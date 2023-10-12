ስለ ዲኤንኤ መባዛት ውጥረት እና የካንሰር እድገት አዲስ ግንዛቤ

ተመራማሪዎች በዲኤንኤ አወቃቀር ላይ የተደረጉ ለውጦች በዲኤንኤ መባዛት ሂደት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አድርገዋል። በዲ ኤን ኤ ላይ የሚደረጉ መዋቅራዊ ለውጦች የጂኖም መረጋጋት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ እና ለካንሰር እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ "የማባዛት ጭንቀት" ሊያስከትሉ ይችላሉ. አንዳንድ የዲኤንኤ አወቃቀሮች የመባዛት ጭንቀትን እንዴት እንደሚያንቀሳቅሱ በመመርመር፣ ይህ ጥናት ስለ ካንሰር ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ በተለያዩ የካንሰር ዓይነቶች ላይ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎችን መንገድ ይከፍታል።
በለንደን በሚገኘው የካንሰር ምርምር ኢንስቲትዩት በተመራማሪዎች የተመራው ጥናቱ፣ በሙከራ ቱቦ ውስጥ የዲኤንኤ መባዛትን ለመፍጠር የተጣራ የማባዛት ምክንያቶችን ተጠቅሟል። G-quadruplexes (G4s) እና i-Motifs (iMs) የሚባሉ አማራጭ የዲኤንኤ አወቃቀሮች በዲኤንኤ መባዛት ላይ ያላቸውን ተጽእኖ በመመርመር ተመራማሪዎቹ የማባዛትን ሂደት ለማስቆም አንድ G4 ወይም iM መዋቅር በቂ መሆኑን ደርሰውበታል። በተጨማሪም፣ አይኤምኤስ የዲኤንኤ መሰባበርን የሚያስከትሉ ሆነው ተገኝተዋል።
የዲኤንኤ መባዛት እንቅፋቶች በጂኖም ውስጥ እንደገና እንዲደራጁ ያደርጋቸዋል፣ ለምሳሌ የጂን ስረዛ፣ ቦታ መቀየር፣ ወይም ሚውቴሽን፣ ይህ ደግሞ የጂን አገላለጽ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል። ዲ ኤን ኤ ሲጎዳ ወይም የጂን አገላለጽ በሴሉላር ሂደቶች ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድርበት ጊዜ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ የሕዋስ ክፍፍል እና የካንሰር እድገትን ያስከትላል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በግምት ሁለት ሦስተኛው የካንሰር መንስኤ ሚውቴሽን በዲኤንኤ መባዛት ወቅት የተሳሳቱ ውጤቶች ናቸው።
በዲኤንኤ መባዛት ወቅት፣ በጂኖም ውስጥ ባሉ መነሳሳት ቦታዎች ላይ ሪፕሊሶም የሚባል የፕሮቲን ስብስብ ይሰበስባል። ሄሊኬዝ የሚባል ኢንዛይም ድርብ ሄሊክስ አወቃቀሩን ፈትቶ ኑክሊዮታይድን በተለዩ ክሮች ላይ ያጋልጣል። ዲ ኤን ኤ ፖሊመሬሴስ የሚባሉ ኢንዛይሞች ከዚያም እያንዳንዱን ክር እንደ አብነት ይጠቀማሉ፣ ኑክሊዮታይድን በማጣመር አዲስ ፈትል ይፈጥራሉ። ዲ ኤን ኤ በዚህ ነጠላ-ክር ቅርጽ ውስጥ እያለ፣ የተወሰኑ ቅደም ተከተሎች ወደ ያልተለመዱ የዲኤንኤ ሁለተኛ ደረጃ መዋቅሮች ሊጣበቁ ይችላሉ። ብዙ የጉዋኒን ኑክሊዮታይድ ያላቸው ቅደም ተከተሎች ወደ G-quadruplex አወቃቀሮች ሊጣበቁ ይችላሉ, በሳይቶሲን ኑክሊዮታይድ የበለፀጉ ቅደም ተከተሎች ግን i-motif መዋቅሮችን ይፈጥራሉ. ሁለቱም ዓይነት መዋቅሮች ከጄኔቲክ አለመረጋጋት እና ሚውቴሽን ጋር የተያያዙ ናቸው.
ተመራማሪዎቹ የዲኤንኤ መባዛትን ለማስቆም ተጠያቂው ከኑክሊዮታይድ ቅደም ተከተሎች ይልቅ እራሳቸው ሁለተኛ ደረጃ መዋቅሮች መሆናቸውን አሳይተዋል. እንዲሁም አወቃቀሮቹ በሄሊኬዝ እና በፖሊሜሬሴ መካከል ያለውን ትስስር እንደሚያስተጓጉሉ አረጋግጠዋል, ይህም ወደ ነጠላ-ክር ዲ ኤን ኤ መጋለጥን ያመጣል. ይህ ሥራ በካንሰር ላይ ብቻ ሳይሆን በሌሎች በሽታዎችም እንደ ተደጋጋሚ መስፋፋት የሚከሰቱ እንደ ነርቭ ዲጄኔሬቲቭ ሁኔታዎች ያሉ ተደጋጋሚ እና አወቃቀሮች የዲ ኤን ኤ ቅደም ተከተሎች ለጂኖም አለመረጋጋት ምን ያህል አስተዋፅኦ እንደሚያበረክቱ ግንዛቤያችንን ያሰፋዋል።
ለወደፊቱ፣ የታካሚውን መባዛት የጭንቀት ሁኔታ መረዳቱ የሕክምና ውሳኔዎችን ሊመራ ይችላል። ነጠላ-ክር ያለው ዲ ኤን ኤ ለዕጢ ምርመራ ጠቃሚ ባዮማርከር ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ተመራማሪዎቹ ግኝታቸው አዲስ የመድኃኒት ዒላማዎችን ለይቶ ለማወቅ ያስችላል ብለው ያምናሉ። ከጂ-ኳድሩፕሌክስ ጋር የሚገናኙ ትንንሽ ሞለኪውሎች በእርጋታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እና ለመድኃኒት ልማት ማራኪ ኢላማዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የዲኤንኤ ሁለተኛ ደረጃ መዋቅሮችን በመፍታት ላይ የተሳተፉትን ሄሊኬሶችን ማነጣጠር ሌላ አማራጭ ሕክምና ሊሆን ይችላል።
ምንጮች:
- EMBO ጆርናል
- የካንሰር ምርምር ተቋም
- የቴክኖሎጂ አውታረ መረቦች