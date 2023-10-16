የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

ጥናቱ የኃይለኛ ቁሶችን የማስወጣት ሂደትን ገልጿል የሚሞት ግዙፍ ኮከብ

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 16, 2023
ጥናቱ የኃይለኛ ቁሶችን የማስወጣት ሂደትን ገልጿል የሚሞት ግዙፍ ኮከብ

በቻይና የሳይንስ አካዳሚ ዩናን ኦብዘርቫቶሪስ እና በፅንጉዋ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተመራ አንድ አዲስ ጥናት አንድ ግዙፍ ኮከብ እየሞተ ያለውን ቁስ አካል የማስወጣት ሂደት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። የሱፐርኖቫ SN 2023ixfን በቅርበት በመከታተል፣የተመራማሪው ቡድን ስለ አንድ ግዙፍ ኮከብ የጅምላ ኪሳራ እና የመጨረሻ ዝግመተ ለውጥ ወሳኝ ዝርዝሮችን ማግኘት ችሏል።

ዓይነት II ሱፐርኖቫ (ኤስኤንኢ II) በአጽናፈ ዓለም ውስጥ በብዛት የሚታዩት የከዋክብት ፍንዳታዎች ናቸው፣ ነገር ግን የመጨረሻ የዝግመተ ለውጥ ደረጃቸው እና በዙሪያቸው ያለው አካባቢ በቀላሉ ሊታወቅ አልቻለም። በ SNe II ፍንዳታዎች እና ዘግይቶ በነበረው የግዙፍ ኮከቦች ዝግመተ ለውጥ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመስረት ተመራማሪዎች ብልጭ ድርግም የሚሉ የሱፐርኖቫ ፍንዳታ የመጀመሪያ ብርሃን ምልክቶችን መያዝ አለባቸው።

በቅርብ ጊዜ የ SN 2023ixf ፍንዳታ በአቅራቢያው በሚገኘው ጋላክሲ ሜሲየር 101 ውስጥ ይህንን የረጅም ጊዜ ችግር ለመፍታት ልዩ እድል አቅርቧል። ፍንዳታው በተፈጸመባቸው ቀናት ውስጥ በጊዜው እና በከፍተኛ ደረጃ ፍላሽ እይታ፣ ተመራማሪዎቹ በዙሪያው ስላለው የከባቢያዊ ቁሳቁስ (ሲኤስኤም) እና የከዋክብት ንፋስ ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ችለዋል።

ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት የ SN 2023ixf ቅድመ አያት ከፍንዳታው በፊት ባሉት ሁለት እና ሶስት ዓመታት ውስጥ 6 × 10-4 M⊙ yr-1 የሆነ የጅምላ ኪሳራ አጋጥሟቸዋል። ይህ ቁሳቁስ በ55 ኪሜ ሰ-1 ፍጥነት የሚንቀሳቀስ፣ ከቅድመ አያቱ ከ7 × 1014 ሴ.ሜ ባነሰ ራዲየስ ውስጥ ወደ ኮምፓክት ሲኤስኤም ሼል ተከማችቷል።

በእነዚህ ምልከታዎች እና ከሁለት አስርት አመታት በፊት በተሰበሰበው መረጃ መሰረት፣ የ SN 2023ixf ቅድመ አያት ከፍንዳታው ጥቂት ቀደም ብሎ ከቀይ ሱፐርጂያን የተገኘ አጭር ጊዜ የሚቆይ ቢጫ ሃይፐርጂያንት እንደነበረ ይታመናል። ከ2023 እስከ 10 M⊙ ባለው የጅምላ ክልል ውስጥ ስላለው የግዙፍ ኮከቦች እጣ ፈንታ ወሳኝ ግንዛቤዎችን በመስጠት የኤስኤን 20ixf ቀጣይነት ያለው ምርመራ በ SNe II ጥናት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ሆኖ ተቀምጧል።

በሳይንስ ቡለቲን ላይ የታተመው ይህ ጥናት ግዙፍ ከዋክብትን የሚሞቱትን የኃይለኛ ቁሳቁሶች የማስወጣት ሂደት ጠቃሚ መረጃን ያቀርባል እና ስለ መጨረሻው የዝግመተ ለውጥ ጥልቅ ግንዛቤ አስተዋፅዖ ያደርጋል።

ምንጭ:
ጁጂያ ዣንግ እና ሌሎች፣ Circumstellar ቁሳቁስ ከመሞቱ በፊት ወዲያውኑ በትልቅ ኮከብ በኃይል ተባረረ፣ Science Bulletin (2023)። DOI፡ 10.1016/j.scib.2023.09.015

በቻይና የሳይንስ አካዳሚ የቀረበ

ጥቅስ:
ጥናቱ እየሞተ ያለውን ግዙፍ ኮከብ (2023፣ ኦክቶበር 16) የጥቃት ቁሳቁሱን የማስወጣት ሂደት ያሳያል።
16 October 2023 አምጥቷል
ከ[SOURCE] (ዩአርኤል አስወግድ)

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ግኝት፡ የአሰሳ እና የግኝት ትሩፋት

ጥቅምት 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

ለላቀ ኤሌክትሮኒክስ እና የውሂብ ማከማቻ ከ Ferroelectricity ጋር አዲስ አቀራረብ

ጥቅምት 16, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የጉዳይ ጥናት፡ የግንኙነት እና ክትትል እጦት ወደ ታካሚ ሞት ይመራል።

ጥቅምት 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ግኝት፡ የአሰሳ እና የግኝት ትሩፋት

ጥቅምት 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ለላቀ ኤሌክትሮኒክስ እና የውሂብ ማከማቻ ከ Ferroelectricity ጋር አዲስ አቀራረብ

ጥቅምት 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የጉዳይ ጥናት፡ የግንኙነት እና ክትትል እጦት ወደ ታካሚ ሞት ይመራል።

ጥቅምት 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የኳንተም ሚስጥሮችን መፍታት፡ ስለ 2D ሴሚኮንዳክተር ፊዚክስ አዲስ ግንዛቤዎች

ጥቅምት 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች