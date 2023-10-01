በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገለጠው ቀደምት ጋላክሲዎች አስገራሚ ልዩነቶች

የተመራማሪዎች ቡድን በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተሰበሰበ መረጃ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ጋላክሲዎች ለመተንተን ተጠቅሟል። የጥናቱ ውጤት እንደሚያመለክተው እነዚህ ቀደምት ጋላክሲዎች ከቅርብ ጊዜዎቹ በጣም የተለዩ ነበሩ። ባለፉት 12 ቢሊየን አመታት ውስጥ ጋላክሲዎች የኮከብ አፈጣጠር መጠንን፣ የጅምላ እና ቅንብርን በተመለከተ የተለመዱ ህጎችን በመከተል ተሻሽለዋል። ይሁን እንጂ በጽንፈ ዓለም ጨቅላነት ጊዜ የተፈጠሩት ጋላክሲዎች በተለያዩ ሕጎች ላይ የተመሠረቱ ይመስሉ ነበር።
ከዋክብት የተፈጠሩት በጋዝ እና በአቧራ ውስጥ ካሉ ጉድፍቶች ነው። በመጀመሪያዎቹ አጽናፈ ሰማይ እነዚህ ደመናዎች በዋነኝነት በሃይድሮጅን እና በሂሊየም የተዋቀሩ ነበሩ. ከበድ ያሉ ንጥረ ነገሮች ቀስ በቀስ የተፈጠሩት በኒውክሊዮጀንስ አማካኝነት ነው፣ ይህ ሂደት በከዋክብት እምብርት ውስጥ ነው። ከዋክብት የህይወት ዑደታቸው መጨረሻ ላይ ሲደርሱ ቁሳቁሶቻቸውን ወደ ህዋ በመበተን ከባድ ንጥረ ነገሮችን የያዙ አዳዲስ ኮከቦች እንዲፈጠሩ ረድተዋል።
በቅርብ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው በመጀመሪያዎቹ አጽናፈ ሰማይ የጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ ከአካባቢያቸው ጋር በቅርበት የተቆራኘ ነው። በሥነ ፈለክ ጥናት ከሃይድሮጂን እና ከሂሊየም በስተቀር ሁሉም ንጥረ ነገሮች እንደ ብረት ይቆጠራሉ. ጥናቱ ቀደምት ጋላክሲዎች ብረቶችን እንደፈጠሩት ቀደም ሲል ከተገመተው በታች በሆነ ዋጋ መሆኑን ያሳያል። በተጨማሪም፣ እነዚህ ጋላክሲዎች በዋናነት ሃይድሮጅን እና ሂሊየምን ያቀፈውን ከቢግ ባንግ እጅግ በጣም ብዙ ንጹህ የሆኑ ቁሶችን ማግኘት ችለዋል። ይህ የተትረፈረፈ ንፁህ ነገር ቀደምት ጋላክሲዎች በተለየ ፈጣን ፍጥነት ከዋክብትን እንዲፈጥሩ አስችሏቸዋል፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከታየው በተለየ።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በተፈጥሮ አስትሮኖሚ ውስጥ ታትመዋል. የጋዜጣው አዘጋጅ ክላውዲያ ሌጎስ፣ “ጋላክሲዎች የተከተሉት የመመሪያ መጽሐፍ እንዳላቸው ያህል ነበር - ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ ይህ የኮስሚክ መመሪያ መጽሐፍ በአጽናፈ ዓለም ህጻንነት ጊዜ አስደናቂ የሆነ ድጋሚ የተጻፈ ይመስላል። በጣም የሚያስደንቀው ግኝት የጥንት ጋላክሲዎች ከጊዜ በኋላ ከተፈጠሩት ጋላክሲዎች በምናውቀው ነገር ላይ ተመስርተን ከምንገምተው በላይ በጣም ያነሰ ከባድ ንጥረ ነገሮችን ያመነጫሉ መሆናቸው ነው።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ቀደም ሲል ያልታወቁትን የጋላክሲ አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ገጽታዎችን በማግኘቱ ጠቃሚ መረጃዎችን እና የአጽናፈ ዓለሙን የመጀመሪያ ደረጃዎችን ማቅረቡን ቀጥሏል።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ አስትሮኖሚ - የወረቀት ደራሲ፡ ክላውዲያ ሌጎስ