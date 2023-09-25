Gut Microbiome ከአጥንት ጤና እና ኦስቲዮፖሮሲስ ስጋት ጋር የተገናኘ፣ የጥናት ትርኢቶች

በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው አንጀታችን ማይክሮባዮም በአጥንት ጤና ላይ ሚና እንደሚጫወት እና ኦስቲዮፖሮሲስን እና ስብራትን ይከላከላል። በፍሮንትየርስ ኢን ኢንዶክሪኖሎጂ ውስጥ የታተመው ጥናቱ የ"ኦስቲኦሚክሮባዮሎጂ" መስክ እና ለተሻለ የአጥንት ጤንነት የአንጀት ማይክሮባዮሞችን የመቀየር አቅምን ይዳስሳል።
በዩኤስ ውስጥ ከሚገኙት የዕብራይስጥ ሲኒየር ላይፍ እና ሂንዳ እና አርተር ማርከስ ኢንስቲትዩት የአረጋውያን ጥናት ተመራማሪዎች ለአጥንት ጤንነት አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ነገሮችን በመለየት በአረጋውያን ላይ ጥናት አድርገዋል። የክንድ እና የእግር ከፍተኛ ጥራት ምስሎችን በመጠቀም አንዳንድ ባክቴሪያዎች በዕድሜ የገፉ ሰዎች ከአጥንት ጤና ጋር አሉታዊ ግንኙነት እንዳላቸው ተገንዝበዋል።
ከባክቴሪያዎቹ አንዱ አኬርማንሲያ ከውፍረት ጋር የተቆራኘ ሲሆን ክሎስትዲያሌስ ባክቴሪያ DTU089 ዝቅተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን በሚወስዱ ግለሰቦች ላይ በብዛት ተገኝቷል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በፕሮቲን አወሳሰድ፣ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በአጥንት ጤና መካከል ግንኙነት ፈጥረዋል።
ጥናቱ ከፍተኛ መጠን ያለው የአንዳንድ ማይክሮባዮታ መጠን ከአጥንት እፍጋት እና የማይክሮ አርክቴክቸር መለኪያዎች ጋር የተቆራኘ መሆኑን የሚያመለክቱ ንድፎችን ለይቷል። ተመራማሪዎቹ በአንጀት ውስጥ ባሉ ልዩ የባክቴሪያ ዝርያዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመርመር ተጨማሪ ጥናቶችን ያቀርባሉ. እንዲሁም በአጥንት ጤና ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ በሚችሉ በነዚህ ባክቴሪያዎች ተጽእኖ ስር ያሉ ተግባራዊ መንገዶችን ለመለየት ዓላማ አላቸው.
የባክቴሪያ ህዋሳት እራሳቸው በአጥንት ጤና ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ይኖራቸዋል ወይ ብሎ መደምደም ያለጊዜው ቢሆንም፣ ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት አንጀት ማይክሮባዮም ለወደፊቱ የአጥንት ጤና ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ። በአንጀት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ባክቴሪያዎች ዝቅተኛ የሰውነት መቆጣት (ኢንፌክሽን) ሊያስከትሉ ይችላሉ, ይህም የአጥንትን ጤንነት ሊጎዳ ይችላል.
በአንጀት ማይክሮባዮም እና በአጥንት ጤና መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳቱ ኦስቲዮፖሮሲስን እና ስብራትን ለመከላከል ጣልቃ-ገብነት እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል። በዚህ መስክ ላይ ተጨማሪ ምርምር የአንጀትን ማይክሮባዮምን በመቆጣጠር ላይ በመመርኮዝ የአጥንትን ጤና ለማሻሻል ስለሚችሉ የሕክምና ዘዴዎች ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ምንጮች:
- ድንበር በኢንዶክሪኖሎጂ ጥናት: [ምንጭ ስም, ጥቅስ ያስገቡ]
- ዳግላስ ፒ. ኪኤል, የማርከስ ተቋም ከፍተኛ ሳይንቲስት