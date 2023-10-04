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ሳይንስ

በመሬት ውስጣዊ ኮር ውስጥ የብረት አተሞች ተፈጥሮ፡ የጋራ እንቅስቃሴ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 4, 2023
በመሬት ውስጣዊ ኮር ውስጥ የብረት አተሞች ተፈጥሮ፡ የጋራ እንቅስቃሴ

የሳይንስ ሊቃውንት በመሬት ውስጠኛው ክፍል ውስጥ ስላሉት የብረት አተሞች አስደናቂ ግኝት አደረጉ። ምንም እንኳን ከፍተኛ ግፊት እና ሙቀት ቢኖርም, እነዚህ አተሞች የብረት ክሪስታል አጠቃላይ መዋቅርን እየጠበቁ በሴኮንድ ክፍልፋይ ውስጥ ቦታዎችን መቀየር ይችላሉ. "የጋራ እንቅስቃሴ" በመባል የሚታወቀው ይህ ክስተት የጠረጴዛውን አቀማመጥ ሳይቀይር በእራት ግብዣ ላይ ከሚገኙ እንግዶች ጋር ተመሳሳይ ነው.

የምድር ውስጠኛው እምብርት ጠንካራ የብረት ኳስ ነው, ይህም በፕላኔታችን ላይ በጣም ሞቃታማ እና እጅግ በጣም የከፋ አካባቢ ያደርገዋል. እነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢኖሩም በዚህ ክልል ውስጥ ያሉት የብረት አተሞች በክሪስታል ጥልፍልፍ ውስጥ በነፃነት የመንቀሳቀስ አስደናቂ ችሎታ አላቸው። ይህ አዲስ ጥናት የእነዚህን የብረት አተሞች ተፈጥሮ እና መስተጋብር ላይ ብርሃን ይፈጥራል።

የፕላኔታችን መግነጢሳዊ መስክ ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድር በውስጠኛው ኮር ውስጥ የብረት አተሞችን ባህሪ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. የተከሰሱ ionዎች፣ ከምድር መግነጢሳዊ መስክ ጋር መስተጋብር ይፈጥራሉ፣ ብዙውን ጊዜ አውሮራስ በመባል የሚታወቁ አስደናቂ የብርሃን ማሳያዎችን ይፈጥራሉ። እንደ አውሮራ አውስትራሊስ ወይም “የደቡብ መብራቶች” ያሉ እነዚህ ውብ ክስተቶች ከምድር ምሰሶዎች አጠገብ ሊታዩ ይችላሉ።

በውስጠኛው ኮር ውስጥ በሚገኙት የብረት አተሞች ውስጥ የጋራ እንቅስቃሴን መገኘቱ ስለ ምድር ውስጣዊ ተለዋዋጭነት ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት አሁን ምድርን የሚቀርጹትን እና መግነጢሳዊ መስኩን የሚነኩ ሂደቶችን በተሻለ ሁኔታ መረዳት ችለዋል። ይህ ግንዛቤ በተለያዩ መስኮች ጂኦፊዚክስ እና ፕላኔታዊ ሳይንስን ጨምሮ ሰፊ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።

በማጠቃለያው ፣በመሬት ውስጠኛው ክፍል ውስጥ ባሉ የብረት አተሞች ላይ የተደረገው ጥናት ፣የጋራ እንቅስቃሴ ችሎታቸውን አሳይቷል። ይህ ክስተት አጠቃላይ መዋቅሩን ሳይቀይር በክሪስታል ላቲስ ውስጥ ቦታዎችን እንዲለዋወጡ ያስችላቸዋል. እነዚህ ግኝቶች ስለ ምድር ውስጣዊ ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋሉ እና በፕላኔቶች መግነጢሳዊ መስኮች እና ተዛማጅ ሳይንሳዊ ዘርፎች ጥናት ላይ ጉልህ አንድምታ አላቸው።

ምንጮች:
- ናሳ የምድር ኦብዘርቫቶሪ

By ገብርኤል Botha

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