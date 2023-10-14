በ DOT1L ጂን ውስጥ ያሉ ብርቅዬ ልዩነቶች ከእድገት መዘግየት እና ከተወለዱ እክሎች ጋር የተገናኙ

በቅርብ ጊዜ በቤይሎር ኮሌጅ ኦፍ ሜዲስን እና የቴክሳስ የህፃናት ሆስፒታል ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት በ DOT1L ጂን ውስጥ ከዕድገት መዘግየት እና ከተወለዱ ውጣ ውረዶች ከሚታወቀው የጄኔቲክ መታወክ ጋር የተያያዙ ያልተለመዱ የትርፍ-ተግባር ልዩነቶችን ለይቷል። የጥናቱ ግኝቶች በአሜሪካን ጆርናል ኦቭ ሂዩማን ጄኔቲክስ ታትመዋል.
ጥናቱ የጀመረው የአዕምሮ እክል ያለባቸው ዘጠኝ የማይገናኙ ግለሰቦች፣የእድገት መዘግየቶች፣የተለዩ የፊት ገጽታዎች እና ሌሎች ተደራራቢ ምልክቶች በ DOT1L ጂን ውስጥ ተለዋዋጮች እንዳላቸው ሲታወቅ ነው። ይህ የሚያስደንቅ ነበር ምክንያቱም ዘረ-መል ቀደም ሲል ከጄኔቲክ ወይም ከኒውሮሎጂካል ዲስኦርደር ጋር አልተገናኘም.
DOT1L ላይሲን ሜቲልትራንስፌሬሴ (KMT) የተባለውን ኢንዛይም ኮድ የሚያደርግ ጂን ነው። ይህ ኢንዛይም የሜቲል ቡድኖችን በሂስቶን ፕሮቲን ላይ ወደሚገኝ የተወሰነ አሚኖ አሲድ ይጨምራል፣ ይህም የዒላማ ጂኖችን አገላለጽ መቆጣጠር ይችላል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በDOT1L ውስጥ ያሉ የተግባር ማጣት ልዩነቶች የሰው ልጅ የእድገት መዛባትን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ሆኖም፣ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው እነዚህ በDOT1L ውስጥ ያሉ የጥቅማጥቅሞች ልዩነቶች በተለየ ዘዴ የበላይ መታወክ ያስከትላሉ።
በ DOT1L ውስጥ ያሉት ልዩነቶች በሽታውን እንዴት እንደሚያስከትሉ በተሻለ ለመረዳት ተመራማሪዎቹ ወደ ፍሬ ዝንቦች ተለውጠዋል። ግራፓ (ጂፒፒ) በመባል የሚታወቀው የጂን ፍሬ ዝንብ ስሪት በሰዎች ውስጥ ከ DOT1L ጋር ተመሳሳይ ተግባር እንዳለው ደርሰውበታል። ተለዋዋጭ ዝንቦችን እና ዝንቦችን በተጨቆነ የጂፒፒ አገላለጽ በማጥናት ጂፒፒ ለዝንብ መትረፍ፣ ትክክለኛ እድገት እና የነርቭ ስርዓት ተግባር አስፈላጊ መሆኑን ደርሰውበታል። በተጨማሪም በእነዚህ ዝንቦች ውስጥ የሰዎች DOT1L ዘረ-መል (የተለዋዋጭ ስሪቶች) መግለጫዎች ከመደበኛው DOT1L አገላለጽ ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ጥልቅ ጉድለቶች እና ከፍተኛ የሜቲሌሽን ደረጃ እንዳስገኙ ደርሰውበታል።
በእነዚህ ግኝቶች ላይ በመመርኮዝ ተመራማሪዎቹ በ DOT1L ውስጥ ያለው ትርፍ-የተግባር ልዩነቶች ከመጠን በላይ የኢንዛይም እንቅስቃሴን እና ከፍ ያለ የሜቲላይዜሽን ደረጃን ያመራሉ ፣ ይህ ደግሞ በሽታው በታካሚዎች ላይ ለሚታዩ ምልክቶች አስተዋጽኦ ያደርጋል ። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የ DOT1L እንቅስቃሴን መቀነስ ለወደፊቱ የሕክምና ዘዴ ሊሆን ይችላል.
የበሽታውን መንስኤ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እና የታለሙ የሕክምና ዘዴዎችን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. ይሁን እንጂ ይህ ጥናት የ DOT1L ጂን በጄኔቲክ መታወክ ውስጥ ስላለው ሚና ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በእድገት ባዮሎጂ መስክ ለመመርመር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- የአሜሪካ ጆርናል ኦቭ ሂዩማን ጄኔቲክስ፡ ኒል፣ ዜድ፣ እና ሌሎች። (2023) በDOT1L ውስጥ ያለው ሬሬ ደ ኖቮ ጥቅም-ኦቭ-ተግባር የስህተት ልዩነቶች ከእድገት መዘግየት እና ከተወለዱ እክሎች ጋር የተቆራኙ ናቸው። doi.org/10.1016/j.ajhg.2023.09.009
- ቤይለር የሕክምና ኮሌጅ
- የቴክሳስ የልጆች ሆስፒታል