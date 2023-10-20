ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር አስደናቂ የጁፒተር ጨረቃ ምስሎችን አሳይቷል።

የናሳ ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴዋን የሚያሳይ የጁፒተር ጨረቃን አዮ አስደናቂ ምስሎችን አንስቷል። አዮ፣ የስርአቱ እጅግ በጣም እሳተ ገሞራ የሰማይ አካል፣ በቋሚ ፍንዳታዎች የሚታወቅ እና የጁፒተር ውስጠኛው ጨረቃ ነው። ጁኖ ጁፒተርን እና ጨረቃዋን ከሰባት ዓመታት በላይ ሲያጠና በቅርቡ 55ኛ ምህዋርን ያጠናቀቀ ሲሆን በዚህ ወቅት የአይኦ ምስሎችን በቅርብ ርቀት አግኝቷል።
የጁኖ ምስሎች የአዮ በፖክ ምልክት የተደረገበትን የእሳተ ገሞራ ገጽታ ያሳያሉ፣ 15 ክፈፎች የተለያዩ የጨረቃ ክልሎችን ያሳያሉ። በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ በጄሰን ፔሪ የተያዙት እነዚህ ምስሎች ከክፈፎች ግርጌ አጠገብ የእሳተ ገሞራ ቧንቧዎችን ያሳያሉ። የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ አዮ ገጽ 7,260 ማይል ርቀት ላይ በመምጣት ሳይንቲስቶች የጨረቃን አስደናቂ የጂኦሎጂካል ገፅታዎች በዝርዝር እንዲመለከቱ ረድቷቸዋል።
የአዮ እሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በጁፒተር ኃይለኛ የስበት ኃይል ምክንያት በጨረቃ የማያቋርጥ መወጠር ምክንያት ከሚፈጠረው ማዕበል ማሞቂያ የሚመነጭ ነው። ሳይንቲስቶች በአዮ ላይ ከ 150 በላይ እሳተ ገሞራዎች በማንኛውም ጊዜ በንቃት እየፈነዱ እንደሆነ ይገምታሉ. በጁኖ የተሰበሰበው መረጃ የአዮ እሳተ ገሞራ ሂደቶችን ለመረዳት እና የውጭውን የፀሐይ ስርዓት ጨረቃን ለመመርመር የወደፊት ተልዕኮዎችን ለማቀድ ይረዳል።
መጀመሪያ ላይ ለ32 ምህዋር የተነደፈው የጁኖ አስደናቂ አፈጻጸም እስከ 2025 ድረስ የተልዕኮ ማራዘሚያ አስከትሏል። በጁኖ የተገኙት ምስሎች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለሚጀመሩ የናሳ ኢውሮፓ ክሊፐር እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ጁፒተር አይሲ ሙንስ አሳሽ (JUICE) ላሉ መጪ ተልእኮዎች ጠቃሚ ግብአት ሆነው ያገለግላሉ በ 2030 ዎቹ መጀመሪያ.
ምንጮች:
- NASA/JPL-ካልቴክ/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
- NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / ጄሰን ፔሪ