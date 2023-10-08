ሳይንቲስቶች ከፑልሳር ከፍተኛውን ኃይለኛ ጋማ ጨረሮችን አግኝተዋል

የሳይንስ ሊቃውንት በናሚቢያ የሚገኘውን የኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ በመጠቀም አስደናቂ ግኝት አድርገዋል። ፑልሳር ከተባለው ከሞተ ኮከብ የተቀዳውን ከፍተኛውን የጋማ ጨረሮች አግኝተዋል። እነዚህ ጋማ ጨረሮች 20 ቴራ ኤሌክትሮን ቮልት የሃይል ደረጃ ያላቸው ሲሆን ይህም ከሚታየው ብርሃን በ10 ትሪሊየን እጥፍ ይበልጣል።
ፑልሳር በሱፐርኖቫ ውስጥ የፈነዱ የከዋክብት ቅሪቶች ናቸው። እነሱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያሉ ናቸው፣ ከአምስት ቢሊዮን ቶን በላይ ክብደት ያለው አንድ የሻይ ማንኪያ መጠን ባለው ጠፈር ውስጥ ተጭነዋል። ፑልሳሮች እንደ ኮስሚክ መብራቶች የሚሽከረከሩ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን ያመነጫሉ። እነዚህ ጨረሮች የጨረር ብልጭታዎችን በየተወሰነ ጊዜ በፀሃይ ስርዓታችን ላይ ጠራርገው ያመነጫሉ።
በህብረ ከዋክብት ቬላ ውስጥ የሚገኘው ቬላ ፑልሳር የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም የሬዲዮ ባንድ እና በጊጋ-ኤሌክትሮንቮልት (ጂኤቪ) ክልል ውስጥ በጣም ደማቅ የኮስሚክ ጋማ ጨረሮች ምንጭ ነው። ይሁን እንጂ የሳይንስ ሊቃውንት ከኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ ጋር ጥልቅ ምልከታዎችን በመጠቀም እስከ አሥር አሥር የሚደርሱ ቴራ ኤሌክትሮንቮልትስ (ቴቪ) የሚደርስ ከፍተኛ ኃይል ያለው አዲስ የጨረር ክፍል አግኝተዋል።
ይህ ግኝት ቀደም ሲል ስለ pulsars እውቀትን የሚፈታተን እና ከቅንጦቹ መፋጠን በስተጀርባ ስላለው ስልቶች ጥያቄዎችን ያስነሳል። በ pulsar's magnetosphere ውስጥ ባለው መግነጢሳዊ መስክ ላይ ያለው ቅንጣት ማጣደፍ ባህላዊ ግንዛቤ እነዚህን ምልከታዎች ሙሉ በሙሉ ሊያብራራ አይችልም። የሳይንስ ሊቃውንት ቅንጣቶች ከ pulsar ብርሃን ሲሊንደር ባሻገር መግነጢሳዊ ዳግም ማገናኘት በሚባለው ሂደት ሊፋጠን እንደሚችሉ ይመክራሉ።
የእነዚህ ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮች በአስር የቴራኤሌክትሮንቮልት ክልል ውስጥ ሌሎች pulsars ለማጥናት አዲስ እድሎችን ይከፍታል። በከፍተኛ መግነጢሳዊ አስትሮፊዚካል ነገሮች ውስጥ ስላለው እጅግ የፍጥነት ሂደቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር በ pulsars ተፈጥሮ ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ጽንፈ ዓለማት እጅግ በጣም ሃይለኛ ክስተቶች ያለንን ግንዛቤ ያጎለብታል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ
- ኒኮላስ ኮፐርኒከስ የስነ ፈለክ ማእከል (CAMK PAN)
- በደቡብ አፍሪካ ሰሜን-ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ
- አስትሮፓርቲክል እና ኮስሞሎጂ (ኤ.ፒ.ሲ) ላቦራቶሪ
- ኤኤንአይ የዜና አገልግሎት