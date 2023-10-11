አዲስ ጥናት በቀለማት ያሸበረቁ ፕሪምቶች የላቀ የቀለም እይታ አላቸው የሚለውን ግምት ይፈታተነዋል።

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት ከደማቅ ፀጉር ወይም ላባ ያላቸው ፕሪምቶች ከቀለማት ያነሱ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ የላቀ የቀለም እይታ አላቸው የሚለውን የረጅም ጊዜ ግምት ተቃውሟል። ተመራማሪዎች አንዳንድ ደማቅ ቀለም ያላቸው ፕሪምቶች በጣም ጥሩ የቀለም እይታ ቢኖራቸውም ሌሎች ግን የላቸውም.
የቀለም እይታ የተለያዩ ቀለሞችን የመለየት እና የመለየት ችሎታ ነው. እንደ ምግብ ፍለጋ፣ አዳኞችን መፈለግ እና አጋሮችን መለየት ላሉ ተግባራት ፕሪምትን ጨምሮ በብዙ እንስሳት ውስጥ አስፈላጊ መላመድ ነው። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በተወሰኑ ፕሪምቶች ውስጥ የሚታዩት ደማቅ ቀለሞች ሰፋ ያለ የቀለም ክልል የመረዳት ችሎታቸውን እንደሚያመለክቱ ይጠቁማሉ, ይህም በንድፈ ሀሳብ በአካባቢያቸው ውስጥ ጥቅም ይሰጣቸዋል.
ሆኖም በተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደው አዲሱ ጥናት የ89 ፕሪሚት ዝርያዎችን የቀለም እይታ በመመርመር ይህንን ግምት ይፈታተነዋል። አንዳንድ በቀለማት ያሸበረቁ ፕሪምቶች የላቀ የቀለም እይታ ሲኖራቸው፣ ሌሎች ደግሞ ቀለም ካላቸው ዝርያዎች ጋር ሲነፃፀሩ ምንም ጠቃሚ ጥቅም እንዳላሳዩ ደርሰውበታል። ተመራማሪዎቹ የቀለም እይታ ችሎታ የሚወሰነው በፕሪምቶች ውስጥ ደማቅ ቀለሞች በመኖራቸው ብቻ አይደለም ብለው ደምድመዋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በፕሪምቶች ውስጥ ስላለው የቀለም እይታ ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ላይ ጠቃሚ አንድምታ አላቸው። ለከፍተኛ የቀለም እይታ እድገት አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ደማቅ ቀለሞች ከሚቀርቡት የእይታ ምልክቶች በተጨማሪ ሌሎች ምክንያቶች እንዳሉ ይጠቁማል። እነዚህን ተጨማሪ ምክንያቶች ለማወቅ እና በፕሪምቶች መካከል ስላለው የቀለም እይታ ልዩነት የበለጠ ግልጽ ግንዛቤ ለማግኘት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
በማጠቃለያው፣ ይህ ጥናት በቀለማት ያሸበረቁ ፕሪምቶች በግድ የላቀ የቀለም እይታ አላቸው የሚለውን በብዙዎች ዘንድ ያለውን ግምት ይሞግታል። አንዳንዶቹ ጥሩ የቀለም እይታ ሲኖራቸው, ሌሎች ምንም ጠቃሚ ጠቀሜታ አያሳዩም. በፕሪምቶች ውስጥ ያለውን የቀለም እይታ ውስብስብነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
ምንጮች:
– የህንድ ትምህርት | ወቅታዊ የትምህርት ዜና | ዓለም አቀፍ የትምህርት ዜና | የቅርብ ጊዜ ትምህርታዊ ዜናዎች