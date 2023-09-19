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በአየርላንድ እና በሰሜን አየርላንድ ያሉትን አስደናቂ ሰሜናዊ ብርሃኖች ይመስክሩ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 19, 2023
በአየርላንድ እና በሰሜን አየርላንድ ያሉትን አስደናቂ ሰሜናዊ ብርሃኖች ይመስክሩ

በዓለም ላይ ካሉት አስደናቂ የተፈጥሮ ማሳያዎች አንዱ የሆነው ሰሜናዊ መብራቶች በአየርላንድ እና በሰሜን አየርላንድ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ይታያሉ። ይህንን ድንቅ የብርሃን ትርኢት ለመመስከር ምንም አይነት ዋስትና ባይኖርም በሴፕቴምበር 23 ላይ የሚመጣው እኩልነት የተሻለ እድል ሊሰጥ ይችላል ሲል የአስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት አዘጋጅ ዴቪድ ሙር ተናግሯል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የምድር መግነጢሳዊ መስክ እና የፕላኔቷ ዘንበል ያሉ ሁኔታዎች አውሮራውን የማየት እድል ይጨምራሉ.

የሰሜን አየርላንድ የገጠር ሰሜናዊ የባህር ጠረፍ መብራቶቹን ለመመልከት በጣም ጥሩ ከሆኑ ቦታዎች አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል ፣ ምክንያቱም በርቀት የከተማ መብራቶች ስለሌሉ እና እይታው የአትላንቲክ ውቅያኖስን ይመለከታል። የውቅያኖስ እይታ ያለው ማዮ የሰሜኑ መብራቶችን ለመለየት ሌላ ጥሩ ቦታ ነው። ነገር ግን፣ ጥርት ያለ ሰማይ ከየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ ለማየት አስፈላጊ ነው።

የአውሮራ ሂደት የሚጀምረው በፀሐይ ላይ በሚፈነዳ የፀሐይ ብርሃን ነው, ይህም በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ጨረሮችን ወደ ጠፈር ይለቀቃል. እነዚህ የአቶሚክ ቅንጣቶች በግምት ከሁለት ቀናት በኋላ ወደ ምድር ከባቢ አየር ይደርሳሉ እና ወደ ሰሜን እና ደቡብ ምሰሶዎች በመሬት መግነጢሳዊ መስክ ይሳባሉ። በከባቢ አየር ውስጥ ከአቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ሲጋጩ የሰሜኑ መብራቶችን የሚያሳዩ ደማቅ ቀለሞች ያመነጫሉ.

የመብራት ጥንካሬ የሚወሰነው በሰሜን ዋልታ ዙሪያ በተለመደው ሞላላ ቅርጽ ባለው ቅንጣቶች እንቅስቃሴ ላይ ነው. አልፎ አልፎ, ከፍተኛ የፀሐይ ፍንዳታ በሚኖርበት ጊዜ ቀለበቱ ይስፋፋል እና እስከ አየርላንድ ወደ ደቡብ ይደርሳል. አውሮራውን የመመልከት እድሎችን ለመጨመር ሰው ሰራሽ ከሆኑ መብራቶች መራቅ አስፈላጊ ነው. በአንድ ከተማ ወይም ከተማ ውስጥ መኖር ዋና ዋና ማሳያዎችን ብቻ ሊሰጥ ይችላል ፣ በገጠር ውስጥ ያሉ ጨለማ ቦታዎች ግን የተሻለ እይታን ይሰጣሉ ።

አስትሮኖሚ አየርላንድ በየእለቱ የሰማይ ሁኔታዎችን እና የሰሜኑ መብራቶችን የማየት እድልን በመስጠት የአውሮራ ማንቂያ አገልግሎትን ይሰራል። ከጥቂት ሰአታት እስከ ሌሊቱ ድረስ የሚቆይ ቆይታ ያለው አውሮራ በማንኛውም ጊዜ በሌሊት ሊታይ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።

ምንም እንኳን በአየርላንድ የአየር ሁኔታ ብዙ ጊዜ ፈታኝ ሁኔታዎችን የሚፈጥር ቢሆንም፣ የሚቀጥሉት ጥቂት አመታት የሰሜኑ መብራቶችን ለመመስከር ተስፋ ሰጪ ናቸው፣ ምክንያቱም በ2025 የፀሀይ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ ስለሚችል። የሚያነሳሳ የተፈጥሮ ክስተት.

ምንጮች:
- አስትሮኖሚ አየርላንድ መጽሔት

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