ጥናት በቢራቢሮዎች ላይ ወደ ትልቅ እና ጥቂት የአይን ነጥብ ንድፎች ያለውን አዝማሚያ ያሳያል

የላይብኒዝ የብዝሃ ሕይወት ለውጥ ትንተና ኢንስቲትዩት (LIB) በሜክሲኮ፣ ብራዚል እና አሜሪካ ከሚገኙ ሳይንቲስቶች ጋር በመተባበር በቅርቡ ባደረጉት ጥናት ተመራማሪዎች በሐሩር ክልል በሚገኙ ቢራቢሮዎች ክንፎች ላይ ትላልቅ እና አነስተኛ የዓይን እይታዎችን አሳይቷል። የዐይን ነጠብጣቦች የአከርካሪ አጥንቶችን አይን የሚመስሉ እና በአዳኞች ላይ እንደ መከላከያ ዘዴ ሆነው የሚያገለግሉ በቢራቢሮ ክንፎች ላይ የቀለም ቅጦች ናቸው።
ጥናቱ ያተኮረው ኢዩኒካ በተባለው የቢራቢሮዎች ቡድን ላይ ሲሆን እነዚህም በክንፎቻቸው ግርጌ ላይ ባሉ የዓይኖች ብዛት እና መጠን ላይ ሰፊ ልዩነት ያሳያሉ። በዲኤንኤ ትንተና እና የስነ-ቅርጽ ባህሪያት ምልከታ ተመራማሪዎቹ በዚህ ቡድን ውስጥ ወደ ትላልቅ እና ትንሽ የዓይን እይታዎች አዝማሚያ አግኝተዋል. ይህ አዝማሚያ የዓይንን መጥፋት እና የልዩዎችን መስፋፋት በዝግመተ ለውጥ ምክንያቶች ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ተመራማሪዎቹ ከበርካታ ትናንሽ የዐይን ሽፋኖች ጋር ሲነፃፀሩ ትልቅ የአይን ነጥብ ለአዳኞች አዳኞች የበለጠ አስፈሪ ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ። ተፈጥሯዊ ምርጫ የአይን መነፅር መጠን እንዲጨምር እና በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ትናንሽ የዓይን ሽፋኖችን መጥፋት ሊያስከትል እንደሚችል ይገመታል. የዚህ የዝግመተ ለውጥ ለውጥ ተጽእኖ እንደ ቢራቢሮዎች መኖሪያነት ሊለያይ ይችላል.
ጥናቱ የሚያተኩረው በሐሩር ክልል ውስጥ ባሉ የቢራቢሮ ቡድኖች ላይ ቢሆንም፣ ግኝቶቹ በሌሎች ክልሎችም ላሉ ቢራቢሮዎች ሊተገበሩ ይችላሉ። ተመራማሪዎቹ ውጤቶቹ ስለ ተፈጥሮ እና የዝግመተ ለውጥ ሂደቶች ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ ብለው ያምናሉ. በማራኪነታቸው የሚታወቁት ቢራቢሮዎች እንደ ዝርያ ጥበቃ እና የአካባቢ ጥበቃ ባሉ አስፈላጊ ጉዳዮች ላይ ትኩረትን የሚስቡ እንደ "የባንዲራ ዝርያዎች" ትልቅ ሚና ይጫወታሉ.
ክላዲስቲክስ በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ ስለ ቢራቢሮዎች morphological ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ ሲሆን በእነዚህ ነፍሳት ውስጥ በአይን መነፅር፣ በክንፍ አይርዴሴንስ እና በሌሎች ባህሪያት መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት አጉልቶ ያሳያል።
ምንጮች: Ivonne J. Garzón-Orduña et al፣ የዊንግ ጥለት ልዩነት በዩኒካ ቢራቢሮዎች (ኒምፋሊዳኢ፡ ቢብሊዲናኤ)፡ የፊሎጄኔቲክ ትንታኔ የሚያመለክተው በዶርሳል ወሲባዊ ዳይሞርፊዝም እና በአ ventral eyespot evolution፣ ክላዲስቲክስ (2023) ላይ የተጣጣሙ መላመድ አዝማሚያዎችን ነው።
ጥቅስ: "ጥናት በቢራቢሮዎች ላይ ትላልቅ እና ጥቂት የዓይን እይታ ንድፎችን ያሳያል" - ሌብኒዝ-ኢንስቲትዩት ዙር ትንታኔ ዴ ባዮዳይቨርሲቲትስዋንደልስ