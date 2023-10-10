የሚቲኮንድሪያል ታማኝነትን እና ተግባርን በመጠበቅ ረገድ የ MOF ሚና

ከማክስ ፕላንክ የኢሚውኖባዮሎጂ እና ኢፒጄኔቲክስ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት ከ Freiburg እና Bon ዩኒቨርስቲዎች የሳይንስ ሊቃውንት ጋር በመተባበር ሂስቶን አሴቲልትራንስፌሬዝ MOF በሴሉላር ፊዚዮሎጂ እና ከኒውክሊየስ ውጭ ባለው ተግባር ላይ ያለውን ወሳኝ ተፅእኖ ገልጿል። በኔቸር ሜታቦሊዝም ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቶቹ፣ ፕሮቲን አሲቴላይዜሽን በሚባል ሂደት ሚቶኮንድሪያል ታማኝነትን ለመጠበቅ MOF ያለውን ጠቃሚ ሚና ያሳያል።
ብዙውን ጊዜ የሴል "የኃይል ማመንጫዎች" በመባል የሚታወቁት ሚቶኮንድሪያ በሴሉላር ኢነርጂ ምርት እና በተለያዩ የፊዚዮሎጂ ሂደቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ. የሴሉላር ሜታቦሊዝም ውስብስብ ቁጥጥር በኒውክሊየስ እና በሚቶኮንድሪያ መካከል ባለው የተቀናጀ መስተጋብር ላይ የተመሠረተ ነው። ማይቶኮንድሪያ ለሴል ሃይል ፍላጎት አስፈላጊ የሆኑትን ሜታቦላይቶች ሲያመነጭ፣ አብዛኛዎቹ የሜታቦሊዝም ኢንዛይሞች በኒውክሌር ጂኖም የተቀመጡ ናቸው፣ ይህም የእነዚህ የአካል ክፍሎች ተግባር በጣም እርስ በርስ የሚደጋገፍ ያደርገዋል።
MOF በኤፒጄኔቲክስ እና በሜታቦሊዝም መካከል እንደ ሞለኪውላዊ ድልድይ ሆኖ ይሠራል። እሱ ኢንዛይም እና ክላሲካል ኤፒጄኔቲክ ተቆጣጣሪ ነው ፣ ይህም ሂስቶን ፕሮቲኖችን የሚያራምድ ፣ በኒውክሊየስ ውስጥ የጽሑፍ እንቅስቃሴን የሚያበረታታ። በቀደሙት ጥናቶች፣ MOF እና የፕሮቲን አጋሮቹ በማይቶኮንድሪያ ውስጥ ተገኝተዋል፣ነገር ግን በ mitochondrial ተግባር ላይ ያላቸው ትክክለኛ ተፅዕኖ አልታወቀም።
የቅርብ ጊዜ ጥናት እንደሚያሳየው MOF ሚቶኮንድሪያል ፊዚዮሎጂ እና ተግባርን በመቆጣጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የ MOF እና ተያያዥ ውስብስብ አባላቶቹን ማጣት ወደ ሚቶኮንድሪያል ጉድለቶች ይመራዋል፣ መሰባበር፣ የክሪስታስ እፍጋት መቀነስ እና የተዳከመ ኦክሳይድ ፎስፈረስ። ተመራማሪዎቹ MOF በሚጠፋበት ጊዜ በ acetylation ሁኔታ ላይ ለውጦችን የሚያደርጉ ልዩ የ mitochondrial ፕሮቲኖች ስብስብ ለይተው አውቀዋል። ከእነዚህ ፕሮቲኖች አንዱ፣ COX17፣ የ MOF-mediated acetylation አስፈላጊ ኢላማ ሆኖ ተገኝቷል። የ COX17 አሲቴላይዜሽን ሥራውን ያበረታታል, ይህም የፕሮቲን አሲቴላይዜሽን ኦክሳይድ ፎስፈረስን በመቆጣጠር ረገድ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል.
ይህ አዲስ ግንዛቤ በሴሉላር ተግባር ውስጥ ስለ ኤፒጄኔቲክ ምክንያቶች ሚና የተለመደውን አስተሳሰብ ስለሚፈታተነው የዚህ ግኝት አንድምታ ሰፊ ነው። በ mitochondria ውስጥ ያለው የፕሮቲን አሲቴላይዜሽን ሚዛን ሴሎችን ከሜታቦሊክ አደጋዎች ለመጠበቅ ወሳኝ ነገር ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ጥናቱ በእድገት እክሎች ውስጥ ያሉ በሽታዎችን በሚነዱ ሞለኪውላዊ መንገዶች ላይ ብርሃን ይሰጣል ይህም ለወደፊቱ የሕክምና ጣልቃገብነቶችን ይሰጣል ።
ተመራማሪዎቹ ሚቶኮንድሪያል ጉድለቶችን እና የእድገት እክሎችን የሚያሳዩ በ MOF ጂን ውስጥ ሚውቴሽን ያላቸው የሰው ታማሚዎች ግኝታቸውን ከአይጥ ወደ አስፋፍተዋል። ከታካሚ-የመነጩ ፋይብሮብላስትስ ከ acetylation-mimetic COX17 ወይም የ MOF ሚቶኮንድሪያል ገንዳ ጋር የትንፋሽ ጉድለቶችን በከፊል በመቀየር ፣ለሚችሉ የሕክምና ዘዴዎች ተስፋ አለ።
በማጠቃለያው ይህ ጥናት ሚቶኮንድሪያል ታማኝነትን እና ተግባርን በመጠበቅ ረገድ MOF ያለውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል። እንደ MOF ያሉ ኤፒጄኔቲክ ተቆጣጣሪዎች እንዴት ሴሉላር ሜታቦሊዝም ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እና በማይቲኮንድሪያል ዲስኦርደር እና በእድገት እክሎች መካከል ስላለው ግንኙነት አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል የሚለውን ግንዛቤያችንን ያሰፋዋል።
ምንጮች:
- ማክስ ፕላንክ የ Immunobiology እና Epigenetics ተቋም
- የተፈጥሮ ሜታቦሊዝም