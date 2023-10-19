ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች በኮቪድ-19 እንደገና የመበከል አደጋ ላይ ናቸው፣ የጥናት ግኝቶች

የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) የሚመራው አዲስ ጥናት ኤችአይቪ (PWH) ያለባቸው ሰዎች ኤችአይቪ (PWOH) ከሌላቸው ጋር ሲነፃፀሩ ከፍ ያለ የ COVID-19 ድጋሚ የመያዝ መጠን እንዳላቸው ያሳያል።
በታዳጊ ተላላፊ በሽታዎች ላይ የታተመው ጥናቱ ከመጀመሪያው ኢንፌክሽኑ እስከ ግንቦት 453,587 ድረስ በቺካጎ ውስጥ 2 ጎልማሶች በ SARS-CoV-2022 የተያዙ መረጃዎችን ተንትኗል። የኤድስ ሪፖርት ስርዓት.
ጥናቱ እንደሚያሳየው በኮቪድ-አዎንታዊ ግለሰቦች 5.3% ያህሉ ዳግም ኢንፌክሽን ያጋጠማቸው ሲሆን ከእነዚህም መካከል 6.7% PWH እና 5.2% PWOH። PWH በ66 ሰው-ዓመታት 1,000 ነበር፣ ይህም በPWOH መካከል ከ50 በ1,000 ሰው ዓመታት ይበልጣል። ለሌሎች ሁኔታዎች ካስተካከለ በኋላ፣ PWH ከPWOH ጋር ሲነፃፀር በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የ COVID-19 ዳግም ኢንፌክሽን (በ1.46 ሰው-ዓመት 1,000) ነበረው።
ሪኢንፌክሽን ካጋጠማቸው ሰዎች መካከል PWH ከ PWOH (ከ 43 ዓመት መካከለኛ ዕድሜ ጋር) ጋር ሲነፃፀር በዕድሜ (ከ 36 ዓመት መካከለኛ ዕድሜ ጋር) የመሆን አዝማሚያ እንዳለው ተስተውሏል. PWH ደግሞ ወንዶች የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው (79.3% ከ 40.9%) እና ጥቁር (53.7% ከ 27.0%)። በተጨማሪም PWH ከ PWOH (19% ከ 31.8%) ጋር ሲነፃፀር ዋናውን የኮቪድ-22.1 ክትባት ተከታታይ እና አበረታች የማግኘት እድላቸው ከፍተኛ ነበር። የሚገርመው፣ ከ PWOH (87.5% እና 91.0%) ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ የPWH መቶኛ ያልተከተቡ ነበሩ።
ጥናቱ የSARS-CoV-19 ዳግመኛ ኢንፌክሽን ስጋትን ለመከላከል የሚመከር የኮቪድ-2 የክትባት መርሃ ግብርን በመከተል የPWHን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ከመጀመሪያው ኢንፌክሽኑ በፊት ክትባቱን ከወሰዱት ነዋሪዎች መካከል 54.2% ያህሉ የመጀመሪያ ደረጃ Pfizer/BioNTech የክትባት ተከታታይን አጠናቀዋል። ሪኢንፌክሽን ካጋጠማቸው ሰዎች መካከል 39.6% ያህሉ የመጀመሪያ ደረጃ ተከታታዮችን ያጠናቅቁ ነበር ነገርግን እስካሁን ማበረታቻ አላገኙም።
የተለዋዋጭ ሞገድ እና የቀን መቁጠሪያ ሩብ ምንም ይሁን ምን PWH በተከታታይ ከPWOH የበለጠ ከፍተኛ የሆነ የድጋሚ ኢንፌክሽን አሳይቷል። በፒኤችኤች መካከል ከፍተኛው የድጋሚ ኢንፌክሽን የተከሰተው በኦሚክሮን ከፍተኛ የበላይነት ወቅት ነው፣ በ50 ሰው-ዓመት 1,000 ጉዳዮች። በአጠቃላይ፣ በPWH መካከል ሪፖርት የተደረገው በ16 ሰው ውስጥ ከ1,000 በላይ ሪኢንፌክሽኖች ነበሩ።
የ SARS-CoV-2 ድጋሚ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል ደራሲዎቹ PWH የሚመከር የኮቪድ-19 ክትባት መርሃ ግብርን ማክበር እንዳለበት አፅንዖት ይሰጣሉ፣ የድጋፍ መጠንን ጨምሮ።
ምንጮች:
- የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ)
- ብቅ ያሉ ተላላፊ በሽታዎች መጽሔት