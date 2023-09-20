በመሬት ማግኔቶስፌር ውስጥ ያሉ ማዕበሎች የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ

ከህንድ ጂኦማግኒቲዝም ተቋም (IIG) የሳይንስ ሊቃውንት በቅርቡ ያካሄዱት ጥናት በመሬት ማግኔቶስፌር ውስጥ የከርሰ ምድር ሚና እና በህዋ የአየር ሁኔታ ትንበያ ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ብርሃን ፈንጥቋል። አውሎ ነፋሶች በምድር ማግኔቶስፌር ውስጥ አጭር ረብሻዎች ሲሆኑ መግነጢሳዊ መስክ ዲፖላራይዜሽን ያስከትላሉ፣ ይህም በውስጣዊው ማግኔቶስፌር ውስጥ የከባድ ion ፍሰት እንዲጨምር ያደርጋል።
በRadiation Belt Storm Probes (RBSP) የጠፈር መንኮራኩር ላይ ከሄሊየም፣ ኦክሲጅን፣ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን (HOPE) Mass Spectrometer እና Electric and Magnetic Field Instrument Suite እና የተቀናጀ ሳይንስ (EMFISIS) መሳሪያ መረጃን የተጠቀመው ጥናቱ 22 የከርሰ ምድር ክስተቶችን መርምሯል። ከ 2018. ሳይንቲስቶች በማግኔቲክ መስክ ዲፖላራይዜሽን ባህሪያት ላይ ያተኮሩ ሲሆን ከኃይል ኦ + እና ኤች + ion ፍሰት ጋር ያለው ግንኙነት.
አውሎ ነፋሶች እንደ ኢንተርፕላኔተሪ መግነጢሳዊ መስክ (አይኤምኤፍ)፣ የፀሀይ ንፋስ ፍጥነት እና የፀሃይ ንፋስ ተለዋዋጭ ግፊት ባሉ ምክንያቶች ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል። የአይኤምኤፍ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ያለው አቅጣጫ በቀን ዳር ማግኔቶስፌር ውስጥ መግነጢሳዊ ግንኙነትን ስለሚያመጣ የከርሰ ምድር አውሎ ነፋሶችን ለማነሳሳት ቁልፍ ነገር ነው። በአማካይ፣ የከርሰ ምድር አውሎ ነፋሶች ከ2-4 ሰአታት የሚቆዩ ሲሆን በፀሃይ ንፋስ እና በማግኔትቶስፌር መካከል ባለው መስተጋብር የተገኘውን ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል ይለቃሉ።
በዝናብ ጊዜ የፕላዝማ ሉህ በማጓጓዝ እና ionዎችን በማፋጠን ላይ ያለውን ሚና መረዳት ጂኦስፔስ ተብሎ በሚጠራው በመሬት አቅራቢያ ያለውን የውጪ ህዋ እንቅስቃሴን ለማጥናት ወሳኝ ነው። በተለምዶ ጂኦስፔስ በH+ ions የተዋቀረ ነው፣ነገር ግን የO+ ions መጠን በድንገት የሚጨምርባቸው አጋጣሚዎች አሉ። የ O+ ionዎች መኖር የጂኦስፔስ የፕላዝማ ተለዋዋጭነትን ይለውጣል, ይህም ለተሻሻለ የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ የ ion ፍሰት ልዩነቶችን ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል.
በዝናብ ጊዜ የ ion ቅንብር ለውጦችን በመመርመር ሳይንቲስቶች የእነዚህን ልዩነቶች መንስኤ እና ክልል በትክክል መወሰን ይችላሉ. ይህ እውቀት የወደፊቱን የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ትክክለኛነት የበለጠ ያሳድጋል, ይህም በሳተላይት ግንኙነት እና በአሰሳ ስርዓቶች ላይ የተመሰረቱ የተለያዩ መተግበሪያዎችን ይጠቀማል.
በማጠቃለያውም ከህንድ ጂኦማግኒቲዝም ተቋም የሳይንስ ሊቃውንት ያካሄዱት ጥናት በመሬት ማግኔቶስፌር ውስጥ ስለሚገኙ የከርሰ ምድር አውሎ ነፋሶች እና ከጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ጋር ስላለው ጠቀሜታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ግኝቶቹ በጂኦስፔስ ውስጥ ስላለው የፕላዝማ ዳይናሚክስ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስተዋፅዖ ያደርጋሉ እና ወደፊት ስለ ጠፈር የአየር ሁኔታ ክስተቶች ትክክለኛ ትንበያዎች መንገድ ይከፍታሉ።
ምንጮች:
የሕንድ የጂኦማግኔቲዝም ተቋም (IIG)
- በህዋ ምርምር ጆርናል ውስጥ ያሉ እድገቶች