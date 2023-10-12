በአኩሪ አተር እፅዋት ላይ የኦዞን ተፅእኖን ለመለካት በፀሐይ-የተመረተ ክሎሮፊል ፍሎረሰንት በመጠቀም

የኢሊኖይ ኡርባና ሻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እና የዩኤስዲኤ የግብርና ምርምር አገልግሎት በፀሐይ-የተመረተ ክሎሮፊል ፍሎረሰንስ (SIF) ከፍ ያለ የኦዞን (O3) በአኩሪ አተር እፅዋት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር ተጠቅመዋል። በጆርናል ኦቭ የሙከራ ቦታኒ ላይ የታተመው ጥናቱ እንደ ኦዞን ያሉ የአየር ብክለት በሰብል እና በአለም የምግብ አቅርቦት ላይ እንዴት እንደሚጎዳ ለመረዳት ያለመ ነው።
የ SIF መለኪያዎች ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ የእፅዋትን ጭንቀት ለመለየት ጠቃሚ መሣሪያ ሆነዋል። ተክሎች ለፎቶሲንተሲስ የፀሐይ ብርሃንን ይይዛሉ, እና ከመጠን በላይ ኃይል የሚወጣው እንደ ሙቀት እና ፍሎረሰንት ተብሎ የሚጠራ ደካማ ብርሃን ነው, ይህም በሰው ዓይን የማይታይ ነው. ተመራማሪዎች ፎቶሲንተቲክ ሂደቶችን ለማጥናት እና እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2) እና የሙቀት መጠን በእጽዋት ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ለመገምገም SIF ን ተጠቅመዋል።
በዚህ ጥናት ቡድኑ ከፍተኛ መጠን ያለው የኦዞን መጠን በአኩሪ አተር ተክሎች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመለካት SIF ን ተጠቅሟል። ኦዞን ለገበሬዎች ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትል ጎጂ የአየር ብክለት ነው. ተመራማሪዎቹ ሙከራውን በ SoyFACE ፋሲሊቲ ያካሄዱት ሲሆን ይህም በኦዞን ብክለት መስክ ላይ የሚያስከትለውን ውጤት እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል. በሁለቱም የቁጥጥር ቦታዎች እና ከፍ ባለ ኦዞን ውስጥ የ SIF ደረጃዎችን ለመለካት ተንቀሳቃሽ ስፔክትሮስኮፒክ ስርዓቶች ጥቅም ላይ ውለዋል.
ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የኦዞን መጠን መጨመር የ SIF መጠን እንዲቀንስ አድርጓል, ይህም የእፅዋትን ጭንቀት ያሳያል. ተመራማሪዎቹ እንደ ኤሌክትሮን ማጓጓዝ እና ቅጠል-ጋዝ መለዋወጥን የመሳሰሉ የፎቶሲንተሲስ ገጽታዎችን ከኤስአይኤፍ ጎን ለጎን ለካ። የ SIF መቀነስ እንደ አስተማማኝ የጭንቀት አመላካች ሆኖ እንደሚያገለግል አረጋግጧል.
የ SIF ጥቅሞች አንዱ የመለጠጥ ችሎታ ነው. ተመራማሪዎቹ በአሁኑ ጊዜ የኤስአይኤፍ አጠቃቀምን በስፋት እየዳሰሱ ሲሆን ዓላማውም በዓለም ዙሪያ ባሉ ክልሎች ሳተላይቶችን በመጠቀም ፎቶሲንተሲስን መከታተል ነው። ይህንን ዘዴ በክልላዊም ሆነ በአለምአቀፍ ደረጃ ለመጠቀም በ SIF እና በፎቶሲንተሲስ መካከል ያለውን የሜካኒዝም ግንኙነት መረዳት አስፈላጊ ነው።
ፎቶሲንተሲስን እና የእፅዋትን እድገት ለመቆጣጠር SIF ን በመጠቀም አርሶ አደሮች የሰብል ምርትን መገመት እና የግብርና አሰራርን በተመለከተ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ማድረግ ይችላሉ። ይህ ጥናት የአየር ብክለት በሰብል ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እና ለዘላቂ የምግብ ምርት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
- ዳይናማይት ዜና፡- “ተመራማሪዎች ከፍ ያለ የኦዞን በአኩሪ አተር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመለካት SIF ን ይጠቀማሉ።
- ጆርናል ኦቭ የሙከራ ቦታኒ፡ “በፀሐይ-የተመረተ ክሎሮፊል ፍሎረሰንስ በሰብል ውስጥ የጭንቀት ምልክት”