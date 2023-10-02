ከባድ ክስተቶችን ለመረዳት ጥልቅ ትምህርትን መጠቀም

በፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ የምህንድስና እና የኮምፒውተር ሳይንስ ኮሌጅ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በፈሳሽ ተለዋዋጭነት ውስጥ ያሉ ጽንፈኝነትን የበለጠ ለመረዳት እና ለማብራራት ጥልቅ የመማር ዘዴዎችን መጠቀም ችሏል። እንደ ጎርፍ፣ ከባድ ዝናብ እና አውሎ ነፋሶች ያሉ ከባድ ክስተቶች በሳይንሳዊ ችግሮች እና በተግባራዊ ሁኔታዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ዋና ዋና መንስኤዎቻቸውን ይፋ ማድረግ አስፈላጊ ያደርገዋል።
ያልተስተካከሉ እና ያልተጠበቁ ቅጦች ተለይተው የሚታወቁ የተዘበራረቁ ፍሰቶች ለከባድ ክስተቶች መሠረት ይሆናሉ። እነዚህ ፍሰቶች ሰፋ ያሉ ባህሪያትን ያሳያሉ እና በባህላዊ እኩልታዎች ለመረዳት ፈታኝ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ፣ የተመራማሪው ቡድን የኮምፒዩተር ራዕይ ጥልቅ የመማር ዘዴን ተጠቅሞ ከግድግዳ ጋር በተያያዙ ውዥንብር ፍሰቶች ላይ ለሚታዩ ጽንፈኛ ክስተቶች በመስመር ላይ ለመተንተን አመቻችቷል።
ቡድኑ በተዘበራረቀ ፍሰት ማስመሰያዎች ውስጥ ያለውን የማስወጣት መዋቅሮች አንጻራዊ ጥንካሬ ለመገመት Convolutional Neural Network (ሲኤንኤን) የተባለ የነርቭ አውታረ መረብ አርክቴክቸርን ቀጥሯል። ሲ ኤን ኤን የሰለጠነው ስለ ስርጭቱ ፍሰት ተለዋዋጭነት ያለ እውቀት ነው። ተመራማሪዎቹ የተሻሻለው CNN GradCAM ከተባለው ባለ ብዙ ሽፋን ቴክኒክ ጋር ተዳምሮ የከባድ ክስተቶችን ምንጮች በመለየት እና በማስረዳት ረገድ ውጤታማ መሆኑን ደርሰውበታል።
የጥናቱ ግኝቶች ጥልቅ ትምህርት መስመር ላይ ያልሆኑ ግንኙነቶችን በመተንተን እና በተዘበራረቀ የፍሰት መረጃ ውስጥ ጉልህ ስፍራ ያላቸውን ባህሪያት በመለየት ያለውን እምቅ አቅም ያሳያል። የተዘበራረቁ ፍሰቶችን በመረዳት እና በመቆጣጠር፣ በመርከቦች ላይ የሚደርሰውን መጎተት መቀነስ እና የመገልገያ መሠረተ ልማት ቅልጥፍናን ማሳደግን የመሳሰሉ የተለያዩ ተግባራዊ አተገባበርዎችን እውን ማድረግ ይቻላል።
የዚህ ጥናት ውጤቶች ጥልቅ የመማሪያ ቴክኒኮችን በመጠቀም በግድግዳ ላይ የተንጠለጠሉ የተዘበራረቁ ፍሰቶችን ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ. የተሻሻለው CNN-GradCAM ማዕቀፍ ወሳኝ የሆኑ ክስተቶችን የሚመራውን የቦታ ተለዋዋጭነት መለየት ፈታኝ በሆነባቸው ሌሎች ሳይንሳዊ ጎራዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። በአጠቃላይ ይህ ጥናት በመረጃ ላይ የተመሰረቱ አቀራረቦችን በመጠቀም ጽንፈኛ ክስተቶችን ለማጥናት እና ለመተንበይ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- ኤሪክ ጃጎዲንስኪ እና ሌሎች፣ "ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ኮንቮሉሽን ነርቭ ኔትወርኮችን በመጠቀም በተለዋዋጭ አስፈላጊ ክልሎችን በተዘበራረቀ ፍሰቶች ውስጥ መለየት፣" Physical Review Fluids (2023)።
- በፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ የቀረበ
- ጥቅስ፡- ጥናት ጽንፈኛ ክስተቶችን (2023፣ ጥቅምት 2) ለማብራራት ጥልቅ ትምህርትን ይጠቀማል ኦክቶበር 2 2023 ከhttps://phys.org/news/2023-10-employs-deep-extreme-events.html