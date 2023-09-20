በኮቪድ-19 እና በአልዛይመር በሽታ መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት

በቅርብ የተደረገ ጥናት በ SARS-CoV-2 ቫይረስ በተያዙ ግለሰቦች ያጋጠሙትን “የአንጎል ጭጋግ” ጨምሮ የግንዛቤ ምልክቶችን ሊያብራራ በሚችል ሞለኪውላዊ ዘዴ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ጥናቱ በኮቪድ-19 እና በአልዛይመር በሽታ እድገት ወይም መባባስ መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነትም ይጠቁማል።
በ Cristina Di Primio እና ባልደረቦቿ የተመራው ጥናቱ SARS-CoV-2 ኢንፌክሽን በኒውሮናል ሴሎች እና የመዳፊት ሞዴሎች ላይ ያለውን ተጽእኖ ቃኝቷል። ቡድኑ በአልዛይመር በሽታ እድገት ውስጥ ባለው ሚና በሚታወቀው ታው በሚባለው ፕሮቲን ላይ ትኩረት አድርጓል። አልዛይመርስ ባለባቸው ግለሰቦች የታው ሞለኪውሎች ተጣብቀው በነርቭ ሴሎች ውስጥ ይሰበሰባሉ።
ጥናቱ እንዳመለከተው SARS-CoV-2 የነርቭ ሴሎችን ወይም የመዳፊት አንጎልን ሲበክል ከታው ጋር በመገናኘት ሃይፐርፎስፈረስላይዜሽን የሚባል ሂደት ይፈጥራል። ይህ ሂደት በተወሰኑ አስገዳጅ ቦታዎች ላይ የፎስፌት ቡድኖችን ወደ ታው ይጨምራል. የሚገርመው, በጥናቱ ውስጥ የሚታየው ሃይፐርፎስፈሪየሽን በአልዛይመር በሽተኞች ላይ የሚታዩትን የፎስፈረስ ቅርጾችን ያንጸባርቃል.
ከዚህም በላይ ተመራማሪዎቹ በፕሮቲን ውስጥ ከተወሰደ ለውጦችን የሚያመለክቱ በቫይረሱ የተጠቁ ሕዋሳት በማይሟሟ ክፍልፋይ ውስጥ የታው መጠን ከፍተኛ ጭማሪ አግኝተዋል። እነዚህ ለውጦች የቫይረሱ ቀጥተኛ ውጤት ወይም የሴሉላር መከላከያ ምላሽ አካል መሆን አለመሆኑ ግልጽ አይደለም.
ጥናቱ በኮቪድ-19 እና በአልዛይመር በሽታ መካከል ሊኖር ስለሚችል ግንኙነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ቢያቀርብም፣ ከስር ያሉትን ስልቶች ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እና ክሊኒካዊ ጠቀሜታን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ቢሆንም፣ እነዚህ ግኝቶች የኮቪድ-19ን የረዥም ጊዜ የነርቭ ውጤቶችን የበለጠ መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ።
ባጠቃላይ፣ ይህ ጥናት የኮቪድ-19 ኢንፌክሽን ከመተንፈሻ አካላት ምልክቶች ባለፈ አንድምታ ሊኖረው እንደሚችል የሚጠቁሙ መረጃዎች እየጨመሩ እንዲሄዱ አስተዋፅኦ ያደርጋል። በ SARS-CoV-2 እና Tau መካከል ያለው መስተጋብር ለወደፊት ምርምር እና የሕክምና ጣልቃገብነቶች እድገት አስገራሚ እድሎችን ያስነሳል።
የዜና ማመሳከሪያ Di Primio, C., et al. (2023) ከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ኮሮናቫይረስ 2 ኢንፌክሽን በነርቭ ሴሎች ውስጥ ወደ ታው የፓቶሎጂ ፊርማ ይመራል። PNAS Nexus doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.
(ማስታወሻ፡ ዋናው መጣጥፍ የበለጠ ዝርዝር መረጃ ይሰጣል እና በተሰጠው የጆርናል ማጣቀሻ ማግኘት ይቻላል።)