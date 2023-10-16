ጥናቱ የኃይለኛ ቁሶችን የማስወጣት ሂደትን ገልጿል የሚሞት ግዙፍ ኮከብ

በቻይና የሳይንስ አካዳሚ ዩናን ኦብዘርቫቶሪስ እና በፅንጉዋ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተመራ አንድ አዲስ ጥናት አንድ ግዙፍ ኮከብ እየሞተ ያለውን ቁስ አካል የማስወጣት ሂደት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። የሱፐርኖቫ SN 2023ixfን በቅርበት በመከታተል፣የተመራማሪው ቡድን ስለ አንድ ግዙፍ ኮከብ የጅምላ ኪሳራ እና የመጨረሻ ዝግመተ ለውጥ ወሳኝ ዝርዝሮችን ማግኘት ችሏል።
ዓይነት II ሱፐርኖቫ (ኤስኤንኢ II) በአጽናፈ ዓለም ውስጥ በብዛት የሚታዩት የከዋክብት ፍንዳታዎች ናቸው፣ ነገር ግን የመጨረሻ የዝግመተ ለውጥ ደረጃቸው እና በዙሪያቸው ያለው አካባቢ በቀላሉ ሊታወቅ አልቻለም። በ SNe II ፍንዳታዎች እና ዘግይቶ በነበረው የግዙፍ ኮከቦች ዝግመተ ለውጥ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመስረት ተመራማሪዎች ብልጭ ድርግም የሚሉ የሱፐርኖቫ ፍንዳታ የመጀመሪያ ብርሃን ምልክቶችን መያዝ አለባቸው።
በቅርብ ጊዜ የ SN 2023ixf ፍንዳታ በአቅራቢያው በሚገኘው ጋላክሲ ሜሲየር 101 ውስጥ ይህንን የረጅም ጊዜ ችግር ለመፍታት ልዩ እድል አቅርቧል። ፍንዳታው በተፈጸመባቸው ቀናት ውስጥ በጊዜው እና በከፍተኛ ደረጃ ፍላሽ እይታ፣ ተመራማሪዎቹ በዙሪያው ስላለው የከባቢያዊ ቁሳቁስ (ሲኤስኤም) እና የከዋክብት ንፋስ ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ችለዋል።
ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት የ SN 2023ixf ቅድመ አያት ከፍንዳታው በፊት ባሉት ሁለት እና ሶስት ዓመታት ውስጥ 6 × 10-4 M⊙ yr-1 የሆነ የጅምላ ኪሳራ አጋጥሟቸዋል። ይህ ቁሳቁስ በ55 ኪሜ ሰ-1 ፍጥነት የሚንቀሳቀስ፣ ከቅድመ አያቱ ከ7 × 1014 ሴ.ሜ ባነሰ ራዲየስ ውስጥ ወደ ኮምፓክት ሲኤስኤም ሼል ተከማችቷል።
በእነዚህ ምልከታዎች እና ከሁለት አስርት አመታት በፊት በተሰበሰበው መረጃ መሰረት፣ የ SN 2023ixf ቅድመ አያት ከፍንዳታው ጥቂት ቀደም ብሎ ከቀይ ሱፐርጂያን የተገኘ አጭር ጊዜ የሚቆይ ቢጫ ሃይፐርጂያንት እንደነበረ ይታመናል። ከ2023 እስከ 10 M⊙ ባለው የጅምላ ክልል ውስጥ ስላለው የግዙፍ ኮከቦች እጣ ፈንታ ወሳኝ ግንዛቤዎችን በመስጠት የኤስኤን 20ixf ቀጣይነት ያለው ምርመራ በ SNe II ጥናት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ሆኖ ተቀምጧል።
በሳይንስ ቡለቲን ላይ የታተመው ይህ ጥናት ግዙፍ ከዋክብትን የሚሞቱትን የኃይለኛ ቁሳቁሶች የማስወጣት ሂደት ጠቃሚ መረጃን ያቀርባል እና ስለ መጨረሻው የዝግመተ ለውጥ ጥልቅ ግንዛቤ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጭ:
ጁጂያ ዣንግ እና ሌሎች፣ Circumstellar ቁሳቁስ ከመሞቱ በፊት ወዲያውኑ በትልቅ ኮከብ በኃይል ተባረረ፣ Science Bulletin (2023)። DOI፡ 10.1016/j.scib.2023.09.015
በቻይና የሳይንስ አካዳሚ የቀረበ
ጥቅስ:
ጥናቱ እየሞተ ያለውን ግዙፍ ኮከብ (2023፣ ኦክቶበር 16) የጥቃት ቁሳቁሱን የማስወጣት ሂደት ያሳያል።
16 October 2023 አምጥቷል
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