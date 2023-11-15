ከሴሉላር ውጪ የሆኑ መርከቦች፡ በጄኔቲክ ልውውጥ ውስጥ የተደበቁ ተጫዋቾችን ይፋ ማድረግ

በሱዛን ኤርድማን የሚመራው የማክስ ፕላንክ የባህር ኃይል ማይክሮባዮሎጂ ኢንስቲትዩት በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት በባህር ውስጥ በሚገኙ ረቂቅ ተሕዋስያን መካከል የዘረመል መረጃን መለዋወጥን በማመቻቸት የውጭ ሴሉላር vesicles (EVs) ሚና ዝቅተኛ ግምት የሚሰጠውን ሚና በተመለከተ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። በቀጥታ ሴሉላር ንክኪዎች፣ ነፃ ዲኤንኤ እና ቫይረሶች በዋናነት ለጂን ዝውውር ተጠያቂ ናቸው ከሚለው አስተሳሰብ በተቃራኒ፣ ይህ ጥናት ኢቪዎች በማይክሮባላዊ ማህበረሰብ ውስጥ ባለው የዘረመል ልውውጥ ውስጥ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ያሳያል።
ኢቪዎች ከሆድ ሴል ወለል ላይ በሚነጠሉ ሽፋን የተሸፈኑ ትናንሽ ቬሴሎች ናቸው. ዲ ኤን ኤ፣ ኢንዛይሞች፣ አልሚ ምግቦች እና አር ኤን ኤ ስብርባሪዎችን ጨምሮ የተለያዩ ሞለኪውሎችን ማጓጓዝ ይችላሉ። እስካሁን ድረስ፣ ኢቪዎች በአብዛኛው እንደ ሴሉላር ቆሻሻ ይቆጠሩ ነበር። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች በቅርብ ጊዜ በሴል ውስጥ ብዙ የኢቪዎችን ተግባራት አግኝተዋል, ይህም አስፈላጊነታቸውን አጽንኦት ሰጥተዋል.
ተመራማሪዎቹ በጄኔቲክ ልውውጥ ውስጥ የተካተቱትን የማጓጓዣ ዘዴዎችን ለመለየት ጥንቃቄ የተሞላበት ቅደም ተከተል ተጠቀሙ. የሚገርመው፣ ከባህላዊው የቫይራል ወይም የባክቴሪያ ማስተላለፊያ መንገዶች ይልቅ የዲኤንኤው ከፍተኛ ክፍል በኢቪዎች ሲጓጓዝ ተገኝቷል። ይህ ግኝት በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ውስጥ ያለውን የጄኔቲክ ልውውጥ ግንዛቤን የሚፈታተን እና የቃላት ለውጥን ይጠይቃል።
ከዚህ ግኝት አንፃር፣ ደራሲዎቹ ከባህር ውሃ ናሙናዎች የሚወጣውን የዲኤንኤ ክፍልፋይ እንደ “የተጠበቀ ከሴሉላር ዲ ኤን ኤ” ወይም ፒዲኤንኤ ጋር የማይመሳሰል ቫይረስን ለመጥቀስ ሐሳብ አቅርበዋል። ይህ የተሻሻለው ስም ዝርዝር ኢቪዎችን፣ ጂቲኤዎችን እና ሌሎች ቫይረስ ያልሆኑትን ቅንጣቶችን ጨምሮ የቫይረስ ያልሆኑ ክፍልፋዮችን የተለያዩ አካላትን እውቅና ይሰጣል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከባህር አካባቢ አልፏል. ተመራማሪዎች እንደ አፈር፣ ንፁህ ውሃ እና የሰው አንጀት ባሉ ሌሎች ስነ-ምህዳሮች ውስጥ የኢቪዎችን ሚና ለመዳሰስ አሁን መሰረት አላቸው። በተለያዩ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ የአግድም ጂን ዝውውርን አስፈላጊነት መረዳቱ ስለ ዝግመተ ለውጥ እና ጥቃቅን ማህበረሰቦች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ያሳያል።
ዶ/ር ኤርድማን ሲያጠቃልሉ፣ “በብዙ ሥነ-ምህዳሮች ውስጥ ካለው አግድም የጂን ዝውውር አስፈላጊነት አንጻር፣ ከፊት ለፊታችን ጥቂት ተጨማሪ አስገራሚ ነገሮች እንዳሉ እርግጠኞች ነን። ይህ ጥናት በአስደናቂው የሴሉላር ቬሶሴሎች ዓለም እና በጄኔቲክ ልውውጥ ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ተጨማሪ ምርመራዎችን ያዘጋጃል.