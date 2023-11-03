የጉሩግራም የተረጋጋ ለውጥ፡ ከወንጀል ማዕከል ወደ የዳበረ የትምህርት ማዕከል

በህንድ ውስጥ የምትገኝ ጉሩግራም ለወንጀል ክስተቶች እንግዳ አይደለችም፣ ነገር ግን የቅርብ ጊዜ እድገቶች ምስሏን በአዎንታዊ መልኩ እየቀረጹ ነው። ቀደም ሲል በወንጀል ድርጊቶች የሚታወቀው ጉሩግራም አስደናቂ ወደሆነ የትምህርት ማዕከልነት መለወጥን አሳይቷል።
ወንጀልን ለመግታት ጉልህ እርምጃ በመውሰድ፣ባለሥልጣናት ታክሲ ሹፌር ላይ ጥቃት የፈጸሙ እና የዘረፉ ሁለት ግለሰቦችን ሮሃን እና ሮሂት ሰህራትን በቅርቡ በቁጥጥር ስር አውለዋል። ታክሲውን በመስመር ላይ ያስያዘው ተከሳሽ አሽከርካሪው ድርጊቱን ከዘገበ በኋላ በቁጥጥር ስር ውሏል። ፖሊስ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ወንጀለኞቹ ለገበያ ከመውጣታቸው በፊት 15,000 ብር አውጥተው የነበረ የብር አምባር፣ ሞባይል ስልክ እና ክሬዲት ካርድ ያዙ።
ይህንን ክስተት ለየት የሚያደርገው ከተከሳሾቹ አንዱ ሮሃን በአሚቲ ዩኒቨርሲቲ የቢኤ ኢንግሊሽ (ሆንስ) ዲግሪ ይከታተል የነበረው እውነታ ነው። ይህ በወንጀል ተግባራት ውስጥ የተሳተፈ ብሩህ የወደፊት መገንባት ላይ ማተኮር ያለበትን የተማሪውን አስቂኝነት አጉልቶ ያሳያል። ፖሊስ በአሁኑ ጊዜ ጉዳዩን በማጣራት እና ከድርጊታቸው በስተጀርባ ያለውን ተነሳሽነት በማጣራት ላይ ይገኛል.
በየጥ:
ጥ: በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጉሩግራም እንዴት ተቀይሯል?
መ፡ ጉሩግራም ከወንጀል ማዕከልነት ወደ የዳበረ የትምህርት ማዕከል በማደግ ከፍተኛ ለውጥ አድርጓል።
ጥ: - ለጉሩግራም ትኩረት ያደረገው የትኛው የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው?
መልስ፡- ሁለት ግለሰቦች በታክሲ ሹፌር ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ እና ሲዘርፉ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ጉሩግራም ወንጀልን ለመከላከል እያደረገ ያለውን ጥረት ትኩረት ስቧል።
ጥ፡ ከተከሳሾቹ አንዱ ተማሪ የመሆኑ ፋይዳ ምንድን ነው?
መ፡ የተማሪው በወንጀል ተግባራት ውስጥ መሳተፉ እንደዚህ አይነት ክስተቶችን ለመከላከል እና አወንታዊ የትምህርት አካባቢን ለማሳደግ የተሻሻሉ እርምጃዎችን አስፈላጊነት ያጎላል።