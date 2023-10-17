በጨለማ ጉዳይ ላይ ብርሃን ማብራት፡ ፑልሳርስ የማይታዩ አክሽን ሊገልጡ ይችላሉ?

የአጽናፈ ዓለማችን ጉልህ ክፍል የሆነው የማይታየው የማይታየው ቁስ አካል ሳይንቲስቶች ከረዥም ጊዜ በፊት ሊታወቁ አልቻሉም። እንዲያውም በአጽናፈ ዓለም ውስጥ 85% የሚሆነው ቁስ አካል ከጨለማ ንጥረ ነገር የተዋቀረ እንደሆነ ይገመታል። ሕልውናው በሌሎች የስነ ፈለክ ነገሮች ላይ ባለው የስበት ተጽእኖ ቢታወቅም፣ ሳይንቲስቶች አሁንም ስለጨለማ ቁስ መገኘት የበለጠ ቀጥተኛ ማስረጃ እና ስለ እውነተኛ ተፈጥሮው የተሻለ ግንዛቤ ይፈልጋሉ።
አንድ ነገር ግልፅ ነው፡ ጥቁር ቁስ እኛ ከምናውቀው አይነት ቁስ አካል ሊወጣ አይችልም። ቢሆን ኖሮ ጨለማ ቁስ ከተራ ቁስ ጋር ተመሳሳይ ባህሪን ያሳያል ፣ከዋክብትን ይፈጥራል እና ብርሃንን ያበራል። ከጨለማ ቁስ የተለየ ነገር መኖር አለበት፣ ነገር ግን ከሚታወቁ ቅንጣቶች ጋር በደካማ መስተጋብር የሚፈጥር እና የማይታወቅ ነገር ነው።
ለጨለማ ቁስ እጩ ሊሆኑ ከሚችሉት አንዱ አክሲዮን በመባል የሚታወቀው መላምታዊ ቅንጣት ነው። በመጀመሪያ በ 1970 ዎቹ ውስጥ አስተዋወቀው በኒውትሮን ውስጥ አወንታዊ እና አሉታዊ ክፍያዎችን በመለየት ላይ ያለውን ልዩነት ለማብራራት ፣ axions ከተራ ቁስ ጋር በጣም ደካማ በሆነ መልኩ መስተጋብር እንዲፈጥሩ ንድፈ ሀሳብ ተሰጥቷቸዋል። ይህ መስተጋብር፣ ወይም የሱ እጥረት፣ ለምን አክሲዮኖች ያልተገኙበትን ምክንያት ሊያብራራ ይችላል።
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ፑልሳርስ፣ በፍጥነት የሚሽከረከሩ የኒውትሮን ኮከቦች፣ አክሽን እና ጥቁር ቁስን ለመለየት ቁልፉን ሊይዙ ይችላሉ። ደማቅ የሬዲዮ ሞገዶችን በማመንጨት የሚታወቁት ፑልሳርስ እጅግ በጣም ጠንካራ የኤሌክትሮማግኔቲክ መስኮች አሏቸው። አክሲዮኖች ካሉ፣ እነዚህ መስኮች ባሉበት በጅምላ ሊመረቱ እና ከዚያም ወደሚገኝ ብርሃን ሊለወጡ ይችላሉ።
ይህንን መላምት ለመፈተሽ የፊዚክስ ሊቃውንትና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን የንድፈ ሃሳባዊ ማዕቀፍ ገንብተው የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን አከናውነዋል። እነዚህ ተመስሎዎች በ pulsars ዙሪያ ያሉትን ዘንጎች ማምረት እና ከዚያ በኋላ ወደ ዝቅተኛ የኃይል ራዲዮ ጨረሮች ተለውጠዋል። ተመራማሪዎቹ እነዚህን ተመስሎዎች በአቅራቢያው ካሉት የፑልሳሮች ምልከታዎች ጋር በማነፃፀር፣ ተመራማሪዎቹ በአክሲዮን ምክንያት ሊሆኑ የሚችሉ ተጨማሪ የሬድዮ ምልክቶችን ለይተው ለማወቅ ተስፋ አድርገዋል።
የዚህ የመጀመሪያ ሙከራ ውጤቶች ገና ይፋ ባይሆኑም፣ ይህ ጥናት የጨለማ ቁስን ለመረዳት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ወደፊት የሚያስደስት እርምጃን ይወክላል። ሳይንቲስቶች የ pulsarsን እና ጠንካራ የኤሌክትሮማግኔቲክ መስኮቶቻቸውን በመጠቀም የጨለማ ቁስ አካል ምን እንደሆነ ለማወቅ ትንሽ ብርሃን ሊሰጡ እና የአክሰኖች መኖርን ሊያሳዩ ይችላሉ።
ምንጮች:
- [ጨለማው ጉዳይ](https://am.wikipedia.org/wiki/ጨለማ_ማተር)
- [Pulsars] (https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar)
- [Axions] (https://en.wikipedia.org/wiki/Axion)