ያልተለመደ እና የተረጋጋ የወርቅ ቅርጽ ተገኝቷል

የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች Au2+ በመባል የሚታወቀውን በጣም ያልተለመደ የወርቅ አይነት በተሳካ ሁኔታ ፈጥረው አረጋግተዋል። ይህ የማይታወቅ የወርቅ እትም ሁለት አሉታዊ ኃይል ያላቸው ኤሌክትሮኖችን አጥቷል፣ እና እሱን ለማረጋጋት የሚያገለግለው ቁሳቁስ ሃሎይድ ፔሮቭስኪት ነው። Halide perovskites የበለጠ ቀልጣፋ የፀሐይ ህዋሶችን፣ የብርሃን ምንጮችን እና የኤሌክትሮኒክስ ክፍሎችን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ትልቅ ተስፋ የሚይዙ የክሪስታል ቁሶች ክፍል ናቸው።
በዚህ ግኝት አስገራሚው ነገር Au2+ perovskite በክፍል ሙቀት ውስጥ ከመደርደሪያ ውጭ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም በቀላሉ ሊሠራ ይችላል. በስታንፎርድ የኬሚስትሪ ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ሄማላ ካሩናዳሳ “Au2+ን የያዘ የተረጋጋ ቁሳቁስ ማቀናበር መቻላችን በጣም የሚያስደንቅ ነበር። በፔሮቭስኪት ውስጥ ያሉት የወርቅ አተሞች ከፍተኛ ሙቀት ባለው ሱፐርኮንዳክተሮች ውስጥ ከሚገኙት የመዳብ አተሞች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው.
ከወርቅ ልዩ ገጽታ በስተጀርባ ያለው መሰረታዊ ፊዚክስ Au2+ ለምን ብርቅ እንደሆነ ያብራራል። በአልበርት አንስታይን የቀረበው የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ የሚመነጨው አንጻራዊ ተፅእኖዎች መኖራቸው የወርቅ አተሞች በተፈጥሮ እንደ Au1+ እና Au3+ ሆነው አንድ ወይም ሶስት ኤሌክትሮኖችን እንዲያጡ ያደርጋል። ይህ ክስተት እንደ ወርቅ ያሉ ብዙ ፕሮቶን ያላቸው ከባድ ንጥረ ነገሮችን ይነካል።
የስታንፎርድ ተመራማሪዎች መግነጢሳዊ ሴሚኮንዳክተሮችን ያካተተ ፕሮጀክት ላይ ሲሰሩ በ Au2+ -harboring perovskite ላይ ተሰናክለዋል። ሲሲየም ክሎራይድ እና Au3+-ክሎራይድ በውሃ ውስጥ በመደባለቅ እና ሃይድሮክሎሪክ አሲድ በትንሹ ቫይታሚን ሲ በመጨመር Au2+ን በጠንካራ ፔሮቭስኪት ውስጥ መፍጠር ችለዋል። ክሪስታል አወቃቀሩን እና ብርሃንን የሚስቡ ባህሪያትን ለመመርመር ተጨማሪ ሙከራዎች ተካሂደዋል.
ይህ ግኝት Au2+ perovskite በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ለመጠቀም አዳዲስ እድሎችን የሚከፍት ሲሆን በወርቅ ልዩ ባህሪያት ዙሪያ ላለው የኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ታሪክ ምዕራፉን ይጨምራል።
ምንጮች:
ካሩናዳሳ እና ሌሎች. 2023: ተፈጥሮ ኬሚስትሪ