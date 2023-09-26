ላቫ ዓለማት፡ የማግማ ውቅያኖሶችን ምስጢር በኤክሶፕላኔቶች ላይ ይፋ ማድረግ

ሳይንቲስቶች የማግማ ውቅያኖሶች በመባል የሚታወቁትን የላቫ ዓለማት፣ ግዙፍ ኤክሶፕላኔቶች፣ ቀልጠው ውቅያኖሶች ያሏቸውን ባህሪያት በመረዳት ረገድ በቅርቡ ትልቅ ለውጥ አድርገዋል። ከተገኙት ዓለታማ ኤክሶፕላኔቶች 50% የሚሆኑት እነዚህ አስገራሚ ፕላኔቶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት ፕላኔቶች በእጅጉ የተለዩ ናቸው።
እነዚህ ፕላኔቶች ከ10 ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የምሕዋር ጊዜ ካላቸው ከዋክብቶቻቸው ጋር ያላቸው ቅርበት ለኃይለኛ የአየር ሁኔታ እና ለሕይወት የማይመች የሙቀት መጠን ያደርጋቸዋል። ሆኖም ግን, የማግማ ውቅያኖሶችን መሰረታዊ ስራዎች ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣሉ.
በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ የታተመ አዲስ ጥናት የማግማ ውቅያኖሶች በሞቃታማ ሮኪ ሱፐር-ኢርዝስ ባህሪያት እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ያላቸውን ከፍተኛ ተጽዕኖ አጉልቶ ያሳያል። የታመቀ የላቫ ተፈጥሮ ከባቢ አየር የሌላቸው በማግማ የበለፀጉ ፕላኔቶች ተመሳሳይ መጠን ካላቸው ጠንካራ ፕላኔቶች ጋር ሲነፃፀሩ ትንሽ ከፍ ያለ ጥግግት እንዲኖራቸው ያደርጋል። በተጨማሪም፣ የማግማ ውቅያኖሶች መገኘት የማንትሎቹ አወቃቀር፣ በፕላኔቷ እምብርት ዙሪያ ያለው ወፍራም ውስጠኛ ሽፋን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ከዘ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የጥናቱ መሪ የሆኑት ኪየርስተን ቦሊ ሰፊ ምርምር ባለማድረጋቸው የላቫ ዓለሞችን በማጥናት ላይ ያለውን ፈተና አጽንዖት ሰጥተዋል። ሆኖም የማግማ ውቅያኖሶችን ስብጥር እና ባህሪ መረዳታችን ስለ ፕላኔታችን እሳታማ ያለፈ ታሪክ ግንዛቤን ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ የኤክሶፕሌክስ ሶፍትዌሮችን እና ከቀደምት ጥናቶች የተገኙ መረጃዎችን በመጠቀም የተለያዩ የገጽታ ሙቀቶች ያላት ምድር መሰል ፕላኔት የዝግመተ ለውጥ ሁኔታዎችን አስመስለዋል። ጥናቱ ለማግማ ውቅያኖስ ፕላኔቶች ሶስት ሊሆኑ የሚችሉ ማንትልሶችን ገልጿል፡- ሙሉ ለሙሉ የቀለጠ፣ ላይ ላዩን የማግማ ውቅያኖስ ያለው፣ ወይም የተደራረበ የደረቅ ድንጋይ፣ የማግማ ውቅያኖስ እና ጠንካራ አለት ለዋናው ቅርብ። ሁለተኛውና ሦስተኛው ቅጾች በጣም የተለመዱ ሆነው ተገኝተዋል.
ከዚህም በላይ በማግማ ውቅያኖሶች ስብጥር ላይ በመመስረት የተወሰኑ exoplanets ቀደምት ከባቢ አየርን ለመፍጠር እና ህይወትን ሊደግፉ የሚችሉ ተለዋዋጭ ንጥረ ነገሮችን በማጥመድ የተሻሉ ናቸው። ለምሳሌ፣ ከመሬት በአራት እጥፍ የምትበልጥ በማግማ የበለጸገች ፕላኔት ብዙ ውሃ እና ካርቦን ልታጠምድ ትችላለች።
የላቫ ዓለሞች ለመኖሪያነት ገና ሩቅ ሲሆኑ፣ ሂደቶቻቸውን ማጥናት ህይወታቸውን ወደ መደገፍ እድገታቸውን ለመረዳት ወሳኝ ነው። ይህ ጥናት የላቫ ዓለሞችን ከጠንካራ ፕላኔቶች ጋር ሲያወዳድር የክብደት ውሱንነት እንደ የባህሪ መለኪያ ነው።
በአጠቃላይ፣ እነዚህ አስደናቂ ግኝቶች የላቫ ዓለማትን እንቆቅልሽ ተፈጥሮ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል እና እንግዳ የሆኑ የውጭ ፕላኔታዊ ስርዓቶችን እንድንረዳ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል (2023). DOI: 10.3847 / 1538-4357 / acea85