አዲስ አንቀጽ፡ የአሁን ትውልድ ተደራዳሪዎች በወደፊት ትውልዶች ላይ ያላቸው ተጽእኖ

“የአሁኑ ትውልድ ተደራዳሪዎች ጥቅሞቻቸውን የሚገነዘቡት በመጪው ትውልድ ዋጋ ነው” በሚል ርዕስ በቅርቡ የወጣ የስነ-ልቦና ጽሁፍ በትውልድ መካከል ስላለው ውስብስብ ድርድር እና በመጪው ትውልድ ላይ ስለሚያስከትላቸው ከፍተኛ መዘዝ ብርሃን ፈንጥቋል። በጆርናል ኦቭ ኢንቫይሮንሜንታል ሳይኮሎጂ የታተመው በሊፋና ዩኒቨርሲቲ ሉንበርግ እና በሂልደሼም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገው ጥናት አንድ አሳሳቢ እውነታ ያሳያል፡ አሁን ያሉ ተደራዳሪዎች ከመጪው ትውልድ ይልቅ የቅርብ ጥቅማቸውን ያስቀድማሉ።
524 ተሳታፊዎችን ባካተቱ አምስት ተከታታይ የማህበራዊ-በይነተገናኝ ሙከራዎች ተመራማሪዎቹ የአሁን ተደራዳሪዎች የራሳቸውን የአጭር ጊዜ ትርፍ ከመጪው ትውልድ የረጅም ጊዜ ጥቅም በላይ እንደሚያስቀምጡ ደርሰውበታል። ምንም እንኳን ተደራዳሪዎቹ ምንም አይነት የግል ወጪ ሳያስከፍሉ የመጪውን ትውልድ ምርጫ እንዲያጤኑ እና እውቅና እንዲሰጡ ብቻ በተገደዱበት ወቅት እንኳን፣ ፈጣን ጥቅም ለማግኘት ያለው አድልዎ ቀጥሏል። በተጨማሪም፣ ይህ ከትውልድ ጥቅም ይልቅ የአሁኑን ጥቅም ማስቀደም የቀጣዩ ትውልዶች መዘዝ በጣም ከባድ በሆነበት ጊዜም እንደቀጠለ በጥናቱ አረጋግጧል።
እነዚህ ግኝቶች አሁን ባሉ እና ወደፊት በሚደረጉ ድርድሮች ውስጥ ባሉ ፍላጎቶች መካከል የበለጠ ፍትሃዊ ሚዛንን ለማምጣት የታለመ ጣልቃገብነት አስፈላጊነትን ያሳያሉ። ውሳኔ ሰጪዎች ድርጊታቸው የሚያስከትለውን የረዥም ጊዜ ውጤት ተገንዝበው ለመጪው ትውልድ ፍትሃዊ ውጤት የማረጋገጥ ኃላፊነት ሊወስዱ ይገባል። ተደራዳሪዎች በአጭር ጊዜ ጥቅማጥቅሞች ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ ውሳኔያቸው በወደፊት ማህበረሰቦች ደህንነት እና ዘላቂነት ላይ ያለውን ተፅዕኖ ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው።
ጥናቱ ለውሳኔ ሰጪዎች እና ፖሊሲ አውጪዎች የድርጊት ጥሪ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ይህም በትውልድ መካከል ያለውን ሰፊ ድርድር አምኖ መቀበል አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ከአስቸኳይ እርካታ ወደ የረጅም ጊዜ ዘላቂነት የአስተሳሰብ ሽግግርን ያሳስባል። የመጪውን ትውልድ ጥቅም እና ደህንነት በንቃት በማጤን ተደራዳሪዎች የበለጠ ፍትሃዊ እና ቀጣይነት ያለው ዓለም ለመፍጠር ያግዛሉ።
በየጥ:
ጥ፡- የጥናቱ ዋና ግኝት ምንድን ነው?
መልስ፡- የጥናቱ ዋና ግኝት አሁን ያሉት ተደራዳሪዎች ከመጪው ትውልድ ይልቅ የቅርብ ጥቅማቸውን ማስቀደም ነው።
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች ምን ተጽእኖ አላቸው?
መ፡ እነዚህ ግኝቶች አሁን ባሉት እና ወደፊት በሚደረጉ ድርድር ፍላጎቶች መካከል የበለጠ ፍትሃዊ ሚዛንን ለማግኘት የጣልቃገብነት አስፈላጊነትን ያሳያሉ።
ጥ: በጥናቱ ውስጥ ምን ያህል ተሳታፊዎች ነበሩ?
መ፡ ጥናቱ 524 ተሳታፊዎችን በአምስት ማህበራዊ-በይነተገናኝ ሙከራዎች አሳትፏል።
ጥ፡- ይህንን ችግር ለመፍታት ውሳኔ ሰጪዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ?
መልስ፡ ውሳኔ ሰጪዎች ድርጊታቸው የሚያስከትለውን የረዥም ጊዜ ውጤት ተገንዝበው የመጪውን ትውልድ ጥቅም በድርድር ማስቀደም አለባቸው።