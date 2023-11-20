በዌልስ እና ዶልፊኖች ውስጥ የኢኮሎኬሽን እድገት ላይ አዲስ ግንዛቤዎች

በዲቨርሲቲ ውስጥ በቅርቡ የታተመ ጥናት በጥርስ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች ውስጥ የኢኮሎኬሽን እድገት እድገት ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። Echolocation እነዚህ የባሕር እንስሳት በጨለማ ውኃ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች ለመጓዝ እና ለማደን የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች በውጫዊ ጆሮዎች ላይ ከመተማመን ይልቅ ከቁሳቁሶች ላይ የሚርመሰመሱ እና እንደ ማሚቶ የሚመለሱ ከፍተኛ ድምጽ ያሰማሉ, ይህም አካባቢያቸውን እንዲወስኑ ያስችላቸዋል.
በኒውዮርክ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የአናቶሚ ፕሮፌሰር በሆኑት በጆናታን ጌስለር እና በካሊፎርኒያ የፓሊዮንቶሎጂ ሙዚየም ዩኒቨርስቲ የቅሪተ አካል ተመራማሪ የሆኑት ሮበርት ቦሴኔከር የሚመሩት ጥናቱ ያተኮረው ሁለት ጥንታዊ የዶልፊን ዝርያዎችን ያካተቱ ቅሪተ አካላት ስብስብ ላይ ነው። ዝርያ Xenorophus. እነዚህ ዝርያዎች የኦዶንቶሴቲ ቀደምት አባላት ተደርገው ይወሰዳሉ፣የባህር አጥቢ እንስሳት የበታች ትዕዛዝ ሁሉንም አስተጋባ ዌል እና ዶልፊኖች።
ቅሪተ አካሎቹ እንዳረጋገጡት Xenorophus ከነፋስ ጉድጓዱ አጠገብ አሲሚሜትሪ እንደነበረው፣ ምንም እንኳን በዘመናችን በአስተጋባዥ ዝርያዎች ላይ እንደሚታየው ግልጽ ባይሆንም። በተጨማሪም, ጥናቱ በ Xenorophus ውስጥ ለየት ያለ ጠመዝማዛ እና የመቀያየር ችሎታን አግኝቷል, ይህም ለተሻሻለ የአቅጣጫ የመስማት ችሎታ አስተዋፅዖ አድርጓል. ተመራማሪዎቹ ይህን የትንፋሽ መታጠፊያ ልክ ያልሆነ የጉጉት ጆሮ ጋር አነጻጽረውታል፣ ይህም የሚደነቁትን ቦታ በድምፅ ላይ በመመስረት እንዲለዩ ያስችላቸዋል።
Xenorophus ከፍተኛ ድምጾችን በማምረት ወይም ከፍተኛ ድግግሞሾችን እንደ አሁኑ ኦዶንቶሴቶች በመስማት የተካነ ላይሆን ቢችልም የድምጾቹን ቦታ በትክክል ማወቅ ችሏል። ይህ Xenorophus በአሳ ነባሪ እና ዶልፊኖች ውስጥ የኢኮሎኬሽን ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ጉልህ የሆነ የሽግግር ደረጃ እንዳሳየ ይጠቁማል።
ግኝቶቹ በተጨማሪም በቅሪተ አካላት ውስጥ asymmetryን ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን እና ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር መላመድ ያለውን ሚና አጉልቶ ያሳያል። ሲምሜትሪ የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂ በጣም የታወቀ ገጽታ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው asymmetry እንደ ግለሰብ ልዩነት ወይም የጂኦሎጂካል መዛባት ችላ ሊባል አይገባም።
ሌሎች odontocetes ለመመርመር እና የትንፋሽ መታጠፍ ባህሪው ቀደምት ማሚቶ ዝርያዎች መካከል በስፋት የተስፋፋ መሆኑን ለማወቅ ተጨማሪ ምርመራዎች ይካሄዳሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. ኢኮሎኬሽን ምንድን ነው?
ኢኮሎኬሽን በጨለማ የውሃ ውስጥ አካባቢዎችን ለማሰስ እና ለማደን በአሳ ነባሪ እና ዶልፊኖች የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። እነዚህ የባህር ውስጥ እንስሳት ከቁሳቁሶች ላይ የሚርመሰመሱ ድምጾች ያመነጫሉ, ይህም ወደ እነርሱ በሚመለሱት ማሚቶዎች ላይ በመመስረት አካባቢያቸውን እንዲወስኑ ያስችላቸዋል.
2. ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች ለሥነ-ምህዳር ድምጾችን የሚያወጡት እንዴት ነው?
ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች የራስ ቅላቸው ውስጥ ባሉ መዋቅሮች እና ከነፋስ ጉድጓድ አጠገብ ባሉ ለስላሳ ቲሹዎች አማካኝነት ለሥሜት ድምፅ ያሰማሉ። እነዚህ አወቃቀሮች ያልተመጣጠኑ ናቸው, ይህም ማለት በአንድ በኩል ያለው ባህሪ በሌላኛው በኩል ካለው አቻው የተለየ ነው. ይህ አሲሜትሪ ድምፅን ለማምረት ያስችላል።
3. ዓሣ ነባሪዎች እና ዶልፊኖች ድምጾችን እንዴት ያገኙታል?
ዌልስ እና ዶልፊኖች ድምፆችን ለማግኘት በአቅጣጫ ችሎት ላይ ይመረኮዛሉ። በስብ የተሞላው የታችኛው መንገጭላ አጥንት የድምፅ ሞገዶችን ወደ ውስጣዊ ጆሮ ያካሂዳል, ይህም እንስሳት ድምፆች የሚመጡበትን አቅጣጫ እንዲወስኑ ያስችላቸዋል.
4. ጥናቱ ስለ ጥንታዊው የዶልፊን ዝርያ Xenorophus ምን ገለጠ?
ጥናቱ እንደሚያመለክተው Xenorophus ከአሁኑ አስተጋባ ዝርያዎች ጋር ተመሳሳይነት በንፋስ ጉድጓድ አቅራቢያ asymmetry አለው. ነገር ግን፣ Xenorophus በተጨማሪም የተለየ ጠመዝማዛ እና የመተጣጠፍ ችሎታ አሳይቷል ፣ ይህም የአቅጣጫ የመስማት ችሎታውን የበለጠ አሻሽሏል።
5. አሲሜትሪ በኢኮሎኬሽን ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ምን ሚና ይጫወታል?
በዝግመተ ለውጥ ውስጥ ለሲሜትሜትሪ ብዙ ትኩረት ተሰጥቶ የነበረ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት ከተለያዩ አካባቢዎች ጋር ለመላመድ የ asymmetryን አስፈላጊነት ያጎላል። በዓሣ ነባሪ እና ዶልፊኖች ላይ የኢኮሎኬሽን እድገትን የበለጠ ለመረዳት asymmetry በቅሪተ አካላት ውስጥ በቅርበት መመርመር እንዳለበት ይጠቁማል።