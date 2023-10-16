አዲስ ጥናት በነርቭ ኔትወርኮች ውስጥ ኢዲዮሲክራቲክ "ኢንቫሪንስ"ን ያሳያል

ማጠቃለያ፡ ከኤምአይቲ ኒውሮሳይንቲስቶች የተደረገ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው የስሌት ሞዴሎች በመባል የሚታወቁት ጥልቅ የነርቭ ኔትወርኮች ብዙውን ጊዜ ከዒላማው ጋር ተመሳሳይነት ለሌላቸው ምስሎች ወይም ቃላቶች ተመሳሳይ ምላሽ ይሰጣሉ። እነዚህ ሞዴሎች እንደ ድብ ምስል ያሉ እንደ አንድ የተወሰነ ግብዓት በተመሳሳይ መልኩ ምላሽ የሰጡትን ምስል ወይም ቃል ለማፍለቅ ጥቅም ላይ ሲውሉ አብዛኛዎቹ ምስሎችን ወይም ለሰው ተመልካቾች የማይታወቁ ድምፆችን ፈጥረዋል። ይህ የሚያመለክተው እነዚህ ሞዴሎች የራሳቸውን ፈሊጣዊ "ኢንቫሪየርስ" እንዲገነቡ እና በጣም የተለያየ ባህሪያት ላላቸው ማነቃቂያዎች ተመሳሳይ ምላሽ እንዲሰጡ ነው. ተመራማሪዎቹ እነዚህ ግኝቶች እነዚህ ሞዴሎች የሰውን የስሜት ህዋሳትን እንዴት እንደሚመስሉ ለመገምገም አዲስ መንገድ እንደሚሰጡ ያምናሉ.
የምርምር ቡድኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ግብአቶችን ለመተንተን ጥልቅ የነርቭ ኔትወርኮችን አሰልጥኗል እና ዕቃዎችን ወይም ቃላትን እንደ ሰው በትክክል እንዲመድቡ የሚያስችሏቸውን የተለመዱ ባህሪያትን ይወቁ። ሰዎች የምደባ ስራዎችን ሲሰሩ፣ ከቁስ አካል ዋና ማንነት ጋር የማይገናኙ ባህሪያትን በንቀት ቸል ማለትን ይማራሉ። ቡድኑ እነዚህ የሰለጠኑ የነርቭ ኔትወርኮች ተመሳሳይ አለመመጣጠን እንዳዳበሩ ለመወሰን ሞክሯል።
ይህንንም ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ ሞዴሎቹን በአምሳያው ውስጥ ተመሳሳይ ምላሽ የሚሰጡ ማነቃቂያዎችን ለማመንጨት ተጠቅመው በተመራማሪዎቹ የሰጡት ማበረታቻ ምሳሌ ነው። “ሞዴል ሜታመር” በመባል የሚታወቁት እነዚህ ማነቃቂያዎች ብዙውን ጊዜ ለሰው ተመልካቾች የማይታወቁ ነበሩ። ምስሎቹ እንደ የዘፈቀደ ፒክሰሎች ታዩ እና ድምጾቹ የማይታወቅ ጫጫታ ይመስላሉ። በአምሳያዎቹ የተዋሃዱ ምስሎች በሰዎች ከመጀመሪያው ዒላማ ምሳሌ ጋር ተመሳሳይ በሆነ ምድብ አልተከፋፈሉም።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ሞዴሎቹ በሰዎች የአመለካከት ስርዓቶች ውስጥ ከሚገኙት የተለዩ የራሳቸው ፈሊጣዊ ልዩነቶችን አዳብረዋል. እያንዳንዱ ሞዴል ልዩ ልዩነቶችን እያዳበረ ታየ, በዚህም ምክንያት ማነቃቂያዎች በሰው ዓይን ውስጥ ቢለያዩም እንደ አንድ አይነት ግንዛቤ ተወስደዋል.
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም የነገር ለይቶ ማወቂያ ሞዴሎችን ውስንነት ለመዋጋት የሚረዳው የተቃራኒ ስልጠና ዘዴ የአምሳያዎቹን ሜታሜትሮች በሰዎች ዘንድ በጥቂቱ እንዲታወቁ እንደሚያደርግ ደርሰውበታል። ሆኖም፣ ሜታመሮች አሁንም እንደ መጀመሪያዎቹ ማነቃቂያዎች የሚታወቁ አልነበሩም።
እነዚህ ግኝቶች እነዚህ የነርቭ ኔትወርኮች እንዴት እንደሚሠሩ አዲስ ግንዛቤን ይሰጣሉ እና የሰውን ግንዛቤ ምን ያህል እንደሚመስሉ መገምገም አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ። ይህ ምርምር ይበልጥ ትክክለኛ የሆኑ የሰዎች የስሜት ህዋሳት ሞዴሎችን ለማዘጋጀት አስተዋፅኦ ሊያደርግ ይችላል.
ምንጮች:
– ጄኔል ላባ ፒኤችዲ '22፣ Guillaume Leclerc፣ Aleksander Mądry እና Josh McDermott ተፈጥሮ ኒውሮሳይንስ (2021). "በተናጥል የሰለጠኑ ጥልቅ የነርቭ ኔትወርኮች ለእይታ እና ኦዲዮ ሜሜትሮች ልዩ የሆነ ልዩነት ያሳያሉ።"