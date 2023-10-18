የጋዝ ግዙፍ ሰዎች ከቀድሞው ሀሳብ የበለጠ የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ የጥናት ጥቆማዎች

ከበርካታ ተቋማት የተውጣጡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አንድ ጥናት ያካሄዱት የጋዝ ግዙፎች ቀደም ሲል በአንዳንድ የጋላክሲ ክፍሎች ውስጥ ከታሰበው በላይ ሊሆን ይችላል. ቡድኑ በቤታ ፒክቶሪስ ሞቪንግ ግሩፕ ውስጥ ያለውን የ30 ኮከቦችን ብዛት እና እንቅስቃሴ ተንትኖ ካጠኑት በ20ዎቹ የኮከብ ሲስተም ውስጥ የጋዝ ግዙፍ ሃይሎችን ማስረጃ አግኝቷል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደ ጁፒተር ያሉ ግዙፎች ጋዝ ግዙፎች ከፀሐይ ጋር ተመሳሳይነት ባላቸው በከዋክብት ዙሪያ በቀላሉ መፈጠር እንዳለባቸው አመልክቷል። ይሁን እንጂ እነዚህን ግዙፍ ጋዝ ማግኘት ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ ጥናት ቤታ ፒክቶሪስ ሞቪንግ ግሩፕ በመባል በሚታወቀው አነስተኛ የኮከቦች ስብስብ ላይ ለማተኮር አዲስ ዓይነት ከፍተኛ ንፅፅር ምስል በመጠቀም አዲስ አካሄድ ወሰደ።
የጥናት ቡድኑ በተለይ ይህንን ቡድን የመረጠው በትንሽ መጠን፣ በከዋክብት መካከል ያለው የቦታ መጠን እና በአንጻራዊነት ወጣት እድሜያቸው ነው። እንዲህ ባሉ አካባቢዎች ውስጥ ግዙፍ ጋዝ የመፍጠር እድላቸው ሰፊ ሊሆን እንደሚችል ገምተዋል። የቡድኑ ግኝቶች ጋዝ ግዙፎቹ ባጠኑት የኮከብ ሲስተሞች ውስጥ ከኮከባቸው ርቀው እንደሚዞሩ ይጠቁማል።
እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. ጥናቱ እንደሚያመለክተው የጋዝ ግዙፍ ሰዎች ቀደም ባሉት ጊዜያት በስፋት ያልተጠና በትንንሽ እና ዝቅተኛ የህዝብ ኮከብ ቡድኖች ውስጥ ሊፈጠሩ ይችላሉ. ይህ የሚያመለክተው ቀደም ሲል ከታመነው በላይ በጋላክሲው ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የጋዝ ግዙፍ ብዛት ሊኖር ይችላል.
ምንጮች:
– Raffaele Gratton et al፣ ጁፒተር የሚመስሉ ፕላኔቶች በዝቅተኛ ጥግግት አካባቢ፣ ኔቸር ኮሙኒኬሽንስ (2023) ውስጥ የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ።
- ኦክቶበር 18፣ 2023 ከ ጀምሮ የተገኘ https://phys.org/news/2023-10-gas-giants-common-thought-galaxy.html