጋሚ አቅርቦልናል። በዚህ የቅርብ ጊዜ ፎቶግራፍ ላይ፣ የመኸር ቅጠሎችን የሚያስታውስ ኔቡላ በሚያንጸባርቁ ደማቅ ቀለሞች እንይዛለን። ትኩረት የተሰጠው ክልል ዌስተርሃውት 5 ወይም ሶል ኔቡላ በመባል ይታወቃል፣ በ7,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል።
ልቀት ኔቡላዎች፣ ልክ እንደ ዌስተርሀውት 5፣ በሚያስደንቅ ቀለማቸው እና ውስብስብ ቅርፆቻቸው ይታወቃሉ። እነዚህ የእይታ ድንቆች በሞቃታማና በብሩህ ኮከቦች በሚወጡት ኃይለኛ ጨረሮች የሚመጡ ionized ጋዝ ውጤቶች ናቸው። እነዚህ ግዙፍ ከዋክብት ሲወለዱ እና ኃይለኛ የጨረር እና የከዋክብት ነፋሳትን ሲለቁ, በተመሳሳይ ጊዜ በአቅራቢያ ያሉ ቁሳቁሶችን በማጽዳት በቅርብ ርቀት ላይ አዳዲስ ኮከቦች እንዳይፈጠሩ ይከላከላሉ. ይህ ሂደት በኔቡላ ውስጥ ባዶ ኪስ ይፈጥራል ፣ በተመሳሳይ ጊዜ የቀረውን ጋዝ ወደ አንድ ላይ በመግፋት አዳዲስ ኮከቦች ቅርፅ ሊሰጡ የሚችሉ ጥቅጥቅ ያሉ ክልሎችን ይፈጥራል።
የዚህ ምስል አንዱ አስደናቂ ገፅታ ነፃ ተንሳፋፊ ትነት ጋዝ ግሎቡል (frEGG) የሚባል አስደናቂ ባህሪ መኖሩ ነው። በፎቶግራፉ ላይኛው መሀል ግራ ክፍል ላይ የሚገኘው ይህ የጠቆረ እና ረዣዥም የታድፖል ቅርጽ ያለው ክልል በዙሪያው ያለውን ጋዝ የሚጎዳውን ionizing ጨረሮች ይቋቋማል። በዚህ ጥቅጥቅ ባለ የጋዝ ኪስ ውስጥ፣ እፍጋቱ ሲጨምር እና የሙቀት መጠኑ ሲጨምር አዳዲስ ኮከቦች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ይህም ለፕሮቶስታር እድገት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል።
ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ በናሳ እና በኢዜአ መካከል ያለው ትብብር በውበታቸው የሚያስደንቁን ብቻ ሳይሆን የአጽናፈ ዓለሙን ስፋትና ውስብስብነት እንድንገነዘብ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አስደናቂ ምስሎችን ያለማቋረጥ ያቀርባል።
ምንጮች:
- ናሳ/ኢዜአ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ