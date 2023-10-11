በረራ አልባ ዱላ ነፍሳት በአእዋፍ መበተን ጂኦግራፊያዊ እንቅፋቶችን ማሸነፍ እንደሚችሉ የጥናት ውጤት አስታወቀ።

የቁቤ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በረራ የሌላቸው ነፍሳት በእንቁላሎቻቸው ወፎች በመበተን ሰፋፊ የጂኦግራፊያዊ እንቅፋቶችን ማሸነፍ ይችላሉ. የቀደሙት የላቦራቶሪ ሙከራዎች ይህንን ዕድል ፍንጭ ቢሰጡም፣ በጃፓን ስለ ተፈጥሮ ህዝቦች የዘረመል ትንተና አሁን ይህንን ሀሳብ ይደግፋል።
በረራ የሌላቸው ዱላ ነፍሳት በሰፊ ርቀቶች እና በጂኦግራፊያዊ ገፅታዎች ተሰራጭተዋል ይህም በተለምዶ የበረራ አልባ እንስሳትን መስፋፋት እንቅፋት ይሆናል። ብዙ የዕፅዋት ዝርያዎች በአእዋፍ ላይ የሚተማመኑት ዘራቸውን በልተው በምግብ መፍጫ ትራክታቸው እንደሚበተኑ ሁሉ እንቁላሎቻቸው በግራቪድ (ነፍሰ ጡር) ሴቶች ላይ በሚመገቡ ወፎች ሊበተን ይችላል ተብሎ ተገምቷል።
ተመራማሪዎቹ ይህንን ፅንሰ-ሀሳብ ለመፈተሽ በጃፓን ውስጥ የተለመደው የዱላ ነፍሳት ዝርያ በሆነው ራሙለስ ሚካዶ ላይ አተኩረው ነበር። የተለያዩ ህዝቦችን የግንኙነት ዘይቤዎች ተንትነዋል እና በጄኔቲክ ልዩነቶች እና በጂኦግራፊያዊ ርቀቶች መካከል ያለውን ትስስር አግኝተዋል። ይህ የሚያሳየው አንዳንድ የነፍሳት እንቁላሎች ከአእዋፍ የምግብ መፈጨት ትራክት ተርፈው ረጅም ርቀት ተበታትነው ይገኛሉ።
በሮያል ሶሳይቲ ቢ ፕሮሲዲንግስ ላይ የታተመው ጥናቱ በጂኦግራፊያዊ ሁኔታ በመቶዎች ኪሎ ሜትሮች የሚለያዩ የቅርብ ተዛማጅ ጂኖች ምሳሌዎችን እና በረራ የሌላቸው ነፍሳት በተለምዶ ማሸነፍ የማይችሉትን ጂኦግራፊያዊ ባህሪያት አሳይቷል። ይህ የሚያመለክተው ጥቂት የማይበሩ ነፍሳት ወፎች እንቁላሎቻቸውን እየበሉ ከቦታ ወደ ቦታ በመጓጓዝ የረጅም ርቀት ዘረመል ስርጭት መከሰቱን ነው።
የዱላ ነፍሳቶች ልዩ ችሎታ ያላቸው እንቁላሎች ያለ መራባት የሚችሉ እንቁላሎች የማምረት ችሎታቸው፣ parthenogenesis በመባል የሚታወቀው፣ በዚህ የመበተን ዘዴ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። አብዛኛዎቹ የነፍሳት ዝርያዎች በተዳቀሉ እንቁላሎች ላይ ይመረኮዛሉ, ነገር ግን በዱላ ነፍሳት ውስጥ, ሴቶች ሳይጋቡ ጤናማ እንቁላል ማምረት ይችላሉ.
ይህ የመበታተን ዘዴ በሌሎች ነፍሳት ላይ ባይታይም, የበረራ-አልባ ዱላ ነፍሳትን አስደናቂ ተለዋዋጭነት ያጎላል. በአእዋፍ የምግብ መፍጫ ሥርዓት ውስጥ ካለፉ በኋላ የእንቁላሎቻቸው ሕልውና የጂኦግራፊያዊ እንቅፋቶችን ለማሸነፍ እና ህዝቦቻቸውን በሰፊው ርቀት ለማስፋት ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- "በረራ የሌላቸው በትር ነፍሳት የተራራ መተላለፊያዎችን፣ ውቅያኖሶችን እና በረሃዎችን አሸንፈዋል" በ Suetsugu፣ K. et al. በሮያል ሶሳይቲ ሂደቶች ላይ የታተመ B. DOI፡ 10.1098/rspb.2021.1859