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አዲስ ማስረጃዎች በሰሜን አሜሪካ የቀድሞ የሰው ልጅ ሥራን ይደግፋል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 7, 2023
አዲስ ማስረጃዎች በሰሜን አሜሪካ የቀድሞ የሰው ልጅ ሥራን ይደግፋል

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት የሰው ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰሜን አሜሪካ ታይቷል የሚለውን ጽንሰ ሃሳብ የሚደግፉ ተጨማሪ ማስረጃዎችን አቅርቧል። ጥናቱ በመጀመሪያ ከ20,000 እስከ 23,000 ዓመታት በፊት በነበሩት በኒው ሜክሲኮ በሚገኘው ዋይት ሳንድስ ብሔራዊ ፓርክ የተገኙ ቅሪተ አካሎች ላይ ያተኮረ ነው።

የመጀመሪያው የዕድሜ ግምት የተገኘው በሬዲዮካርቦን መጠናናት ሲሆን ነገር ግን በአካባቢው የውሃ ውስጥ ተክሎች በመኖራቸው ምክንያት ዕድሜዎቹ ትክክል ላይሆኑ ይችላሉ የሚል ስጋት ነበረው። ይህንን ለመቅረፍ ተመራማሪዎች አሻራዎቹን ለማወቅ እና የመጀመሪያ ግኝቶቹን ለማረጋገጥ ሁለት አዳዲስ አቀራረቦችን ተጠቅመዋል።

በመጀመሪያ፣ ተመራማሪዎቹ ወደ ኮንፈር ብናኝ ተለውጠዋል፣ ይህም ያለ ምንም ችግር በሬዲዮካርቦን የሚቆይ ነው። ለፍቅር ጓደኝነት ጥቅም ላይ ከሚውሉት የመጀመሪያዎቹ ዘሮች ጋር ከተመሳሳይ ዓይነት የተወሰዱ የአበባ ዱቄት ናሙናዎች ዕድሜን በማነፃፀር እና በስታቲስቲክስ በእያንዳንዱ ጊዜ ተመሳሳይ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ይህ በመጀመሪያዎቹ የዕድሜ ግምቶች ላይ ተጨማሪ እምነትን ሰጥቷል።

በሁለተኛ ደረጃ፣ ተመራማሪዎቹ የኳርትዝ እህሎች ለፀሀይ ብርሀን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ የሚወስነውን በኦፕቲካል ነቃይ luminescence የሚባል የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒክ ተጠቅመዋል። የኳርትዝ ናሙናዎችን ከዱካ-ተሸካሚ ንብርብሮች ላይ በመተንተን ዝቅተኛው ዕድሜ በግምት 21,500 ዓመታት እንደሆነ ደርሰውበታል ይህም የሬዲዮካርቦን ግኝቶችን የበለጠ ይደግፋል።

የመጀመሪያው ራዲዮካርበን መጠናናትን፣ የአበባ ዱቄት ዕድሜን ማነፃፀር፣ እና በጨረር የተቀሰቀሱ የብርሃን ውጤቶች፣ ሁሉም ከ 21,000 እስከ 23,000 ዓመታት ያለውን የእድሜ ክልል ለመደገፍ የተሰባሰቡ ማስረጃዎች። ተመራማሪዎቹ ቀደም ሲል በሰሜን አሜሪካ ለነበረው የሰው ልጅ ወረራ ጠንካራ ድጋፍ ለመስጠት የዚህ ውህደት አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል።

በዚህ ጥንታዊ የሰው ልጅ ታሪክ ጊዜ ላይ ብርሃን በማብራት፣ እነዚህ ግኝቶች ስለ መጀመሪያዎቹ ሰዎች አመጣጥ እና የፍልሰት ዘይቤ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ጥናቱ በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ በተለይም ውዝግብ በሚፈጠርባቸው ጉዳዮች ላይ የመስቀል ማረጋገጫ እና በርካታ የማስረጃ መስመሮችን አስፈላጊነት ያሳያል።

በአጠቃላይ ይህ ጥናት ቀደም ሲል በሰሜን አሜሪካ ለነበረው የሰው ልጅ መገኘት ጉዳዩን በከፍተኛ ሁኔታ ያጠናክራል እናም ያለፉትን የቀድሞ ታሪካችን መመርመር እና መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።

ምንጮች:

- ኦሪጅናል ጽሑፍ: ጄፍሪ ፒጋቲ, ካትሊን ስፕሪንግ, እና ሌሎች. ገለልተኛ የዕድሜ ግምቶች በኋይት ሳንድስ ላይ የጥንት የሰዎች አሻራዎች ውዝግብን ይፈታሉ። ሳይንስ. DOI: 10.1126 / ሳይንስ.adh5007

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