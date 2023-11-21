ወደ አንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ ጥልቅ ግንዛቤዎች፡ ውስብስብ ምክንያቶችን መፍታት

በቅርቡ በኦታጎ ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት በአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ እና መጠኑ እና ጥልቀት ላይ ላለፉት አራት አመታት አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (CFCs) ለአስደንጋጩ የኦዞን መመናመን ብቻ ተጠያቂ ላይሆኑ ይችላሉ።
በኔቸር ኮሙኒኬሽን የታተመው ጥናቱ ከ2004 እስከ 2022 በአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ውስጥ በተለያዩ ከፍታዎች እና ኬክሮቶች ላይ የኦዞን ደረጃዎችን ወርሃዊ እና እለታዊ ለውጦችን መርምሯል። የፊዚክስ ዲፓርትመንት እጩ፣ የኦዞን ቀዳዳ በአካባቢው መስፋፋት ብቻ ሳይሆን በፀደይ ወቅትም ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ከነበረው ጋር ሲነፃፀር በጣም ጥልቅ እየሆነ መጥቷል።
ተመራማሪዎቹ በኦዞን መቀነስ እና ከአንታርክቲካ በላይ ባለው የዋልታ አዙሪት ውስጥ በሚገቡት የአየር ለውጦች መካከል አስገራሚ ግንኙነቶችን ፈጥረዋል። ይህ የሚያሳየው የቅርቡ ትላልቅ የኦዞን ጉድጓዶች በሲኤፍሲ ብቻ ሊወሰዱ አይችሉም። የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የኦዞን ሽፋንን የሚያሟጥጡ ንጥረ ነገሮች ከ1987 ጀምሮ የኦዞን አሟጦ ኬሚካሎችን አመራረት እና ፍጆታ ሲቆጣጠር ጥናቱ ለኦዞን ቀዳዳ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሌሎች ውስብስብ ነገሮች መኖራቸውን ያሳያል።
ከሲኤፍሲ ጋር የተያያዘ የኦዞን መመናመንን በመቅረፍ ረገድ ከፍተኛ መሻሻል ቢታይም የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ ባለፉት ሶስት አመታት ከተመዘገበው ትልቁ አንዱ ሲሆን ከአምስት አመታት በፊት ከነበሩት ሁለቱ መካከል ከፍተኛ መጠን ያለው መሆኑን ቀሰኒች አጽንኦት ሰጥቷል። እንደውም የ2023 የኦዞን ጉድጓድ ካለፉት ሶስት አመታት በልጦ 26 ሚሊዮን ኪ.ሜ.2 የሚሸፍነው የአንታርክቲካ አካባቢ በእጥፍ የሚጠጋ ነው።
በደቡብ ንፍቀ ክበብ የአየር ንብረት ላይ ባለው ከፍተኛ ተጽዕኖ ምክንያት የኦዞን ተለዋዋጭነት መረዳቱ ወሳኝ ነው። የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ ከከባቢ አየር ሚዛን ጋር ይገናኛል ፣ ይህም የንፋስ ሁኔታን እና የአየር ንብረትን ይነካል። ይህም በአካባቢው ተጽእኖ ይኖረዋል። ኬሴኒች እንዳብራራው የኦዞን ጉድጓድ በአየር ንብረት ላይ በሙቀት አማቂ ጋዞች ላይ ከሚያደርሰው ተጽእኖ የተለየ ቢሆንም፣ ለ UV ብርሃን ስርጭት እና በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ሙቀት በማከማቸት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ኬሴኒች ስለ ጽንፈኛ የአልትራቫዮሌት ጨረሮች ስጋቶች በመግለጽ በኒው ዚላንድ ላሉ ግለሰቦች የአንታርክቲክ ኦዞን ቀዳዳ በአጠቃላይ ከአገሪቱ በላይ እንደማይዘልቅ አረጋግጦላቸዋል ምክንያቱም በዋናነት በአንታርክቲካ እና በደቡብ ዋልታ ላይ ይገኛል። ይህ የኒውዚላንድ ነዋሪዎችን ለአልትራቫዮሌት ተጋላጭነት የመጋለጥ እድላቸው ዝቅተኛ ያደርገዋል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት የአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ውስብስብ ተለዋዋጭነት ቀጣይነት ያለው ክትትል እና ግንዛቤ እንደሚያስፈልገው ለማስታወስ ያገለግላል። የሲኤፍሲዎች ደንብ አወንታዊ ውጤቶችን ቢያመጣም፣ የኦዞን ቀዳዳ በአየር ንብረት እና በክልላዊ የአየር ሁኔታ ላይ የሚያደርሰውን ተፅእኖ በብቃት ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ በጨዋታው ላይ ያሉትን ዘርፈ ብዙ ሁኔታዎች መመርመርና መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ መንስኤው ምንድን ነው?
የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ በዋነኝነት በክሎሮፍሎሮካርቦኖች (ሲኤፍሲ) እና ሌሎች ኦዞን የሚቀንሱ ንጥረ ነገሮች በመኖራቸው ምክንያት ነው ። ሆኖም፣ ይህ የቅርብ ጊዜ ጥናት እንደሚያመለክተው ከሲኤፍሲዎች በላይ የሆኑ ውስብስብ ነገሮች ለኦዞን ቀዳዳ አስተዋፅኦ ሊያደርጉ ይችላሉ።
2. የኦዞን ቀዳዳ እየተሻሻለ ነው?
የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የኦዞን አሟሟት ኬሚካሎችን አመራረት እና አጠቃቀሙን በተሳካ ሁኔታ መቆጣጠር ቢያደርግም ጥናቱ እንደሚያሳየው የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ ባለፉት አራት አመታት በሚያስደንቅ ሁኔታ ትልቅ ሆኖ መቆየቱን እና በመጠን መጠኑም ከቀደምት ሪከርዶች በልጧል።
3. የኦዞን ቀዳዳ በአየር ንብረት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
የኦዞን ቀዳዳ በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ባለው የንፋስ ሁኔታ እና የአየር ሁኔታ ላይ የታችኛው ተፋሰስ ተጽእኖ አለው. በአካባቢው የአየር ሁኔታ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር እና በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን ሙቀት ስርጭት ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል.
4. በኦዞን ቀዳዳ ምክንያት የአልትራቫዮሌት ጨረር መጨመር አደጋ አለ?
የኦዞን ቀዳዳ በአንታርክቲካ ላይ ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት ጨረር ሊያስከትል ቢችልም፣ በአጠቃላይ እንደ ኒውዚላንድ ካሉ ክልሎች በከፍተኛ ደረጃ አይዘረጋም። እንደዚህ ባሉ አካባቢዎች ያሉ ግለሰቦች በኦዞን ቀዳዳ ቀጥተኛ ተጽእኖ ምክንያት ተጨማሪ የፀሐይ መከላከያ ስለመጠቀም መጨነቅ አያስፈልጋቸውም.