የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ብሩህነት በመሬት ላይ የተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት ፈተናዎችን ይፈጥራል

የኢሊኖይ ኡርባና ሻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ በኤሮስፔስ ኢንጂነር ሲግፍሪድ ኢግል አስተባባሪነት በቅርቡ የተደረገ አለም አቀፍ ጥናት አዲስ የተጫኑ ሳተላይቶች በአይን የሚታዩ ከዋክብትን ያህል ብሩህ መሆናቸውን አረጋግጧል። ይህ ብሩህነት በመሬት ላይ የተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት አሳሳቢ ነው, ምክንያቱም ምልከታዎችን ሊያስተጓጉል ይችላል.
ጥናቱ እንደሚያመለክተው የኤኤስቲ ስፔስ ሞባይል ብሉዋልከር 3 ሳተላይት ትልቅ ደረጃ ያለው የደረጃ ድርድር ያለው አንቴና 0.4 ከፍተኛ የብሩህነት ደረጃ ላይ በመድረሱ በምሽት ሰማይ ላይ ካሉት እጅግ ብሩህ ነገሮች አንዱ ያደርገዋል። በተጨማሪም፣ ክትትል ያልተደረገለት የማስጀመሪያ ተሽከርካሪ አስማሚ 5.5 የሚታይ የእይታ መጠን ነበረው፣ ይህም በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን ከሚመከረው የ 7 መጠን የበለጠ ብሩህ ነው።
እንደ ስታርሊንክ ያሉ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱ የበለጠ አሳሳቢ ያደርገዋል። ኩባንያዎች ከሺህ እስከ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ለማምጠቅ በማቀድ የሌሊቱ ሰማይ በከፍተኛ ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል። Eggl እነዚህ ደማቅ ሳተላይቶች ከንቅናቄያቸው ጋር በመሆን ምልከታዎችን እንደሚያስተጓጉሉ እና ለቴሌስኮፖች የመረጃ መጥፋት ሊያስከትሉ እንደሚችሉ አፅንዖት ሰጥቷል።
ይህንን ችግር ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው። ለምሳሌ፣ ስታርሊንክ ተጨማሪ የፀሐይ ብርሃንን ለመምጠጥ እና ነጸብራቅን ለመቀነስ የሳተላይቶቻቸውን ገጽ ጠቆር ለማድረግ አማራጮችን እየፈለገ ነው። ይሁን እንጂ ይህ አቀራረብ ሙቀትን ያመነጫል, ይህም ተጨማሪ የምህንድስና ፈተናዎችን ይፈጥራል. ስፔስኤክስ አንጸባራቂ የፀሐይ ፓነሎችን ከኤሌክትሪክ መስታወት ጋር በመጠቀም ነጸብራቆችን ከምድር ራቅ ለማድረግ እያሰበ ነው።
ውጤታማ መፍትሄዎችን ለማግኘት በስፔስ ኢንደስትሪ እና በስነ ፈለክ ተመራማሪዎች መካከል ያለው ትብብር ወሳኝ ነው። ግቡ የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን በመሬት ላይ በተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ መቀነስ እና የተመልካቾችን ታማኝነት መጠበቅ ነው። ጥናቱ ስለ ጉዳዩ ግንዛቤ ያስጨብጣል እና ተጨማሪ ምርምር እና ትብብር አስፈላጊ መሆኑን አመልክቷል.
ጥናቱ "የጨረር እይታዎች የ ultrabright ህብረ ከዋክብት ሳተላይት" በኔቸር መጽሔት ላይ ታትሟል.
ምንጮች:
- Nandakumar, S., Eggl, S., Tregloan-Reed, J., et al. (2023) “የጨረር ህብረ ከዋክብት ሳተላይት የእይታ ምልከታ። ተፈጥሮ, DOI: 10.1038 / s41586-023-06672-7.