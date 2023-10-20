ጥናት በጀርመን የሃይማኖታዊ ትስስር በመስመር ላይ የብልግና ምስሎችን መጠቀም ላይ ተጽእኖ አያመጣም

በቅርብ ጊዜ በጾታዊ ባህሪ ማህደር ውስጥ የታተመ ጥናት በጀርመን በሃይማኖታዊ ትስስር እና በመስመር ላይ ፖርኖግራፊ አጠቃቀም መካከል ያለውን ግንኙነት ዳስሷል። ተመራማሪዎቹ በተለያዩ የሃይማኖት ቡድኖች የመስመር ላይ ባህሪያት ላይ ግንዛቤን ለማግኘት የድረ-ገጽ መከታተያ ፓነል መረጃን ከዳሰሳ ጥናት ዳታ ጋር ተዳምረው ተጠቅመዋል።
በሃይማኖታዊነት እና የብልግና ሥዕሎች አጠቃቀም መካከል ጠንካራ ግንኙነት እንዳለ ከሚጠቁሙት ቀደምት ጥናቶች በተቃራኒ ግኝቶቹ የጀርመን ካቶሊኮች፣ ፕሮቴስታንቶች እና ከሃይማኖት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ የመስመር ላይ የብልግና ሥዕሎችን የመጠቀም እድላቸው ሰፊ ነው። በሌላ በኩል እንደ ሙስሊም ወይም የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ያሉ አናሳ ሃይማኖቶች አባላት በመስመር ላይ የብልግና ምስሎችን የመመልከት ዕድላቸው አነስተኛ ነው።
ጥናቱ በሌሎች ሀገራት ከተደረጉ ጥናቶች ጋር ሲወዳደር ተቃራኒ ውጤቶችንም አሳይቷል። በጀርመን ፕሮቴስታንት ወይም ካቶሊክ መሆን በመስመር ላይ የብልግና ምስሎችን የመጠቀም እድልን በእጅጉ አይቀንሰውም እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ካሉ አገሮች በተለየ። ተመራማሪዎቹ ይህ ልዩነት በጀርመን ክርስቲያኖች በንፅፅር የበለፀጉ የነፃነት አመለካከቶች ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ።
በዚህ ርዕስ ላይ ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች አንዱ ገደብ በዳሰሳ ጥናቶች ራስን ሪፖርት በማድረግ ላይ በእጅጉ የተመሰረተ ነው, ይህም ለአድልዎ እና ለትክክለኛነት ሊጋለጥ ይችላል. የድረ-ገጽ መከታተያ ፓነል መረጃ አጠቃቀም የብልግና ምስሎችን መጠቀምን ጨምሮ የግለሰቦችን የመስመር ላይ ባህሪያት የበለጠ ተጨባጭ እና ትክክለኛ ልኬትን ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ የዚህ ጥናት ግኝቶች ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች እንደሚፈታተኑ እና እንደ የመስመር ላይ የብልግና ምስሎችን የመሳሰሉ ስሜታዊ ርእሶችን ለማጥናት እንደ ዌብ መከታተያ ያሉ አማራጭ ዘዴዎችን መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። በድረ-ገጽ መከታተያ መረጃ ላይ በመተማመን፣ ተመራማሪዎች ስለሰዎች ትክክለኛ የመስመር ላይ እንቅስቃሴዎች የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤን በማረጋገጥ በራስ ሪፖርት ከሚቀርብ ውሂብ ጋር ተያይዘው ያሉትን ገደቦች ማለፍ ይችላሉ።
በአጠቃላይ፣ ይህ ጥናት በጀርመን ውስጥ በሃይማኖታዊ ትስስር እና በመስመር ላይ ፖርኖግራፊ አጠቃቀም መካከል ያለውን ግንኙነት እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ባህሪያትን በሚመረምርበት ጊዜ የባህል እና የሃይማኖት ልዩነቶችን የሚያገናዝብ ምርምር አስፈላጊነትን ያጎላል.
ምንጭ፡ GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
ማጣቀሻ:
Maximilian TP von Andrian-Werburg et al፣ በጀርመን ውስጥ የመስመር ላይ ፖርኖግራፊ አጠቃቀምን እንደገና መገምገም፡ የድር ክትትል እና ዳሰሳ ዳታ ትንተና ጥምር፣ የወሲብ ባህሪ ማህደር (2023)። DOI፡ 10.1007/s10508-023-02666-8