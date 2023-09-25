በዩንቨርስቲ ደ ሞንትሪያል (UdeM) ከሚገኘው ከትሮቲየር ኢንስቲትዩት ፎር ኤክስኦፕላኔቶች (አይሬክስ) የተውጣጣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን TRAPPIST-1 exoplanetary systemን በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አድርጓል። ተመራማሪዎቹ የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) በመጠቀም TRAPPIST-1 b, በሲስተሙ ውስጥ ለኮከብ ቅርብ የሆነችውን ኤክሶፕላኔት ተመልክተዋል። በአስትሮፊዚካል ጆርናል ደብዳቤዎች ላይ የታተመው ግኝታቸው የወላጅ ኮከቦችን ተፅእኖ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል exoplanets .
ትራፒስት-1 ከምድር በ40 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ ቀይ ድንክ ኮከብ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2016 ሰባት የምድርን መጠን ያላቸው ኤክስፖፕላኔቶች ሲዞሩበት በተገኙበት ጊዜ ትኩረትን አግኝቷል ፣ ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ በኮከቡ መኖሪያ ክልል ውስጥ ናቸው። እነዚህ ግኝቶች ከፀሀይ ስርአታችን ባሻገር ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ አካባቢዎችን የማግኘት ተስፋን ከፍተዋል።
የምርምር ቡድኑ የ TRAPPIST-1 ባህሪያትን ለመተንተን የማስተላለፊያ ስፔክትሮስኮፕ ዘዴን ተጠቅሟል. በትራንዚት ወቅት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ ሲያልፍ የኮከቡን ብርሃን በመመርመር አሁን ባሉት ሞለኪውሎች እና አተሞች የተተወውን ልዩ ኬሚካላዊ አሻራ መለየት ይችላሉ።
ጥናቱ የከዋክብት እንቅስቃሴ እና መበከል በኤክሶፕላኔቶች ተፈጥሮ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር አረጋግጧል። የከዋክብት መበከል በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር መለኪያዎች ላይ እንደ ጥቁር ነጠብጣቦች እና ደማቅ ፋኩላዎች ያሉ የኮከቡ የራሱ ባህሪያት ተጽእኖን ያመለክታል።
ቡድኑ የከዋክብት ብክለት የ TRAPPIST-1 b ስርጭትን እና በስርዓቱ ውስጥ ያሉትን ሌሎች ፕላኔቶች በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት የሚጠቁሙ አሳማኝ ማስረጃዎችን አግኝቷል። የኮከቡ እንቅስቃሴ አንዳንድ ሞለኪውሎች በኤክሶፕላኔት ከባቢ አየር ውስጥ መኖራቸውን በስህተት የሚጠቁሙ “የ ghost ምልክቶችን” ሊፈጥር ይችላል። ይህ የከዋክብት ብክለትን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ይሰጣል የ exoplanetary ስርዓቶች የወደፊት ምልከታዎችን ሲያቅዱ.
TRAPPIST-1 ለ ጉልህ የሆነ ከባቢ አየር አለው ተብሎ ባይታሰብም፣ ከኮከቡ ጋር ያለው ቅርበት እና የመተላለፊያ ምልክቶቹ ለእይታ ወሳኝ ኢላማ ያደርጉታል። ተመራማሪዎቹ ሁለት ገለልተኛ የከባቢ አየር ማገገሚያዎችን አደረጉ እና TRAPPIST-1 b's spectra በሞዴል በተዘጋጀው የከዋክብት ብክለት ብቻ ሊገለጽ እንደሚችል ወስነዋል ይህም በፕላኔታችን ላይ ጉልህ የሆነ ከባቢ አየር መኖሩን የሚያሳይ ምንም ማስረጃ የለም.
ምንም እንኳን ይህ ውጤት እንደ ደመና-ነጻ እና ሃይድሮጂን-የበለጸገው ያሉ አንዳንድ የከባቢ አየር ዓይነቶችን የሚከለክል ቢሆንም እንደ ንጹህ ውሃ ወይም ካርቦን ያሉ ቀጫጭን ከባቢዎች በእርግጠኝነት ሊገለሉ አይችሉም። ተጨማሪ ምልከታዎች እና የመረጃ ትንተናዎች ስለ TRAPPIST-1 exoplanetary system እና ከፀሀይ ስርአታችን ባሻገር ለመኖሪያ ምቹ አከባቢዎች ያለውን እምቅ ግንዛቤ እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ርዕስ: የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች TRAPPIST-1 Exoplanetary Systemን ለማጥናት ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕን ይጠቀማሉ
- ምንጭ: Astrophysical Journal Letters