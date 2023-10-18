በናሳ DSCOVR ሳተላይት የተቀረጸ አስገራሚ ምስል አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ያሳያል

በ DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) ሳተላይት ላይ ያለው የናሳ ኢፒአይሲ (የምድር ፖሊክሮማቲክ ኢሜጂንግ ካሜራ) ምስል ከአንድ ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ ምስል ቀርጿል። ምስሉ በዩናይትድ ስቴትስ ላይ የጠቆረ ቦታን ያሳያል, ይህም የጨረቃ ጥላ በምድር እና በፀሐይ መካከል ሲያልፍ ነው.
በናሳ፣ NOAA እና ዩኤስ አየር ሃይል በጋራ የሚሰራው DSCOVR በ SpaceX በ2015 ተጀመረ። ዋና ተልእኮው የፀሐይ ንፋስን ለሕዋ የአየር ሁኔታ ትንበያ መከታተል ነው፣ነገር ግን የምድርን ምስሎችም ይቀርፃል። ሳተላይቱ ከምድር አንድ ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ በሚገኘው በስበት መረጋጋት ባለው ላግራንጅ ነጥብ 1 ላይ ትገኛለች።
የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ምድር፣ ጨረቃ እና ፀሐይ የጨረቃ ጥላ እና “የእሳት ቀለበት” በሚፈጥር መንገድ ሲደረደሩ ነው። ከአጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ በተለየ መልኩ ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ከምትከልክበት፣ በዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ወቅት፣ ጨረቃ የፀሐይን ዲስክ በከፊል ብቻ ትሸፍናለች፣ በዙሪያዋም ደማቅ ቀለበት ይፈጥራል። ይህ ክስተት በተለምዶ “የእሳት ቀለበት” ተብሎ ይገለጻል።
የዓመታዊው የፀሐይ ግርዶሽ ጫፍ ከኦሪገን እስከ ቴክሳስ ባሉት ዘጠኝ የአሜሪካ ግዛቶች በተዘረጋ ጠባብ ባንድ ላይ ብቻ ነው የሚታየው። የመካከለኛው እና የደቡብ አሜሪካ ክፍሎችም ዝግጅቱን ለማየት ችለዋል። ግርዶሹን በጥንቃቄ መመልከት ልዩ መነጽሮችን ወይም ተመልካቾችን መጠቀም ያስፈልጋል።
በ EPIC ምስል አድራጊው የተቀረጸው ምስል የአጽናፈ ዓለማችን አስደናቂ ውበት እና የሰማይ ድንቆችን የሚያሳይ ልዩ እና አስደናቂ እይታን ይሰጣል የዓመቱ የፀሐይ ግርዶሽ።
ምንጮች:
- ናሳ
- NOAA
- የአሜሪካ አየር ኃይል