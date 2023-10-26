በቻይና ውስጥ የMERRA-2 ኤሮሶል ኦፕቲካል ውፍረት ዳታ ስብስብ ማረጋገጫ ላይ አዲስ ግንዛቤዎች

በቻይና የሳይንስ አካዳሚ የኤሮስፔስ ኢንፎርሜሽን ምርምር ኢንስቲትዩት (ኤአይአር) የሳይንስ ሊቃውንት በቻይና የMERRA-2 ኤሮሶል ኦፕቲካል ውፍረት (AOT) ዳታ ስብስብ ትክክለኛነት ላይ ብርሃን የሚፈነጥቅ ጥናት በቅርቡ በ Atmosphere ላይ አሳትመዋል። ይህ የመረጃ ስብስብ፣ ለምርምር እና አፕሊኬሽኖች ስሪት 2 የዘመናዊ-ኢራ የኋላ ትንተና ፣ ለአየር ንብረት ጥናቶች ፣ ለከባቢ አየር ሞዴሊንግ ፣ የአየር ጥራት ቁጥጥር እና የአካባቢ ምርምር ወሳኝ ነው።
በቻይና ውስጥ የMERRA-2 AOT መረጃ ስብስብን ለማረጋገጥ ከተጋረጡ ተግዳሮቶች አንዱ በክልሉ ውስጥ ያለው የኤሮሶል ሮቦቲክ ኔትወርክ (AERONET) ያልተመጣጠነ እና አነስተኛ ስርጭት ነው። ይህንን ለመቅረፍ ሳይንቲስቶቹ የብሔራዊ ሲቪል ስፔስ መሠረተ ልማት ሳተላይት ኤሮሶል ምርት ማረጋገጫ መረብ (SIAVNET) አቋቁመዋል። ይህ አውታረ መረብ የማረጋገጫ ሂደቱን ለማሻሻል እና ስለ የውሂብ ስብስብ አፈጻጸም የበለጠ ትክክለኛ ግንዛቤዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
የ SIAVNET የማረጋገጫ ውጤቶች በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ስለ MERRA-2 AOT የመረጃ ስብስብ ትክክለኛነት አስደሳች ግኝቶችን አሳይተዋል። የመረጃው ስብስብ AOT ከ 1.0 ያነሰ ሲሆን ከ 0.712 ቁልቁል እና R-squared ዋጋ 0.584 ከፍ ያለ ትክክለኛነት ያሳያል. ነገር ግን፣ የአለም አቀፍ የአየር ንብረት ክትትል ስርዓት (GCOS) ዝቅተኛ መስፈርት የሚያሟሉ የውሂብ ጥንዶች መቶኛ ከ60% በታች ሲሆን ይህም ተጨማሪ ማሻሻያዎችን እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው የMERRA-2 AOT ሲሙሌሽን ጥራት በቻይና ከፍታ እና ወቅት ላይ ተመስርቷል። ከዝቅተኛ ከፍታዎች ጋር ሲነፃፀር የማስመሰል ጥራት ከፍ ባለ ከፍታ ዝቅተኛ ነው። በተጨማሪም፣ የማስመሰል ጥራቱ ወቅት ላይ የተመሰረተ ነው፣ በፀደይ ወቅት ዝቅተኛው አፈጻጸም የታየ ነው። ይሁን እንጂ በቀጣዮቹ ወቅቶች ጥራቱ ቀስ በቀስ እየተሻሻለ ይሄዳል, በክረምት ወቅት ከፍተኛ ጥራት ያለው ጥራት ያለው ነው. በፀደይ ወቅት የአቧራ ኤሮሶል መኖሩ ዝቅተኛ የማስመሰል ጥራት እንዲኖር አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል.
በቻይና ውስጥ የMERRA-2 AOT የውሂብ ስብስብ አስተማማኝነት ለማረጋገጥ በ SIAVNET የተቀናጀ የማረጋገጫ ጥረቶች ወሳኝ ናቸው። እነዚህ ግኝቶች ሳይንቲስቶች የመረጃ ቋቱን ውሱንነት በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ያስችላቸዋል፣በተለይ የአየር ወለድ ጭነት እና ከፍታ ባላቸው ክልሎች እንዲሁም ወቅታዊ ልዩነቶች። ትክክለኛ የአየር ንብረት ጥናቶች፣ የከባቢ አየር ሞዴሊንግ፣ የአየር ጥራት ክትትል እና የአካባቢ ጥናት ምርምር በክልሉ ያለውን የመረጃ ቋት አፈጻጸም በተሻሻለ ግንዛቤ ማግኘት ይቻላል።
በየጥ:
ጥ፡ የMERRA-2 ኤሮሶል ኦፕቲካል ውፍረት (AOT) ዳታ ስብስብ ምንድነው?
መ፡ የMERRA-2 AOT ዳታ ስብስብ በአየር ንብረት ጥናት፣ በከባቢ አየር ሞዴሊንግ፣ በአየር ጥራት ክትትል እና በአካባቢ ምርምር ጠቃሚ ግብአት ነው። ከበርካታ የሳተላይት መሳሪያዎች እና የቁጥር ሞዴሎች መረጃን በማጣመር ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያቀርባል.
ጥ፡ SIAVNET ምንድን ነው?
መ፡ SIAVNET ብሔራዊ የሲቪል ቦታ መሠረተ ልማት ሳተላይት ኤሮሶል ምርት ማረጋገጫ አውታረ መረብ ማለት ነው። በቻይና የMERRA-2 AOT መረጃን ትክክለኛነት ለማሳደግ በክልሉ ውስጥ ያለውን ያልተመጣጠነ እና አነስተኛ የኤሮሶል መቆጣጠሪያ አውታሮች ስርጭትን ለመፍታት የተቋቋመ ተነሳሽነት ነው።
ጥ፡- የጥናቱ ውጤቶች ምንድ ናቸው?
መ፡ ጥናቱ የMERRA-2 AOT መረጃ ስብስብ ትክክለኛነት በከባቢ አየር ውስጥ ባለው የኤሮሶል ጭነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን ያሳያል። በከፍታ እና ወቅት ላይ ተመስርተው በከፍታ ቦታ እና በጸደይ ወቅት ዝቅተኛ የማስመሰል ጥራት በመታየት በዳታሴስት አፈጻጸም ላይ ልዩነቶችን አጉልቶ ያሳያል።
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች ለምን አስፈላጊ ናቸው?
መ፡ እነዚህ ግኝቶች በቻይና ውስጥ ስላለው የMERRA-2 AOT የውሂብ ስብስብ ውስንነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የመረጃ ቋቱን አፈጻጸም በመረዳት፣ ሳይንቲስቶች የበለጠ ትክክለኛ የአየር ንብረት ጥናቶችን፣ የከባቢ አየር ሞዴሊንግን፣ የአየር ጥራት ቁጥጥርን እና የአካባቢ ምርምርን በክልሉ ውስጥ ማረጋገጥ ይችላሉ።