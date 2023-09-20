የጨለማው ፍንጭ፡ የናሳ ShadowCam በጨረቃ ላይ የተደበቀ እሳተ ገሞራ ያሳያል

ናሳ ከሁለት የተለያዩ ካሜራዎች የተነሱ ፎቶግራፎችን በመጠቀም በጨረቃ ላይ ለረጅም ጊዜ የተደበቀ እሳተ ገሞራ አስደናቂ ምስል አዘጋጅቷል። ሻክልተን ክራተር በመባል የሚታወቀው ገደል የሚኖረው በጨረቃ ዘንበል ምክንያት የፀሐይ ብርሃን በሚያገኙበት በደቡብ ጨረቃ ምሰሶ ውስጥ ነው። ይህ ክልል፣ በአብዛኛው በጨለማ የተሸፈነ፣ ውሃ ወይም በረዶ ከፀሀይ ተደብቆ ሊኖሩ የሚችሉበትን “ቀዝቃዛ ወጥመዶች” እድሎችን ይሰጣል።
ሻክልተን ክሬተር በበረዶ መልክ ለውሃ መገኘት ተስማሚ ቦታ ሆኖ ስለሚታይ ሳይንቲስቶች የበለጠ ለመመርመር የሚጓጉበት እንቆቅልሽ ግዛት ነው። የእሳተ ገሞራው መካከለኛ ክፍል ከ -173 ዲግሪ ሴንቲግሬድ (ወይም -280 ዲግሪ ፋራናይት) የማይበልጥ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ያጋጥመዋል። በጥንታዊ የኮሜት ግጭት ምክንያት የሚፈጠረው የውሃ ትነት ካለ፣ በረዷማ ሊሆን ይችላል፣ እናም ከመሬት በታች ሊደበቅ ይችላል።
የጨረቃ ውሃ የበረዶ ሁኔታን ለመመርመር ቻይናውያን የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ2026 ወደ ሻክልተን ክሬተር ለመቆፈር ሚኒ በራሪ ፍተሻ ለማሰማራት አቅደዋል። እስከዚያው ድረስ ናሳ ዘላለማዊውን ጨለማ ለመመልከት ShadowCam በመባል የሚታወቀውን ልዩ መሣሪያ እየተጠቀመ ነው።
በነሀሴ 2022 በኮሪያ የጨረቃ ሳተላይት ላይ የተወነጨፈው ShadowCam ከሌሎች የጨረቃ ካሜራዎች ጋር ሲወዳደር በጥላ በተሸፈኑ አካባቢዎች ከ200 እጥፍ በላይ ለብርሃን ተጋላጭ ነው። ከፕላኔታችን ላይ የሚንፀባረቀውን የፀሐይ ብርሃን ጨረቃን በማንፀባረቅ የጨለማውን የጨረቃ ገጽ ምስሎችን "የመሬት ብርሃን" በመጠቀም ይቀርጻል. በተጨማሪም፣ ከጨረቃ ተራሮች እና ሸንተረሮች የፀሐይ ብርሃን ነጸብራቆችን ይጠቀማል።
ሆኖም፣ ShadowCam ከመጠን በላይ በመሙላት ምክንያት ብሩህ ቦታዎችን በሚስልበት ጊዜ ተግዳሮቶችን ያጋጥመዋል። ይህንን ለማሸነፍ የ ShadowCam ቡድን የምስል ሞዛይክ በመፍጠር መፍትሄ ፈጥሯል። ከመጠን በላይ የተጋለጡ ክልሎችን በምህዋሯ ውስጥ ካሉ ሌሎች የጨረቃ ካሜራዎች ፎቶግራፎች በመተካት የሁለቱም ብሩህ እና ጨለማ የጨረቃ ክፍሎች የመሬት አቀማመጥ እና የጂኦሎጂካል ገፅታዎች አጠቃላይ ምስላዊ ካርታ ይወጣል።
ይህ አስደናቂ መገለጥ በጨረቃ ጨለማ ቦታዎች ውስጥ ያሉትን ሚስጥሮች ለመረዳት አንድ ጉልህ እርምጃ ያሳያል። እያንዳንዱ ካሜራ ለተወሰኑ የብርሃን ሁኔታዎች በተመቻቸ ሁኔታ የተጣመሩ ምስሎች የጨረቃን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ እና ባህሪያት ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ እይታ ይፈጥራሉ። የናሳው ShadowCam በአጎራባች ሳተላይት ጥልቀት ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች የማጋለጥ ተልዕኮውን ቀጥሏል።
ትርጓሜዎች
1. ሻክልተን ክራተር፡- በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ውስጥ የሚገኝ፣ ለጥላ አካባቢዎች የተጋለጠ እና የውሃ-በረዶ መኖሪያ ሊሆን የሚችል ቋጠሮ።
2. ShadowCam፡ በናሳ የተከፈተ ልዩ ካሜራ የጨረቃን ጨለማ አካባቢዎች የመሬት እና የፀሐይ ብርሃን ነጸብራቅ በመጠቀም ምስሎችን ለመቅረጽ ነው።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ ናሳ
- ከአጠቃላይ ዕውቀት የተገኙ ፍቺዎች