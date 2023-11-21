በሰንደቅ ዓላማ የተያዙ ባክቴሪያዎች ስለ ጠንካራ እንቅስቃሴ አዲስ ግንዛቤዎች

እንደ Escherichia ኮላይ (ኢ. ኮላይ) ያሉ ባንዲራ ያላቸው ባክቴሪያዎች በአካባቢያቸው ውስጥ እራሳቸውን ለማራመድ በሄሊካል ፍላጀላር ክሮች መዞር ላይ ይመረኮዛሉ. እያንዳንዱ ባክቴሪያ ብዙ ፍላጀላ ያለው ሲሆን ይህም እንደ ሄሊካል ጥቅል አንድ ላይ የሚሽከረከር ሲሆን ይህም እንከን የለሽ እንቅስቃሴን ይፈቅዳል። በነዚህ ክሮች ስር የሚገኙት ባንዲራ ሞተሮች ዝቅተኛ የማሽከርከር ፍጥነት በመኖሩ ምክንያት በባክቴሪያ በሚዋኙበት ወቅት ከፍተኛ ጭነት እንደሚያጋጥማቸው ከረጅም ጊዜ በፊት ታምኗል። ይሁን እንጂ በቻይና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት ይህን የተለመደ ግንዛቤ ተቃውሟል።
በቶርኪ-ፍጥነት መለኪያዎች፣ በዛንግ ሮንግጂንግ እና በፕሮፌሰር ዩዋን ጁንዋ የሚመራው የምርምር ቡድን አስገራሚ ግኝት አድርጓል። የባክቴሪያዎቹ ባንዲራ ሞተሮች በእውነቱ ያልተሟሉ የስታተር አሃዶች ስብስብ እንደያዙ ደርሰውበታል፣ ይህም ሞተሮቹ በሚዋኙበት ጊዜ ያለማቋረጥ በከፍተኛ ጭነት ውስጥ ናቸው የሚለውን ግምቱን ያስወግዳል። የጉልበት ፍጥነት ተብሎ በሚታወቀው የማሽከርከር ፍጥነት በተወሰነው ክልል ውስጥ የሞተር ሞተሮች የፍጥነት ፍጥነት በግምት ቋሚ ሆኖ ቆይቷል፣ ይህም የጭነት ሁኔታዎች ቀደም ሲል እንደታሰበው ከባድ እንዳልሆኑ ይጠቁማል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ የሞተር ትንሳኤ ሙከራዎችን አደረጉ እና የቶርኬ-ፍጥነት ግንኙነትን በተለያዩ ስ visቶች መርምረዋል. እነዚህ ሙከራዎች ባንዲራ ሞተሮች በመካከለኛ ሸክም ውስጥ እንደነበሩና ከስታቶር አሃዶች ውስጥ ግማሽ ያህሉ ብቻ እንዳሉ አረጋግጠዋል። ከፍተኛ viscosity ባለባቸው አካባቢዎች፣ የመዋኛ ባክቴሪያዎች የስታቶር አሃዶችን ቁጥር በመጨመር መላመድ ይችላሉ፣ ይህም የመንቀሳቀስ ችሎታቸው ጠንካራ መሆኑን ያረጋግጣል።
የፍላጀላር ሽክርክሪት የመቋቋም አቅምን ለመፈተሽ የማይክሮፍሉይድ ክፍል ፍጥነቱን በፍጥነት ለመቀየር ተዘጋጅቷል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የመካከለኛው viscosity በድንገት ሲጨምር የፍላጀለር የማሽከርከር ፍጥነት መጀመሪያ ላይ ወድቋል ነገር ግን ቀስ በቀስ አገግሟል። ይህ የመቋቋም ችሎታ ባንዲራ ያላቸው ባክቴሪያዎች የጭነት ሁኔታዎች ለውጦች ቢደረጉም እንቅስቃሴያቸውን የመጠበቅ ችሎታን ያረጋግጣል።
እነዚህ ግኝቶች በሰንደቅ ዓላማ በተያዙ ባክቴሪያዎች ጠንካራ እንቅስቃሴ ጀርባ ስላለው ዘዴ አዲስ እይታን ይሰጣሉ። በባንዲራ ሞተሮች ውስጥ ያለው ያልተሟላ የስታተር አሃዶች ስብስብ ለተለያዩ አከባቢዎች ማመቻቸት እና መቋቋም ያስችላል. ይህ ግንዛቤ ባክቴሪያ አካባቢያቸውን በብቃት ለመምራት በሚጠቀሙባቸው ስልቶች ላይ ብርሃን በማብራት ማይክሮባዮሎጂ እና ባዮቴክኖሎጂን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
በየጥ
በቻይና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተደረገው ጥናት ዋና ግኝት ምንድን ነው?
ተመራማሪዎቹ የባክቴሪያ ባንዲራ ሞተሮች ያልተሟሉ የስታቶር አሃዶች ስብስብ እንደያዙ ደርሰውበታል ይህም ቀደም ሲል እነዚህ ሞተሮች በሚዋኙበት ወቅት ከፍተኛ ጭነት አላቸው የሚለውን እምነት በመሞገት ነው።
የመዋኛ ባክቴሪያዎች ከፍተኛ viscosity ካላቸው አካባቢዎች ጋር እንዴት ይጣጣማሉ?
የመዋኛ ባክቴሪያዎች የስታቶር አሃዶችን ቁጥር ሊጨምሩ ይችላሉ, ይህም ከፍተኛ viscosity ካላቸው አካባቢዎች ጋር እንዲላመዱ እና እንቅስቃሴያቸውን እንዲጠብቁ ያስችላቸዋል.
የጉልበት ፍጥነት ምን ያህል ነው?
የጉልበቱ ፍጥነት የሚያመለክተው የመዞሪያ ፍጥነቶች ክልል ሲሆን ይህም የፍላጀላር ሞተሮች የሞተር ሞተሩ በግምት ቋሚ ሆኖ የሚቆይበት ነው።
የፍላጀላር ሽክርክሪት ዘዴን መረዳት ለምን አስፈላጊ ነው?
የፍላጀላር ሽክርክሪት ዘዴን መረዳት ባክቴሪያዎች በአካባቢያቸው ውስጥ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመንቀሳቀስ ስለሚጠቀሙባቸው ስልቶች ግንዛቤን ይሰጣል። ይህ እውቀት ማይክሮባዮሎጂ እና ባዮቴክኖሎጂን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ላይ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።