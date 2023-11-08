የአኻያ ቅርፊት የማውጣት አቅም እንደ ሰፊ-ስፔክትረም ፀረ-ቫይረስ

ቫይረሶች ከጉንፋን እስከ እንደ ኮቪድ-19 ላሉ ከባድ በሽታዎች በጤናችን እና በጤንነታችን ላይ ውድመት ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ, ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ የፀረ-ቫይረስ አማራጮችን ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው. በቅርብ ጊዜ በፊንላንድ በተደረገ ጥናት ሳይንቲስቶች ከዊሎው ቅርፊት የተገኘ ምርት ሰፊ የፀረ-ቫይረስ ባህሪ እንዳለው ደርሰውበታል።
ለዘመናት ለመድኃኒትነት አገልግሎት ሲውል የቆየው የዊሎው ቅርፊት ለዘመናዊ አስፕሪን ቅድመ ሁኔታን ጨምሮ ሁለቱንም የታሸጉ ኮሮና ቫይረሶችን (ጉንፋን እና ኮቪድ-19ን የሚያስከትሉትን ጨምሮ) እና ያልታሸጉ ኢንቴሮቫይረስ (እንደ ኢንፌክሽንን የሚያስከትሉ) በመከላከል ረገድ አስደናቂ ውጤታማነት አሳይቷል። ጉንፋን እና ማጅራት ገትር). ይህ በተለይ በጣም የሚያስደስት ነው ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ኢንቴሮቫይረስን በቀጥታ የሚያነጣጥሩ ክሊኒካዊ ተቀባይነት ያላቸው መድኃኒቶች የሉም።
በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ውስጥ የቫይረሱን ጭነት ለመቋቋም በሰፊው የሚሰሩ እና ቀልጣፋ መሣሪያዎች ያስፈልጉናል ሲሉ የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ የጂቭስኪላ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ቫርፑ ማርጆማኪ ተናግረዋል። ክትባቶች አስፈላጊ ሲሆኑ፣ አዲስ ብቅ ያሉ የቫይረስ ዓይነቶችን በበቂ ሁኔታ በራሳቸው መፍታት ላይችሉ ይችላሉ። ስለዚህ፣ እንደ ዊሎው ቅርፊት የማውጣት አማራጭ የፀረ-ቫይረስ ሕክምናዎችን ማግኘት ጨዋታን ሊቀይር ይችላል።
ሳይንቲስቶች የፀረ-ቫይረስ ውህዶችን ለማውጣት ለገበያ ያደጉትን የዊሎው ቅርንጫፎችን በመሰብሰብ በረዶ በማድረግ መሬቱን በመፍጨት ንብረቱን በሞቀ ውሃ አወጡ። ውጤቱም ከተለያዩ የኮሮና ቫይረስ እና የኢንትሮቫይረስ ዓይነቶች ላይ ተፈትኗል። ረቂቅ ህዋሶች እራሳቸውን ሳይጎዱ ሴሎችን ከኢንፌክሽን የመከላከል ችሎታ አሳይቷል.
ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያሳየው የማባዛት ዑደት ውስጥ በተወሰነ ደረጃ ላይ ሳይሆን በቫይረሱ ላይ የሚሠራው ረቂቅ ተገለጠ. ጥናቱ በተጨማሪም በኤንቬሎፕድ እና ባልተሸፈኑ ቫይረሶች ላይ የፀረ-ቫይረስ ተጽእኖ የተለያዩ ሲሆን ይህም የተለየ የአሠራር ዘዴዎችን ያሳያል. ይሁን እንጂ ለፀረ-ቫይረስ ተጽእኖ ተጠያቂ የሆኑት ልዩ ባዮአክቲቭ ውህዶች አይታወቁም.
የዊሎው ቅርፊት የማውጣት አቅም እንደ ሰፊ የፀረ-ቫይረስ ሕክምና በቫይሮሎጂ መስክ ትልቅ እድገት ነው። ቀጣይነት ያለው ጥናት የሚያተኩረው ባዮአክቲቭ ውህዶችን፣ ኬሚካላዊ አወቃቀራቸውን እና የተግባር ዘዴን በመለየት ላይ ነው። ይህ እውቀት ብዙ አይነት የቫይረስ ኢንፌክሽኖችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመዋጋት ለአብዮታዊ አዲስ የፀረ-ቫይረስ ህክምና መንገድ ሊከፍት ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ የዊሎው ቅርፊት ማውጣት የከለከለው የትኞቹን ቫይረሶች ነው?
መ፡ ምርቱ ሁለቱንም የታሸጉ ኮሮናቫይረስ እና ያልታሸጉ ኢንትሮቫይረሶችን አግዷል።
ጥ፡- በአሁኑ ጊዜ ኢንቴሮቫይረስን በቀጥታ የሚያነጣጥሩ የተፈቀደላቸው መድኃኒቶች አሉ?
መ፡ አይ፣ ኢንቴሮቫይረስን በቀጥታ የሚያነጣጥሩ ክሊኒካዊ ተቀባይነት ያላቸው መድኃኒቶች የሉም።
ጥ፡ የዊሎው ቅርፊት ማውጣት እንዴት ተሰራ?
መ: ማውጣቱ የተሰራው የዊሎው ቅርንጫፎችን በመሰብሰብ, በማቀዝቀዝ እና በመፍጨት እና ከዚያም እቃውን በሞቀ ውሃ በመጠቀም በማውጣት ነው.
ጥ: የዊሎው ቅርፊት ማውጣትን በተመለከተ በምርምር ውስጥ የሚቀጥለው እርምጃ ምንድን ነው?
መ፡ ተጨማሪ ጥናት የሚያተኩረው የተካተቱትን ባዮአክቲቭ ውህዶች፣ ኬሚካላዊ አወቃቀራቸውን እና የተግባር ስልቶቻቸውን በመለየት ላይ ነው።
ምንጭ፡- በማይክሮባዮሎጂ ውስጥ ድንበር (አገናኝ፡ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1249794)