የሩቅ ነገር አሮኮት ለቀደመው ፕላኔት ምስረታ ፍንጭ ያሳያል

በቅርበት የተመረመረው አርሮኮት በፕላኔቷ አፈጣጠር የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው። በቀይ ቀለም እና ባለ ሁለት-ሎብ የበረዶ ሰው ቅርፅ የሚታወቀው የኩይፐር ቀበቶ ነገር፣ በትልቁ ላባው ላይ የተንቆጠቆጡ ጉብታዎች አሉት፣ እነሱም ነገሩን ለመፈጠር አንድ ላይ የተሰበሰቡ ድንጋዮች ቅሪቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እ.ኤ.አ. በ2019 ከአሮኮት ያለፈው የኒው አድማስ የጠፈር መንኮራኩር መረጃ ተመሳሳይ መጠን፣ ቅርፅ፣ ቀለም እና ነጸብራቅ የሚጋሩ 12 እብጠቶች አሳይቷል፣ ይህም ጉብታዎች ትልቁን ሎብን የፈጠሩት የግንባታ ብሎኮች መሆናቸውን ያሳያል።
አሮኮት ከፀሐይ ርቆ የሚገኘው በኩይፐር ቀበቶ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ያላደገ የፕላኔቷ ዘር እንደሆነ ይታሰባል። ከሩቅ ቦታው የተነሳ፣ ከፀሃይ ጨረሮች ትንሽ ለውጥ አጋጥሞታል፣ ይህም ካየናቸው በጣም ጥንታዊ እና ንጹህ ነገሮች አንዱ ያደርገዋል።
ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት አሮኮት በአንድ ወቅት ሁለት ትናንሽ ነገሮች በሁለትዮሽ ምህዋር ውስጥ የተዋሃዱ ትልቅ ድንጋይ ፈጠሩ። የቅርብ ጊዜ ግኝቱ የፕላኔቷ አፈጣጠር የሚጀምረው አዲስ በተወለደ ኮከብ ዙሪያ ባለው ቆሻሻ ደመና ውስጥ በሚገኙ ትናንሽ ነገሮች ነው የሚለውን ሀሳብ ይደግፋል። አሮኮት በግምት 35 ኪሎ ሜትር ርዝመት፣ 20 ኪሎ ሜትር ስፋት እና 10 ኪሎ ሜትር ውፍረት አለው።
በሲሙሌሽን አማካይነት፣ ተመራማሪዎች ዘገምተኛ የምስረታ ሁኔታ፣ ትልልቅ እቃዎች በዝቅተኛ ፍጥነት አንድ ላይ የሚሰባሰቡበት፣ ከአሮኮት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጥቅጥቅ ያለ መዋቅር ፈጠረ። ይሁን እንጂ ዓለቶቹ ለምን ተመሳሳይ መጠን እንደሚኖራቸው ግልጽ አይደለም. ይህንን ጥያቄ ለመፍታት የወደፊት ሞዴሊንግ እና የሌሎች ፕላኔቶች ምልከታዎች ያስፈልጋሉ።
ዌዮ በመባል የሚታወቀው ትንሹ የአሮኮት ሎብ እንዲሁ እንደ ጉብታ መሰል አወቃቀሮችን ያሳያል፣ ይህም ተመሳሳይ የመፍጠር ሂደትን ያሳያል። እንደ ቀጣይነት ያለው የናሳ ተልዕኮ ሉሲ በጁፒተር ምህዋር ላይ ያሉ አስትሮይድስ ተጨማሪ ፍለጋ የዚህን ምስረታ ሂደት መስፋፋት የበለጠ ግንዛቤ ሊሰጥ ይችላል።
በአጠቃላይ፣ የአሮኮት አፈጣጠር ጥናት ስለ ፕላኔቷ አፈጣጠር የመጀመሪያ ደረጃዎች እና የሰማይ አካላትን በመቅረጽ ረገድ ትናንሽ የግንባታ ብሎኮች ሚና ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡ ዘ ፕላኔታሪ ሳይንስ ጆርናል