የዳርትማውዝ ተመራማሪዎች የዳይኖሰር መጥፋት መንስኤን ለማወቅ የኮምፒውተር ሞዴሊንግ ይጠቀማሉ

የዳርትማውዝ ተመራማሪዎች ከ 66 ሚሊዮን አመታት በፊት ዳይኖሶሮችን እና ሌሎች በርካታ ዝርያዎችን ያጠፋውን የጅምላ መጥፋት መንስኤ ለማወቅ አዲስ የኮምፒዩተር ሞዴሊንግ ዘዴ ፈጥረዋል። ጥናቱ መጥፋት የተከሰተው በግዙፍ የአስትሮይድ ተጽእኖ ወይም በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት ነው የሚለውን ክርክር ለመፍታት ያለመ ነው።
ተመራማሪዎቹ እርስ በርስ የተያያዙ ፕሮሰሰሮችን ተጠቅመው የጂኦሎጂካል እና የአየር ንብረት መረጃዎችን በግልባጭ ለመተንተን ወደ መጥፋት ክስተት የሚያመሩትን ሁነቶች እና ሁኔታዎች ጠቁመዋል። የካርቦን-ዑደት ሞዴል እና ስታቲስቲክስን በመጠቀም አቀነባባሪዎቹ በቅሪተ አካል መዝገብ ውስጥ ካለው ውጤት ጋር የሚዛመድ ሁኔታን ለማግኘት አብረው ሠርተዋል።
ሞዴሉ ከ300,000 በላይ የሚሆኑ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት፣ የሰልፈር ዳይኦክሳይድ ውፅዓት እና የባዮሎጂካል ምርታማነትን ከመጥፋቱ በፊት እና በኋላ ገምግሟል። በማሽን መማሪያ፣ አቀነባባሪዎቹ ከቅሪተ አካል መዝገብ ጋር የሚስማማ ሁኔታ ላይ እስኪደርሱ ድረስ ተሻሽለው ድምዳሜያቸውን አሰላሉ።
የምርምር ቡድኑ ከዲካን ትራፕስ፣ በምዕራብ ህንድ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ብቻውን የመጥፋት አደጋን ለመቀስቀስ በቂ ሊሆን እንደሚችል አረጋግጧል። የዲካን ትራፕስ በ1 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሰልፈር ወደ ከባቢ አየር እንደለቀቁ ይገመታል።
ቺክሱሉብ ተብሎ የሚጠራው ትልቅ የአስትሮይድ ተጽእኖ ለመጥፋት ክስተት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ሆኖ ሲገኝ፣ ሞዴሉ እንደሚያመለክተው ከዲካን ትራፕስ የሚወጣው ልቀት ዓለም አቀፍ መጥፋትን ለመፍጠር በቂ ነበር።
ጥናቱ የአካባቢ ውጤቶቻቸውን ማስረጃ መሰረት በማድረግ የእሳተ ገሞራ ልቀቶችን በገለልተኛ ግምት ይሰጣል። ሞዴሉ የአስትሮይድ ተጽእኖ በተፈጠረበት ጊዜ በጥልቁ ውቅያኖስ ውስጥ ያለው የኦርጋኒክ ካርበን ክምችት ጠብታ ለይቷል፣ ይህም ምናልባት የበርካታ ዝርያዎች መጥፋት ሊሆን ይችላል።
በአጠቃላይ፣ ጥናቱ በእሳተ ገሞራ ልቀቶች በምድር ታሪክ ውስጥ የጅምላ መጥፋትን እንደ አስተዋፅዖ ያበረክታል። ግኝቶቹ ዋና ዋና የጂኦሎጂካል ክስተቶችን በሚያጠኑበት ጊዜ በርካታ ምክንያቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ.
ምንጮች:
- "በመጨረሻው-ክሪቴስ ድንበር ላይ ለልቀቶች እና ወደ ውጭ መላክ ምርታማነት የቤኤዥያ ተገላቢጦሽ" - የሳይንስ ጆርናል