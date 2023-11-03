አዲስ ማስረጃ የጨረቃን መፈጠር የግራ ጥልቅ ማንትል ቅርሶችን ይጠቁማል

ከቻይና እና ከአሜሪካ የመጡ ሳይንቲስቶች ስለ ጨረቃ አፈጣጠር አዲስ እይታን የሚያስተዋውቅ አዲስ ግኝት አደረጉ። ኔቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ የወጣው የቅርብ ጊዜ ጥናት፣ በምድር ጥልቅ ካባ ውስጥ የተቀበሩ ሁለት ግዙፍ ነገሮች ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከጨረቃ አፈጣጠር የተገኙ ቅሪቶች እንደሆኑ ይጠቁማል።
ከነባራዊው ንድፈ ሐሳብ ጋር በመጣመር፣ ጨረቃ የተፈጠረችው የማርስ መጠን ያላት ፕላኔት ቴያ እየተባለ የሚጠራው ከጋይያ ወይም ከመጀመሪያዋ ምድር ጋር ከተጋጨች በኋላ እንደሆነ ሳይንቲስቶች አረጋግጠዋል። ይህ ኃይለኛ ግጭት የምድርን የላይኛው ክፍል ወደ ህዋ እንዲገፋ አደረገው፣ እዛም ቁርጥራጮቹ በመጨረሻ ተቀላቅለው ጨረቃን ወለዱ።
ከካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም፣ ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ እና ከሻንጋይ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቫቶሪ (SHAO) የተውጣጡ ተመራማሪዎችን ያቀፈው ዓለም አቀፉ ቡድን ይህን መላምት የሚደግፉ አሳማኝ ማስረጃዎችን አቅርቧል። ከአፍሪካ አህጉር እና ከፓስፊክ ውቅያኖስ በታች፣ በምድር ዝቅተኛው ካባ ውስጥ ትልቅ ስፋት እና ዝቅተኛ የሴይስሚክ ፍጥነቶች ያላቸው ሁለት ያልተለመዱ ነገሮች እንዳሉ ይገመታል። እነዚህ ያልተለመዱ ነገሮች፣ እነሱ ያምናሉ፣ ከቲያ ካባ ማቴሪያሎች (ቲኤምኤም ይባላሉ) በተፈጥሯቸው ከፕሮቶ-የምድር ካባ ከ2 እስከ 3.5 በመቶ የሚበልጥ ጥንካሬ አላቸው።
በአስደናቂ ተፅእኖዎች ተመስሎ፣ ቡድኑ ጨረቃን ከፈጠረው አስደንጋጭ ክስተት በኋላ የቲያ ካባ የተወሰነ ክፍል ከፕሮቶ-ምድር ጠንካራ የታችኛው ካባ ጋር ሊዋሃድ እና ሊቆይ እንደሚችል ገልጿል።
ከጨረቃ ድንጋዮች ጋር የሚመሳሰል የቲያ ቅሪቶች አንዱ አስደናቂ ባህሪ ከፍተኛ የብረት ይዘታቸው ነው፣ ይህም ከአካባቢያቸው አንፃር ጥቅጥቅ ያለ ቅንብርን ይሰጣል። ተፅዕኖውን ተከትሎ በአስር ኪሎሜትሮች የሚረዝሙ እነዚህ ጥቅጥቅ ያሉ ነጠብጣቦች ሰምጠው ወደ ቴርሞኬሚካል ክምር በመሬት እምብርት ላይ ተከማችተው በመጨረሻም እስከ ዛሬ ድረስ ተርፈዋል። የሳይንስ ሊቃውንት ይህ ሂደት ጨረቃን የወለደው ግዙፍ ተጽእኖ የተፈጥሮ ውጤትን ይወክላል ብለው ይከራከራሉ.
የዚህ ግኝት አንድምታ ከጨረቃ ሳይንስ አልፏል። ለተመራማሪዎች የምድርን ውስጣዊ መዋቅር፣ የረዥም ጊዜ ዝግመተ ለውጥን እና የውስጠኛውን የፀሐይ ስርዓት አፈጣጠር ለመረዳት የሚያስችል የፈጠራ መነፅር ይሰጣል። በተጨማሪም፣ የSHAO ተባባሪ ደራሲ ዴንግ ሆንግፒንግ ይህ ጥናት ከራሳችን ስርአተ-ፀሀይ በላይ ስለ ኤክሶፕላኔቶች መኖሪያነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ እንደሚችል ጠቁመዋል።
በየጥ:
ጥ፡- በጨረቃ አፈጣጠር ላይ ያለው ፅንሰ-ሀሳብ ምንድን ነው?
መልስ፡ ነባራዊው ፅንሰ-ሀሳብ እንደሚያመለክተው ጨረቃ በማርስ መጠን ያላት ፕላኔት ቴያ ከ ጋያ ወይም ከመጀመሪያዋ ምድር ጋር ተጋጨች።
ጥ፡- በመሬት ጥልቅ መጎናጸፊያ ውስጥ ያሉትን ጨረቃ የሚሠሩ ቅርሶች መላምትን የሚደግፍ ምን ማስረጃ አለ?
መ፡ ዝቅተኛ የሴይስሚክ ፍጥነት ያላቸው ሁለት አህጉር-መጠን ያላቸው ያልተለመዱ ነገሮች በአፍሪካ አህጉር እና በፓስፊክ ውቅያኖስ ስር በታችኛው ካባ ውስጥ መኖራቸው እንደቅደም ተከተላቸው ጨረቃ ከተፈጠረች በኋላ ከምድር መጎናጸፊያ ጋር ስለተዋሃዱ የቲያ ማንትል ቁሶች እንደ ማስረጃ ይታያል።
ጥ፡ የቲያ ቅርሶች እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ሊኖሩ ይችላሉ?
መ፡ ግዙፉን ተጽእኖ ተከትሎ ጥቅጥቅ ያሉ የቲያ ቅሪቶች ሰምጠው ወደ ቴርሞኬሚካል ክምር በመሬት እምብርት ላይ ተከማችተው እስከ ዛሬ ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ።