ከፍተኛው የጋማ ጨረሮች ከሙት ኮከብ ተገኝቷል

የሳይንስ ሊቃውንት በጋማ-ሬይ አስትሮኖሚ ላይ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። በናሚቢያ የሚገኘውን የኤችኤስኤስ ኦብዘርቫቶሪ በመጠቀም ፑልሳር ተብሎ ከሚጠራው ከሞተ ኮከብ እስካሁን የተስተዋለውን ከፍተኛውን የጋማ ጨረሮች አግኝተዋል። የእነዚህ ጋማ ጨረሮች ኃይል የሚለካው በ20 ቴራ ኤሌክትሮ ቮልት ሲሆን ይህም ከሚታየው ብርሃን በግምት 10 ትሪሊየን እጥፍ ይበልጣል።
ፑልሳር በሱፐርኖቫ ውስጥ የፈነዱ የከዋክብት ቅሪቶች ናቸው። እነዚህ ፍንዳታዎች ዲያሜትራቸው 20 ኪሎ ሜትር ብቻ ያለው፣ በፍጥነት የሚሽከረከር እና ጠንካራ መግነጢሳዊ መስክ ያለው የሞተ ኮከብን ትተዋል። ፑልሳሮች እንደ ኮስሚክ መብራቶች የሚሽከረከሩ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮችን ያመነጫሉ። እነዚህ ጨረሮች በስርዓታችን ላይ ሲንሸራሸሩ፣ የጨረር ብልጭታዎችን እናስተውላለን።
የዚህ ጨረር ምንጭ ወደ ኮከቡ ውጫዊ ጠርዝ በሚጓዙበት ጊዜ በ pulsar's magnetosphere ውስጥ የሚፈጠሩ እና የሚጣደፉ ፈጣን ኤሌክትሮኖች እንደሆኑ ይታመናል። መግነጢሳዊው የፕላዝማ እና የኤሌክትሮማግኔቲክ መስኮች በ pulsar ዙሪያ እና የሚሽከረከሩ ናቸው. ኤሌክትሮኖች ወደ ውጭ በሚጓዙበት ጊዜ ኃይል ያገኛሉ እና በተመለከቱት የጨረር ጨረሮች መልክ ይለቃሉ.
በቬላ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ቬላ ፑልሳር የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም በሬዲዮ ባንድ ውስጥ በጣም ብሩህ pulsar ነው። በሰከንድ በግምት አስራ አንድ ጊዜ ይሽከረከራል እና በጊጋ-ኤሌክትሮንቮልት (ጂቪ) ክልል ውስጥ ጋማ ጨረሮችን ያስወጣል። ይሁን እንጂ ጨረሩ በድንገት ከጥቂት GeV በላይ ያበቃል ይህም ኤሌክትሮኖች የ pulsar's magnetosphere ውጫዊ ገደብ ላይ እንደደረሱ እና ከእሱ እንደሚያመልጡ ያሳያል.
ኤችኤስኤስን በመጠቀም በጥልቅ ምልከታ በተደረገ ጥናት፣ ሳይንቲስቶች በከፍተኛ ሃይል እንኳን እስከ አስር አስር የሚደርሱ ቴራ ኤሌክትሮንቮልትስ (ቴቪ) የሚደርስ አዲስ የጨረር ክፍል አግኝተዋል። ይህ አካል ከ GeV ክልል ጋር በተመሳሳይ ክፍተቶች ይታያል, ይህም በሁለቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ይጠቁማል. የእነዚህ እጅግ በጣም ከፍተኛ ኃይል ያለው ጋማ ጨረሮች በ pulsars ውስጥ ስላለው ቅንጣቶች መፋጠን ወቅታዊ ንድፈ ሐሳቦችን ይፈትሻል።
በማግኔትቶስፌር ውስጥ ወይም ከውጪ ያሉ ቅንጣቶች በመግነጢሳዊ መስክ መስመሮች ላይ የሚጣደፉበት ባህላዊ ማብራሪያ፣ እነዚህን ምልከታዎች ለማብራራት በቂ አይደለም። ተመራማሪዎቹ ፍጥነቱ ከብርሃን ሲሊንደር ባሻገር መግነጢሳዊ መልሶ ማገናኘት በተባለ ሂደት ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል። ነገር ግን፣ ይህ ሁኔታ እንዲህ ያለ ከፍተኛ ጨረር እንዴት እንደሚፈጠር በማብራራት ረገድም ተግዳሮቶች ይገጥሙታል።
ይህ ግኝት በአስር የቴራኤሌክትሮንቮልት ክልል ውስጥ ሌሎች pulsars ለመለየት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል፣የአሁኑ እና ወደፊት ይበልጥ ሚስጥራዊነት ያላቸው ጋማ-ሬይ ቴሌስኮፖች። በከፍተኛ መግነጢሳዊ አስትሮፊዚካል ነገሮች ውስጥ ስላለው እጅግ በጣም ፈጣን ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እድል ይሰጣል።
ትርጓሜዎች
- ጋማ ጨረሮች፡ ከፍተኛ ኃይል ያለው የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር።
– ፑልሳር፡ ከፍተኛ መግነጢሳዊ፣ የሚሽከረከር የኒውትሮን ኮከብ።
– ሱፐርኖቫ፡- የኮከብ ፍንዳታ፣ የጨረር ፍንዳታ እና የ pulsar መፈጠርን ያስከትላል።
– ቴራቮልት፡- ከአንድ ትሪሊዮን ኤሌክትሮኖቮልት ጋር እኩል የሆነ የኃይል አሃድ።
- የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም: የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ሁሉ በተቻለ frequencies መካከል ክልል.
– ማግኔቶስፌር፡- መግነጢሳዊ መስኩ ከተሞሉ ቅንጣቶች ጋር ያለውን መስተጋብር የሚቆጣጠርበት የሰማይ ነገር ዙሪያ ያለው ክልል።
ምንጮች:
- ተፈጥሮ አስትሮኖሚ (ጆርናል)
- HESS መመልከቻ
- ኒኮላስ ኮፐርኒከስ የስነ ፈለክ ማእከል (CAMK PAN)
- በደቡብ አፍሪካ ሰሜን-ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ
- አስትሮፓርቲክል እና ኮስሞሎጂ (ኤ.ፒ.ሲ) ላቦራቶሪ
- ዴቭዲስኮርስ (ኤኤንአይ)