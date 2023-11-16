የጥንታዊ የአእምሮ እድገት አመጣጥ መግለጥ

በሌሃይ ዩኒቨርስቲ በላይደን ላብራቶሪ የተደረገ አዲስ ጥናት በአንጎል ውስጥ ለኒውሮጅንሲስ ተጠያቂ በሆኑት የጂን ዘዴዎች እና በጥንታዊ ፍጥረታት የነርቭ መረቦች መካከል ስላለው አስደናቂ ግንኙነት ብርሃን ፈንጥቋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ተፈጥሮ ከሰዎች እና ከሌሎች እንስሳት በፊት ከነበሩት ቀላል ፍጥረታት ብሉፕትስ በዝግመተ ለውጥ የጊዜ መስመር ላይ ውስብስብ የሆነውን አንጎላችንን ለመገንባት ያስችላል።
ተመራማሪዎቹ ምርመራቸውን ያተኮሩት በኔማቶስቴላ ቬክቴንሲስ፣ በተለምዶ ስታርሌት ባህር አኔሞን በመባል ይታወቃል። እነዚህ የባሕር አኒሞኖች የሲንዳሪያን ናቸው፣ እነዚህም የሁለት አጥኚዎች እህት ታክስ (ሰዎችንም ጨምሮ) ናቸው። ግኝቶቹ፣ በቅርብ ጊዜ በሳይንስ ሪፖርቶች ላይ የታተሙት፣ ለአእምሮ እድገት ወሳኝ የሆኑት የጂን ፕሮግራሞች በተለይ ለዚህ ዓላማ መጡ የሚለውን እምነት ይቃወማሉ።
የላይደን ላብ የባህር አኒሞኖችን በማጥናት በአእምሮ እድገት ውስጥ የተካተቱት የጂን ዘይቤዎች አእምሮ የሌላቸውን አናሞኖች ቀለል ያሉ የነርቭ መረቦች በሚፈጠሩበት ጊዜም ይገኙ እንደሆነ ለማወቅ ያለመ ነው። ካለ፣ ይህ ግኝት አዲስ እና የተለዩ ተግባራት አእምሮን ለመንደፍ ዝግመተ ለውጥ እንዳላስፈለጋቸው፣ የግብረ-ሰዶማዊነት ጽንሰ-ሀሳብን (ሁሉም አእምሮዎች ከአንድ የጋራ ቅድመ አያት የወጡ) መሆናቸውን ያሳያል።
ይህንን ለመመርመር ተመራማሪዎቹ በ Nematostella embryos ውስጥ የጂን አገላለፅን ያካሂዳሉ እና በኒውሮል እድገቶች ላይ ለውጦችን ተመልክተዋል. አእምሮን ከፊት እና ከኋላ ዘንግ ላይ ለመቅረጽ ሃላፊነት ያለው የጂን ፕሮግራም የባህር አኒሞኖች የነርቭ መረብን በመንደፍ ረገድ ሚና እንዳለው ተገንዝበዋል። በተጨማሪም በክልላዊነት ውስጥ የተካተቱት ጂኖች ሴሎችን ለተለያዩ የነርቭ ሥርዓቶች ክልሎች የሚመድቡ ጂኖች በሌሎች የሕዋስ ዓይነቶች ውስጥ ተመሳሳይ ተግባር እንዳላቸው ታውቋል ። ይህ የሚያመለክተው ሚናቸው በአንጎል ንድፍ ላይ ብቻ የተገደበ አለመሆኑን ነው።
እነዚህ ግኝቶች የማዕከላዊው የነርቭ ሥርዓት ንድፍ በቅድመ አያት ዝርያዎች ውስጥ የነበሩትን በሰፊው የሚሠሩ የክልል መርሃ ግብሮችን በጋራ በመጠቀም የተሻሻለ ለሚለው መላምት ታማኝነትን ይሰጣሉ። በሌላ አነጋገር እነዚህ ጥንታዊ መርሃ ግብሮች እንደገና ተሠርተው ዛሬም በብዙ ዝርያዎች ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ.
በላይደን ላብ የተካሄደው ጥናት ቀለል ያሉ ህዋሳትን ማጥናት እንዴት ስለራሳችን ባዮሎጂ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚያቀርብ ያሳያል። በባህር አኒሞኖች ውስጥ ከነርቭ ልማት እና እንደገና መወለድ በስተጀርባ ያለውን ስልቶችን መረዳት ለሰው ልጅ የመልሶ ማቋቋም ሕክምናዎች ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎችን መንገድ ይከፍታል።
የሰው ልጅ የነርቭ ሥርዓት ውስብስብነት ከባሕር አኒሞኖች እጅግ የላቀ ቢሆንም፣ መሠረታዊው ንድፍ በሚያስደንቅ ሁኔታ ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ፍጥረታት የነርቭ ስርዓቶቻቸውን እንዴት እንደሚገነቡ መመርመራችን መሠረታዊ የሆኑትን የግንባታ ብሎኮች እንድንረዳ እና የራሳችንን የነርቭ ጉዞ ከቀላል አመጣጥ ለማወቅ ያስችለናል። የጥንት የአዕምሮ እድገት መነሻዎችን በመግለጥ፣ ተፈጥሮ ውስብስብ የሆነውን አእምሮአችንን እንዴት እንደቀረጸው ጠለቅ ያለ ግንዛቤን እናገኛለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ኒውሮጅንስ ምንድን ነው?
ኒውሮጄኔሲስ በአንጎል ውስጥ አዳዲስ የነርቭ ሴሎችን (የነርቭ ሴሎችን) የማመንጨት ሂደትን ያመለክታል. በአእምሮ እድገት፣ በመማር፣ በማስታወስ እና በቲሹ ጥገና ላይ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ሲንዳዲያን ምንድን ናቸው?
Cnidarians የባህር አኒሞኖች፣ ጄሊፊሾች፣ ኮራል እና ሃይድሮይድስ የሚያካትቱ የእንስሳት ቡድን ናቸው። በሴሎቻቸው ውስጥ ሲኒዶይተስ ተብለው ይታወቃሉ።
የነርቭ መረብ ምንድን ነው?
የነርቭ መረብ፣ እንዲሁም የነርቭ መረብ በመባል የሚታወቀው፣ የተማከለ አንጎል ወይም ውስብስብ ድርጅት የሌለው ቀላል የነርቭ ሴሎች አውታረ መረብ ነው። እንደ ባህር አኔሞኖች ባሉ ጥንታዊ ፍጥረታት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በመሠረታዊ የስሜት ህዋሳት እና ሞተር ተግባራት ውስጥ ይሳተፋል።
በሆሞሎጂ እና በመገጣጠም መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው?
ሆሞሎጂ የሚያመለክተው በአንድ የዘር ሐረግ ምክንያት የተለያዩ ዝርያዎች የሚጋሩትን ባህሪያት ወይም ባህሪያትን ነው። በሌላ በኩል ኮንቬርጀንስ በተለያዩ ዝርያዎች ውስጥ ያሉትን ተመሳሳይ ባህሪያት ገለልተኛ የዝግመተ ለውጥን ይገልፃል. ጥናቱ ዓላማው ሁሉም አእምሮዎች ግብረ-ሰዶማውያን መሆናቸውን ወይም ነባሮቹን ጂኖች እንደገና በማምጣት ራሳቸውን ችለው የተፈጠሩ (የተሰባሰቡ) መሆናቸውን ለማወቅ ነው።